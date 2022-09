“DONNA DAL FANGO” IN MOSTRA AI CAPPUCCINI, DELL’ARTISTA FRANCESE MAITEA MIQUELAJAUREGUI

Una mostra, un cortometraggio ed un workshop per Maïtéa Miquelajauregui, l’artista francese fondatrice di Pollena studio, che da Parigi, qualche anno fa, si è spostata a vivere ad Agira, in Sicilia, dove organizza residenze di artista. I prossimi 10, 11, 17, 18, 24 e 25 settembre, al Convento dei Cappuccini di Enna, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 sarà possibile ammirare la sua mostra “Donna di Fango”. Laureata in scienze dell’Arte presso la Scuola d’Arte della Sorbona, a Parigi, Maïtéa utilizza diversi mezzi plastici, ceramica, nuove tecnologie per portarci, a volte a nostra insaputa, ai confini dei nostri transumanesimi interiori. Intelligenza artificiale, blockchain e altre forme di catture digitale vengono utilizzati per evidenziare la nostra frenetica ricerca di significato e ci invitano a una contemplazione consapevole.

Per questa mostra «Donne dal Fango», l’artista ha optato per un lavoro in situ e mette in scena una comunità di donne che si sarebbe evoluta in un contesto parallelo dal nostro, immaginando donne in simbiosi con la terra, che avrebbero sviluppato attitudini e riti che permettono un legame esacerbato con il nostro pianeta.

L’uso della ceramica era quindi onnipresente, e questa unione tra artigianato e arte contemporanea ci porta a una riflessione su queste pratiche, ponendo la questione sul limite di ciascuna.

MOSTRA

Realizzata al Convento dei Cappuccini sembra essere proprio un viaggio alla scoperta di un mondo etereo

Il Convento, che è la testimonianza della storia della presenza dei cappuccini ad Enna, è stato recuperato negli anni scorsi grazie ad un progetto che lo ha reso nuovamente fruibile.

E’ in questo luogo magico che attecchisce la proposta dell’artista come una rinascita artistica e artigianale, con un’immersione nella vita quotidiana di un’immaginaria comunità di donne. Il convento è proposto in un altro spazio-tempo e ogni opera conduce lo spettatore in una favola comunitaria di donne che si sono evolute al di fuori del nostro tempo e del nostro contesto, sviluppando una vita intorno alla terra, la terra come materiale, come oggetto di devozione e come centro del ciclo della loro vita.

Attraverso questa favola contemporanea, l’artista propone una riflessione sull’artigianato e l’arte, legati intrinsecamente alla vita e all’attività umana.

CORTOMETRAGGIO

4,5 miliardi di anni fa, il pianeta Terra si è spaccato per aprire un accesso a un mondo enigmatico del popolo del fango, sconvolgendo il ciclo della vita. Mentre le donne arrivano alla calanca, scavando e scavando ancora per accedere all’alchimia cruciale, la nuova anima della terra può emergere, argilla, terra e suolo, crosta umana, fauna e flora. E’ una ragazza, una Venere o una scultura? Avviene nel passato, come suggerisce il colore seppia, o nel futuro, o solo ora? State guardando il primo cortometraggio di una ceramista o il mondo del fango vi sta guardando e vi invita a dare forma alla vita, alla vostra vita, a colori? Le porte di creta del convento sono aperte per scoprire questa proiezione terrena.

WORKSHOP

Lo scopo del workshop è di scoprire i primi gesti della scultura ceramica, e produrre la vostra versione della figurina preistorica della dea madre.

Discuterete insieme all’artista del concetto di queste figurine trovate dall’inizio dell’umanità.

Questo processo creativo, guidato dall’artista Maïtéa, dello studio Pollena, vi porterà a un’introspezione meditativa, al fine di trovare la dea in ciascuno di noi. Tutto il materiale sarà a disposizione per poter lavorare .

22€/persona per 1:30, compreso la scultura creata, una scatola per trasportarla e un libretto didattico.

WORKSHOP sabato – domenica

11:00 – 12:30

16:00 – 17:30

