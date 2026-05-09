Educazione finanziaria: gli alunni dell’IC De Amicis incontrano la Banca d’Italia
Educazione Finanziaria: La nostra scuola incontra la Banca d’Italia💰🪙
È stata una settimana ricca di eventi!
I nostri studenti, della scuola secondaria di primo grado di Enna, hanno avuto l’opportunità unica di partecipare ai Laboratori didattici di educazione finanziaria, un’iniziativa di alto valore formativo volta a fornire ai ragazzi gli strumenti necessari per muoversi con consapevolezza nel mondo dell’economia.
L’incontro è stato arricchito dai preziosi interventi degli esperti della Banca d’Italia:
Giulio Saitta Ferrara
Alberto Cassisa
a cui vanno i nostri ringraziamenti
Pagina Facebook IC De Amicis
Visite: 92