Educazione finanziaria: gli alunni dell’IC De Amicis incontrano la Banca d’Italia

Educazione Finanziaria: La nostra scuola incontra la Banca d’Italia💰🪙

È stata una settimana ricca di eventi!

I nostri studenti, della scuola secondaria di primo grado di Enna, hanno avuto l’opportunità unica di partecipare ai Laboratori didattici di educazione finanziaria, un’iniziativa di alto valore formativo volta a fornire ai ragazzi gli strumenti necessari per muoversi con consapevolezza nel mondo dell’economia.

​L’incontro è stato arricchito dai preziosi interventi degli esperti della Banca d’Italia:

​Giulio Saitta Ferrara

​Alberto Cassisa

a cui vanno i nostri ringraziamenti

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