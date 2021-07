Dominio di Salvini-Tagliaferri su Porsche all’11° Historic Rally delle Vallate Aretine

Vittoria in casa per l’equipaggio della Scuderia Palladio sulla Carrera RS di 2° Raggruppamento nel 5° round del Campionato Italiano Rally Auto Storiche con 5 successi sulle 8 disputate. La gara organizzata dalla Scuderia Etruria Sport ha visto in seconda piazza assoluta e di categoria i biellesi Bertinotti – Rondi anche loro su Porsche come il Valtellinese Lucio Da Zanche che, terzo nella generale, sulla 911 SC di Stoccarda ha vinto il 4° Raggruppamento. 3° raggruppamento a Beschin su 911 SC e 1° a favore di Bianco su 911 S, il marchio tedesco è stato protagonista.

Arezzo, 24 luglio 2021 – Hanno preso il comando sulle prime due prove del venerdì sera e poi ha mantenuto la testa della classifica fino al traguardo Alberto Salvini navigato da Davide Tagliaferri sulla Porsche Carrera RS di 2° Raggruppamento. Così il pilota senese ed il navigatore fiorentino, equipaggio della Scuderia del Palladio sulla vettura curata dalla Balletti Motorsport ha vinto l’11° Rally Historic delle Vallate Aretine, che è stato 5° round del Campionato Italiano Rally Auto Storiche.

La gara organizzata dalla Scuderia Etruria Sport si è disputata su oltre 100 Km cronometrati suddivisi su otto prove speciali nei dintorni di Arezzo, con traguardo nella centrale Piazza della Libertà. I vincitori so sono aggiudicati ben 5 PS. Seconda posizione per il biellese Marco Bertinotti con Andrea Rondi alle note sulla Porsche Carrera, altra super car tedesca di 2° Raggruppamento. I portacolori della Rally & Co hanno pensato ai punti tricolori evitando attacchi azzardati alla vetta visto il ritmo dei vincitori. Chi ha tentato l’avvicinamento alla 2^ posizione intorno alla metà gara sono stati i vincitori di 4° Raggruppamento Lucio Da Zanche e Daniele De Luis, terzi sul podio generale. L’equipaggio della Scuderia dei Rododendri a cui è mancato il pieno feeling con l’assetto soprattutto nelle fasi iniziali della gara, come ha sottolineato il driver valtellinese.

Sotto al podio Davide Negri il driver di origine veneta ma biellese d’adozione che al volante della Porsche Carrera sulla quale lo ha navigato Roberto Coppa ha pensato ai punti tricolori, lottato con le alte temperature ed ha chiuso terzo sul podio di 2° Raggruppamento. Quinta piazza generale ma 2° posto di 4° Raggruppamento per l’esperto veneto Paolo Pesavento che ha preso sempre maggiore familiarità con la Lancia Delta Integrale su cui è stato navigato da Filippo Alicervi sugli asfalti toscani. poteva sperare di più della 6^ piazza assoluta e 3^ di 4° Raggruppamento il tenace svizzero Marc Valliccioni affiancato dalla francese Marie Cardi sulla scattante BMW M3 con cui ha vinto la PS 3, ma poi la rottura del cavo dell’acceleratore sul crono successivo, lo ha fatto scivolare indietro. Ottavo posto generale e successo in classe 2000 del 4° Raggr. per il trentino Marco Freiner, molto concreto ed incisivo sull’Opel Kadett Gsi. Ottava posizione per il tedesco Thomas Zuppardi su un altro perfetto esemplare di BMW M3. Sempre per il 4° Raggruppamento sono entrati con merito in top ten i migliori della classe A/1600 Alessandro Bottazzi ed Ilaria Magnani alla fine di una gara proficua sull’Opel Corsa GSI. Ritiro ad un crono dal termine per noie al motore per il piacentino Elia Bossalini, in continuo crescendo sulla Porsche dopo due ani di stop dalle gare, ha vinto la PS 6. Con la nona piazza generale per il duello per la supremazia del 3° Raggruppamento. I veneti Adriano Beschin con Federico Migliorin alle note della Porsche 911 SC nei colori del Team Bassano, hanno chiuso in 9^ piazza e vinto il 3° Raggruppamento. Si è concluso ad una prova dal termine anche il duello con il tenace equipaggio dell’Alfa GTV formato da Riccardo Bucci e Elisa Presa. Sul podio di 3° Raggruppamento sono saliti i friulani Luciano e Lorena Chivelli, papà e figlia, che hanno vinto la classe 1150 sulla Fiat 127 Sport a ridosso della Top ten assoluta e preceduto i migliori di classe 1600, i giovani veneti Luca Delle Coste e Franca Regis Milano su Fiat Ritmo 75, rallentati da un problema alla trasmissione nel primo giorno e poi dalla rottura al motorino d’avviamento nella seconda parte. Ottima prestazione e successo nella classe 2000 del 2° Raggruppamento per l’equipaggio della Biella Motor Team formato da Stefano Marchetto e Ivano Passeri sulla rara Opel Ascona 1.9.

La tenacia e la resistenza al caldo ed alla selettività della gara ha pagato i vincitori del 1° Raggruppamento Cesare Bianco e Stefano Casazza, alfieri Rally & Co sulla Porsche 911 S.

Nell’affollato Trofeo A112 Abarth con ben 20 equipaggi al via, successo Giorgio Sisani e Cristian Pollini, il perugino ed il senese hanno vinto 5 PS. Seconda posizione per Pietro Baldo e Davide Marcolini, vincitori della PS 6. Sul podio in rimonta anche Luigi Battistel e Denis Rech. Il crono di chiusura lo hanno vinto Massimo Gallione e Fabio Matini che hanno chiuso ai piedi del podio del monomarca.

Classifiche: top 10: 1 Salvini-Tagliaferri (Porsche Carrera RS) in 1h15’34”0; 2 Bertinotti- Rondi (Porsche Carrera RS) a 38”2; 3 Da Zanche-De Luis (Porsche 911 SC) a 44”4; 4 Negri-Coppa (Porsche Carrera RS) a 1’45”6; 5 Pesavento-Alicervi (Lancia Delta Integrale) a 2’20”6; 6 Valliccioni-Cardi (BMW M3) a 3’51”8; 7 Frainer-Comunello (Opel Kadett Gsi) a 7’01”8; 8 Zuppardi-Neri (BMW M3) a 7’18”4; 9 Beschin-Migliorin (Porsche 911 SC) a 7’35”0; 10 Bottazzi-Magnani (Opel Corsa Gsi) a 8’43”4.

Raggruppamenti: 1° Raggr.: 1 Bianco-Casazza (Porsche 911) in 1h34’15”1. 2° Raggr.: 1 Salvini-Tagliaferri (Porsche Carrera RS) in 1h15’34”0; 2 Bertinotti- Rondi (Porsche Carrera RS) a 38”2; 3 Negri-Coppa (Porsche Carrera RS) a 1’45”6. 3° Raggr.: 1 Beschin-Migliorin (Porsche 911 SC) in 1h23’09”0; 2 Chivelli-Chivelli (Fiat 127 Sport) a 2’39”6; 3 Delle Coste – Regis Mlano (Fiat Ritmo 75) a 5’08”5. 4° Raggr.: 1 Da Zanche-De Luis (Porsche 911 SC) a 44”4; 4 Negri-Coppa (Porsche Carrera RS); 2 Pesavento-Alicervi (Lancia Delta Integrale) a 1’36”2; 6 Valliccioni-Cardi (BMW M3) a 3’07”4.

