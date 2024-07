Enna 31 luglio: incontro divulgativo dei bandi INSEDIAMENTO GIOVANI E NUOVI AGRICOLTORI

PSP SICILIA 2023 – 2027

BANDO INSEDIAMENTO GIOVANI E NUOVI AGRICOLTORI

(INTERVENTO SRE01 E SRE02)

ENNA

Sala Comunale ex Convento Cappuccini

31 LUGLIO 2024

10.30 INTRODUZIONE E SALUTI ISTITUZIONALI

• Gaetano Savoca – Presidente Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali prov. Enna

• Giancarlo Vasco – Assessore agricoltura Comune di Enna

11.00 INTERVENTI

• Dott. V. Carlino – Dirigente del Dipartimento Regionale Agricoltura

• Dott. R. Saia – Dirigente del Dipartimento Regionale Agricoltura

• Dott. A. Puleo – Funzionario Direttivo del Dipartimento Regionale Agricoltura

13.00 DIBATTITO E CONCLUSIONI

• Salvatore Fiore – Presidente Federazione Ordini Dott. Agronomi e Dott. Forestali Reg. Sicilia

Gli eventi sono di libero accesso e gratuiti. Previsti CFP per i Dott. Agronomi e Dott. Forestali

Segreteria organizzativa: FODAF Sicilia – Via Caravaggio, 8 Palermo – Tel. 091/6811424 e-mail

federazionesicilia@conaf.it

La Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali ed il Coordinamento Regionale dei Periti Agrari promuovono sul territorio, in collaborazione con l’Assessorato Regionale Agricoltura, un incontro divulgativo dei bandi INSEDIAMENTO GIOVANI E NUOVI AGRICOLTORI che intervengono, per l’appunto, a favore di giovani e non che per la prima volta hanno intenzione di insediarsi in agricoltura con progetti innovativi utilizzando aiuti economici a fondo perduto messi a disposizione dal Piano di Sviluppo Strategico della PAC della Regione Sicilia.



L’evento, patrocinato dal Comune di Enna, si terrà mercoledì 31 luglio ore 10.30 presso la sala comunale Ex Convento Cappuccini sita in Enna alta. Gratuito e aperto a chiunque fosse interessato, sarà occasione per cogliere la valenza di queste importati opportunità di sviluppo.

