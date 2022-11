Don Bosco 2000 a sostegno delle ONG e contro la sterile

propaganda politica

SABATO 19 NOVEMBRE 2022

“Adesso basta”. È questo il grido d’allarme dell’Associazione

Don Bosco 2000 sulla vicenda delle ONG che da settimane ormai è

protagonista del dibattito politico italiano.

Don Bosco 2000 esprime piena solidarietà alle ONG che in questo

momento sono impegnate a salvare vite nel Mediterraneo. Dice il

presidente Agostino Sella: “troviamo assurdo che la politica

italiana si sia concentrata sulle ONG. Sono organizzazioni che

salvano vite nel Mediterraneo e come tali non possono e non

devono essere demonizzate bensì sostenute e rispettate nel ruolo

attivo che svolgono a sostegno del prossimo, senza distinzione

di etnia o nazionalità. Chiediamo con forza a questo governo che

il tema dell’immigrazione venga affrontato, gestito e controllato

al di fuori della sterile propaganda politica da salotto

televisivo. Da un lato si parla di rafforzare l’intervento degli

stati europei in Africa e dall’altro i fondi investiti per la

cooperazione internazionale in Africa sono al minimo storico. La

migrazione è un fenomeno non emergenziale. I migranti ci sono

stati, ci sono e ci saranno ancora di più nei prossimi anni in

cui il continente Africano si impoverirà sempre di più grazie

alle politiche dei paesi ricchi che continuano a depredare le

materie prime dei paesi poveri, come avviene con il cobalto o

con l’uranio.

Occorre aumentare i fondi per la cooperazione e organizzare

formazione pre-partenza a coloro i quali vogliono emigrare in

Europa e, contemporaneamente, gestire una politica serena dei

flussi. L’Europa ha bisogno dell’Africa per colmare la mancanza

di mano d’opera in molti comparti dell’economia e l’Africa ha

bisogno dell’Europa per crescere e svilupparsi.

Operiamo affinché le migrazioni non siano più un fenomeno

divisivo, bensì inclusivo tra i popoli, come Don Bosco 2000 sta

facendo da anni attraverso i corridoi culturali e i progetti di

cooperazione circolare. Lunedì prossimo, partirò per visitare le

nostre sedi in Senegal e Gambia dove concretamente operiamo

insieme ai potenziali migranti per ridurre la povertà e creare

attività generatrici di reddito.

Prendiamo coscienza della ricchezza che viene da chi è straniero

e abbandoniamo l’anacronistico tentativo di chiudere i confini”

