Energia, attivato il nuovo portale per il Catasto unico regionale degli impianti termici

Affidato in concessione il nuovo servizio pubblico per gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici presenti in Sicilia. La Regione Siciliana, tramite il dipartimento dell’Energia, ha affidato il servizio all’Organismo ispezioni impianti termici con sede a Roma. La piattaforma informatica per la registrazione nel Catasto energetico degli impianti termici (Cite) è stata dunque rinnovata e trasferita in un nuovo spazio (www.curi.it).

Curi (Catasto unico regionale impianti), diventa così il nuovo sito degli impianti termici della Regione, un servizio on line dedicato ai cittadini e a tutti gli operatori del settore con la collaborazione degli enti locali. Il controllo periodico e la relativa certificazione dell’impianto termico, sia che venga utilizzato per il riscaldamento che per il raffreddamento, sono elementi importanti per il benessere delle abitazioni, ma anche per il rispetto dell’ambiente, la sicurezza e il risparmio energetico.

Sul portale è possibile usufruire di una serie di servizi informativi e gestionali, come ad esempio la consultazione del catasto degli impianti termici sul territorio, la gestione degli impianti da parte degli operatori del settore (quali manutentori e installatori), il coordinamento tra operatori, enti e privati cittadini, allo scopo di offrire e garantire un servizio tecnico-informativo efficiente per quanto riguarda il censimento e l’adeguamento alle normative vigenti di tutti gli impianti termici.

Da qualche giorno è attiva la procedura di registrazione al nuovo portale. Contestualmente, relativamente alla predisposizione degli Ape (Attestati prestazione energetica), per il riscontro del codice catasto,è stato attivato anche il numero verde dell’organismo ispezioni 800.685.195.

