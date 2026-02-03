Emergenza ciclone Harry: P095 Impresa Sociale lancia Aiùtiti!

campagna di crowdfunding a sostegno dei territori colpiti in Sicilia

P095 Impresa Sociale ha avviato una campagna di crowdfunding con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto alle comunità colpite dal ciclone Harry in Sicilia, in particolare nel territorio del Catanese e lungo la costa ionica.

L’iniziativa si chiama “Aiùtiti!” e nasce dalla constatazione che, nelle prime fasi dell’emergenza, la calamità non abbia ricevuto un’adeguata attenzione mediatica, se non in relazione alla conta dei danni. Come cittadini e, ancor più, come ente del Terzo Settore attivo sul territorio, P095 ha ritenuto necessario intervenire per dare un sostegno tangibile a chi ha subito gravi conseguenze e contribuire al contempo a mantenere alta l’attenzione pubblica sull’emergenza. “P095 vuole stare vicina alla propria comunità in questo momento così difficile – spiega il presidente Edoardo Pulvirenti -. Sentiamo il dovere di fare il possibile per renderci utili, non si può rimanere indifferenti davanti tanta distruzione.”

È possibile donare qualsiasi importo attraverso la piattaforma di crowdfunding autorizzata GoFundMe https://www.gofundme.com/f/aiutiti-aiutiamo-la-sicilia-dopo-il-ciclone-harry, o collegandosi su Instagram (p095catania), che garantisce il rispetto dei requisiti legali e di trasparenza. In qualità di ente del Terzo Settore, P095 è soggetta infatti a obblighi di trasparenza rafforzata: sono già stati definiti e resi pubblici i criteri di destinazione dei fondi, così come le categorie di beneficiari.

I fondi raccolti saranno destinati a:

cittadini in stato di necessità;

microimprese e artigiani che hanno subito la distruzione o la perdita delle proprie attrezzature;

associazioni e volontari impegnati attivamente nelle attività di supporto alle popolazioni colpite.

L’assegnazione delle risorse avverrà sulla base di criteri oggettivi, prestabiliti e pubblici. Verrà attivato un form di candidatura attraverso il quale i richiedenti dovranno documentare i danni subiti; i beneficiari saranno selezionati secondo parametri trasparenti e verificabili. L’elenco dei soggetti beneficiari e l’ammontare dei fondi erogati saranno resi pubblici.

La campagna ha già raccolto oltre 5.000 euro, confermando una forte risposta solidale da parte della comunità. Donare è semplice e richiede solo un click: ogni contributo rappresenta un aiuto concreto per la ripartenza dei territori colpiti.

Come sottolinea Simona Santoro, membro di P095 e legale dell’impresa sociale “l’iniziativa non ha finalità di investimento ma esclusivamente carattere emergenziale e solidale: chi dona sarà sempre informato in modo chiaro e trasparente su come e a chi verranno destinati i fondi”.

P095 Impresa Sociale è un ente del Terzo Settore, senza scopo di lucro, totalmente apartitico e apolitico, composto prevalentemente da giovani soci. L’organizzazione opera con l’obiettivo di valorizzare il territorio, migliorarne le condizioni e rafforzare le connessioni tra cittadini, associazioni e istituzioni attraverso eventi e attività a impatto concreto. Dopo aver già promosso numerose iniziative di sensibilizzazione, clean up e riqualificazione urbana, P095 non poteva restare inattiva di fronte a un’emergenza di tale portata.

La campagna di crowdfunding è realizzata anche in collaborazione con altre associazioni del territorio, che stanno contribuendo a diffondere l’iniziativa e ad ampliare la rete di supporto.

