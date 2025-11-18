Storie correlate

Telemarketing selvaggio, Ternullo (FI): “Da domani stop alle finte chiamate, un risultato concreto a tutela dei cittadini”

Riccardo Novembre 18, 2025 0
onorevole longi

On Eliana Longi: “salvati 31 cani ma vicenda merita interventi commissione Ecomafie a tutela degli animali e contro ogni forma di maltrattamento”

Riccardo Novembre 16, 2025 0

Congo, l’Europa volta le spalle ai massacri: altro attacco a un villaggio

Riccardo Novembre 15, 2025 0

Ultime notizie

risparmio

Alunni dell’IC De Amicis hanno vissuto una giornata all’insegna del risparmio

Riccardo Novembre 18, 2025 0
tutoring

Il Comune di Enna promuove l’occupazione giovanile,

Riccardo Novembre 18, 2025 0
nigrelli e garofalo

Scuola di Formazione Politica Napoleone Colajanni: il professore Carmelo Nigrelli parla di sviluppo delle aree interne

Riccardo Novembre 18, 2025 0
fisar

Enna al via il Corso Fisar

Riccardo Novembre 18, 2025 0