“Donne, Vino, Cibo”: a Milazzo l’evento delle Donne del Vino Sicilia

Il 14 marzo al Parco Corolla un pomeriggio di storie, esperienze e talento al femminile tra talk, wine tasting e show cooking per celebrare la Giornata delle Donne del Vino

Milazzo (ME), 12 marzo 2026 – Riunirsi per esplorare il legame tra cultura, territorio e creatività sarà l’occasione di “Donne, Vino, Cibo”, evento organizzato dalla delegazione siciliana dell’Associazione Nazionale Le Donne del Vino al Parco Corolla di Milazzo (Via Firenze) sabato 14 marzo, alle ore 17.00, nell’ambito dell’11ª edizione delle Giornate delle Donne del Vino, in programma dal 1° al 15 marzo in tutta Italia.

In questo contesto, le Donne del Vino Sicilia – guidate dall’architetto Flora Mondello – celebreranno la Giornata delle Donne del Vino, protagoniste della Cultura del Vino e della filiera produttiva enologica. Un’opportunità per confrontarsi sul tema 2026 dell’Associazione Nazionale Le Donne del Vino – “Donne, Vino, Cibo” – che valorizza il ruolo femminile nel settore vitivinicolo e il cibo non solo come nutrimento, ma come gesto di cura, condivisione e relazione interculturale.

«“Donne, Vino, Cibo” è senza dubbio l’appuntamento più atteso della nostra associazione, quello che ci unisce tutte, trattando un tema unico declinato secondo la sensibilità di ogni delegazione nei medesimi giorni. Per la prima volta questa iniziativa approda in provincia di Messina, e non a caso, essendo il mio debutto da delegata – dichiara Flora Mondello – ci ho tenuto particolarmente ad omaggiare il mio territorio. Del resto, con i suoi due mari, tre DOC e tanti prodotti a marchio DOP, questo è un luogo ancora tutto da scoprire per il panorama enogastronomico. Abbiamo scelto un punto strategico come il Parco Corolla. Le nostre socie e prestigiose ospiti, pronte a raccontarsi con entusiasmo e a condividere con la platea la loro arte nello show cooking finale, speriamo possano creare un momento di convivialità e divulgazione coinvolgente, su temi che toccano la vita di ognuno grazie al coinvolgimento della Polizia di Stato».

La Giornata delle Donne del Vino si aprirà con i saluti istituzionali del Direttore del Parco Corolla Santi Grillo, di Flora Mondello, delegata Le Donne del Vino Sicilia, dei Sindaci di Milazzo e di San Filippo del Mela, Giuseppe Midili e Gianni Pino, di Tiziana Gandolfo, vice delegata DDV Sicilia orientale, di Irene Taormina, vice delegata DDV Sicilia occidentale e della consigliera nazionale Le Donne del Vino, Roberta Urso. A seguito del Protocollo d’intesa tra Le Donne del Vino e la Polizia di Stato per la Cultura del Rispetto delle donne, interverrà il dott. Gabriele Presti, Primo Dirigente della Polizia di Stato e a capo della Divisione Anticrimine della Questura di Messina.

Subito dopo, il talk “Donne, Vino, Cibo: identità, cultura e consapevolezza” sarà moderato dalla giornalista e socia DDV Sicilia Giusy Messina.

Di obiettivi e situazioni complesse che motivano l’universo del vino al femminile parlerà Flora Mondello, delegata DDV Sicilia, in “Il vino è donna: tra conquiste e nuove sfide”, mentre Alessandra Quattrocchi, sommelier e socia DDV Sicilia, racconterà “Storie di vini e di vite in un calice: sorsi di emozioni e convivialità”. Valentina Dragotto, ambasciatrice della cultura gastronomica siciliana con l’associazione “Le Cesarine”, porterà il suo contributo con “La tradizione è innovazione: aneddoti, curiosità e consigli tra gusto e sostenibilità”. Chiuderà la sessione Ivana Bonaccorsi, docente di Chimica degli Alimenti dell’Università di Messina, con “Gusto, Salute & Responsabilità: la scienza tra fatti e fake news sul cibo e sul vino”.

Il pomeriggio proseguirà con uno show cooking tra innovazione e tradizione condotto da Carmen Greco, giornalista e DDV Sicilia. Protagoniste ai fornelli Noemi Macaluso, sous chef del ristorante Modì a Torregrotta (ME) e Valentina Dragotto, la “Cesarina” di Palermo e interprete della cucina tradizionale siciliana.

La declinazione siciliana di “Donne, Vino, Cibo”, realizzata con il supporto dei partner Parco Corolla, E20Divini, ristorante Modì e “Le Cesarine”, sarà arricchita da una degustazione di vini delle socie DDV per permettere ai presenti di scoprire le storie delle Donne del Vino Sicilia.

Le Donne del Vino

Le Donne del Vino sono l’associazione femminile più grande al mondo dedicata all’enologia. Fondata in Italia nel 1988 e presieduta da Daniela Mastroberardino, oggi riunisce 1.250 socie operanti in diversi ambiti del comparto vitivinicolo, tra produttrici, enotecarie, sommelier, giornaliste, architette, consulenti e professioniste del settore. Composta da delegazioni attive in tutte le regioni, l’associazione promuove la cultura del vino e il contributo delle donne lungo tutta la filiera e nella società. Il loro impegno si concentra su sostenibilità, innovazione, formazione, salvaguardia dei vitigni autoctoni rari, inclusione, promozione del turismo del vino e campagne contro la violenza di genere.

Advertisement

Advertisement

Visite: 64