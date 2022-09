Elezioni Sicilia, Pugliesi (Cia): “Il nuovo governo metta in cima alla sua agenda il settore agroalimentare”

Palermo, 29 settembre – “Le ultime elezioni regionali hanno visto la coalizione di centro destra vincere e ottenere una maggioranza significativa nel nuovo parlamento di Sala d’Ercole. Auguriamo buon lavoro al Presidente, Renato Schifani, alla squadra di giunta che verrà e soprattutto ai deputati eletti nei nostri territori: Adriano Varrica, Luigi Sunseri, Ismaele La Vardera, Salvatore Geraci, Edy Tamajo, Gianfranco Miccichè, Gaspare Vitrano, Valentina Chinnici, Antonello Cracolici, Nuccia Albano, Vincenzo Figuccia, Alessandro Aricò, Fabrizio Ferrara, Marco Intravaia, Stefano Pellegrino, Dario Safina, Mimmo Turano e Nicola Catania. Li attende un impegno non indifferente, quello di riuscire a permettere alla Sicilia e ai siciliani di affrontare nel migliore dei modi un periodo di crisi con il quale già ci confrontiamo da anni e che si è aggravato per i rincari che hanno colpito tutti i settori dell’economia, non solo dell’Isola. Il futuro non appare roseo e il settore dell’agroalimentare siciliano, che ricordiamo ha un peso non di poco sul Pil della regione, è tra quelli maggiormente in sofferenza. La Sicilia non può permettersi di affrontare sottogamba il futuro dell’agroalimentare. Mancano le infrastrutture, come dighe e strade di collegamento, e manca una politica che metta veramente al centro la ricerca di soluzioni. I nostri produttori hanno dimostrato in questi ultimi anni una grande capacità di resilienza, non chiedono la Luna ma solo di essere messi nelle condizioni di portare avanti le proprie aziende e di portare a casa un reddito dignitoso. Noi non faremo mancare la disponibilità al dialogo, come abbiamo sempre fatto, e vigileremo affinché le nostre richieste possano tradursi da parole e progetti a fatti concreti”.

Così in una nota Camillo Pugliesi, presidente della Cia Sicilia Occidentale Palermo/Trapani.

