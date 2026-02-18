Donne nelle giunte comunali, Caronia:

“Giornata storica, passo importante per le donne al potere”

Palermo – “Oggi è un giorno storico per la Sicilia. La vittoria di una battaglia che ho portato avanti con convinzione fin dal primo momento, perché credo in una politica capace di valorizzare tutte le competenze. Mi sento orgogliosa per avere spianato la strada a tutte quelle donne che vorranno fare politica e che avranno maggiori possibilità di accesso ai luoghi decisionali”. Così Marianna Caronia, deputato regionale di Noi Moderati, dopo il via libera della norma sul 40 per cento delle donne in giunta.

“Con questa legge compiamo un salto di qualità nella costruzione di istituzioni più giuste, moderne e rappresentative. La presenza delle donne nei luoghi decisionali non è solo una questione di equità, ma un valore aggiunto per la qualità delle politiche pubbliche e per lo sviluppo dei nostri territori”, ha concluso.

Advertisement

Advertisement

Visite: 77