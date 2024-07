Consorzi di Bonifica: enti decisivi per l’agricoltura e zootecnia in Sicilia

Il Mondo dei Consorzi di Bonifica merita una forte attenzione,trovando i giusti equilibri e mettendoli nelle condizioni di operare al meglio senza creare continui disagi potrebbero dare le giuste risposte che oggi gli agricoltori si attendono. Dipendenti che operano nel territorio a fianco degli agricoltori ,un ente che lavora per la difesa del suolo e il risanamento delle acque proteggendo il patrimonio idrico connessi agli assetti ambientali. Un ente che oggi con il patrimonio umano che si ritrova potrebbe collaborare benissimo con tanti altri istituti e mi rivolgo principalmente ai Comuni(strade e verde pubblico )Dipartimento Dighe (Custodia e manutenzione)Protezione Civile e tanti altri ancora .Un Ente che oggi in organico vanta Ingegneri ,Agronomi,Avvocati,Tecnici,Periti Industriali ,Elettricisti ,Muratori,Imbianchini,Idraulici ,Saldatori ,Escavatoristi,braccianti agricoli,Ragionieri ,Geometri e tante altre figure ancora. Mi chiedo perché una macchina cosi importante che tanti anni fa fu costruita con l’obbiettivo della tutela del territorio e degli assenti ambientali e di stare a fianco agli agricoltori dando i giusti risultati sperati, oggi si ritrova in una situazione drammatica dipendenti che da Aprile non percepiscono un centesimo e tante difficoltà nel rispettare il piano ordinario lavorativo. Tutti i lavoratori oramai da tempo non riescono a stare tranquilli e le famiglie sono a forte rischio non riuscendo a sostenere le spese giornaliere compromettendo gli equilibri e la serenità di ogni persona,aspettare ulteriori giorni metterebbe ancora di più a rischio la serenità di ogni famiglia. Per ultimo chiediamo che un Ente cosi importante merita la giusta attenzione e non rovinare ciò che i nostri nonni hanno creato ,mettiamo l’Ente nelle condizioni di poter operare e dare i giusti servizi che gli agricoltori si attendono ,dando un aiuto all’economia agricola che oggi soffre moltissimo ,nonostante tutti i lavoratori del Consorzio sono oramai da tempo in forte disagio comunicano che pur non avendo un centesimo nelle loro tasche dovuto alle mensilità non percepite ad oggi ,resteranno sempre a fianco degli agricoltori .

Visite: 97