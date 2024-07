Il 21° Rally Tirreno Messina a pieno regime verso lo start

Ufficializzata la locandina dell’edizione 2024 della gara in notturna organizzata da Top Competition che il 10 e 11 agosto sarà valida per la Coppa Rally 9^ Zona ed il Campionato Siciliano. Lo staff ed i partner lavorano senza sosta sui particolari e sulle tante novità. Iscrizioni fino al 31 luglio.

Messina, 28 luglio 2024. Ufficializzata la locandina del 21° Rally Tirreno Messina. La gara organizzata da Top Competition con il pool di partner, capitanato dalla Città Metropolitana di Messina, porterà il centro dell’attenzione nella città dello stretto nei giorni 1o ed 11 agosto quando senza sosta si vivranno le emozioni della competizione valida per la Coppa Rally 9^ Zona e per il Campionato Siciliano. Alla apprezzata serie nazionale propedeutica ed a quella partecipata ed ambita organizzata e promossa dalla Delegazione ACI Sport Sicilia, si aggiungono le tante iniziative collaterali previste per rendere il fine settimana motoristico, un’insieme di occasioni di svago, conoscenza ed intrattenimento per tutti.

La chiusura delle iscrizioni è prevista per mercoledì 31 luglio, sebbene sia al vaglio degli organizzatori una domanda di deroga. Sono tanti i nomi dei più accreditati equipaggi pronti a contendersi i punti per le due serie sulle leggendarie strade nei dintorni del capoluogo peloritano, già teatro di sfide europee. Il fascino del percorso ha infatti richiamato il francese già Vice Campione WRC Francois Delecour che sarà in gara sulla Skoda Fabia. Sono però in tanti i piloti siciliani che ben conoscono la selettività delle strade messinesi e sarà ulteriormente esaltato l’agonismo tra diversi piloti e co piloti che vogliono il centro di una delle scene più ambite in assoluto.

Cresce anche l’interesse verso la gara in forma virtuale che accenderà l’entusiasmo in Piazza Duomo nel pomeriggio di sabato 10, una delle diverse attività collaterali che hanno il fulcro nel Rally Tirreno Messina.

L’evento sarà presentato alla stampa nei prossimi giorni e ne sarà data opportuna comunicazione ed invito agli operatori dell’informazione.

