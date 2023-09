Domenica la conclusione della 35° edizione

del Concorso internazionale “Francesco Paolo Neglia”

Il Teatro Garibaldi dalle ore 20.30 ospiterà la cerimonia di premiazione

Nel corso della serata sarà reso noto il verdetto delle giurie, presiedute dal M° Roman Zaslavsky (pianoforte) e dal tenore americano Chris Merritt (canto lirico)

Il primo classificato della sezione pianisti martedì 12 settembre si esibirà

nella sala concerti del Conservatorio Monteverdi di Bolzano

Enna – Si conclude domenica 10 settembre al Teatro Garibaldi ila 35° edizione del Concorso internazionale “Francesco Paolo Neglia” riservato a pianisti e cantanti lirici e organizzato dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Maurizio Dipietro che ne ha affidato la direzione artistica al M° Corrado Ratto, docente di pianoforte al Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania.

«Siamo estremamente soddisfatti di questa 35° edizione – commenta il Sindaco Dipietro – il premio è ormai tornato ai fasti di un tempo e, soprattutto, ha definitivamente restituito alla città uno dei suoi figli migliori a cui presto intitoleremo il teatro comunale».

Il Premio Francesco Paolo Neglia è parte di una tradizione culturale estremamente significativa nella storia della città di Enna, insieme quelle straordinarie stagioni liriche che un tempo erano ospitate al Castello di Lombardia, ed oggi si inserisce in una visione più ampia che riguarda quello sviluppo culturale della città già in atto da alcuni anni. In queste cinque giornate Enna si è trasformata in un piccolo villaggio multiculturale dedito alla musica.

Merito dei quasi 50 musicisti provenienti da ogni parte del mondo che si sono esibiti oltre che a teatro per le selezioni ufficiali anche nelle scuole, nelle sedi di alcune associazioni culturali, in alcune sedi del Comune e persino in alcune case private dove sono stati messi a disposizione delle esercitazioni alcuni pianoforti.

«Un particolare plauso e il mio più sentito ringraziamento va all’Amministrazione comunale – ha detto il direttore artistico Corrado Ratto – che in questi anni ha investito e continua ad investire, nonostante i tempi difficili, in un appuntamento culturale di respiro internazionale. La buona riuscita e l’ottima risposta dei partecipanti, in continuo aumento, e di tutti i soggetti coinvolti ci gratifica e ci spinge a fare sempre meglio».

Nella serata di domenica 10 settembre a partire dalle ore 20.30 al Teatro Garibaldi si terrà la cerimonia di premiazione con l’esibizione finale dei due primi premi. Si contendono il podio i cantanti lirici Claudia Ceraulo, Anton Dolgoviazov, Zuzana Jerabkova, Saya Kamikubo, Hiyane Kasumi, Andrei Mikulchyk, Mariano Orozco, Roberta Panuccio, Valeriia Paskina e Chiara Pirrò; mentre per la sezione pianoforte hanno avuto accesso alle finali Teodora Kapinkovska, Gabriele Laura, Ada Sophie Heinke, Minsung Lee, Jacob Carter Nydegger, Nicola Pontara, Shalom Rozenbaum Malachi, Lin Zhiye.

Le due giurie – quella per il concorso pianisti presieduta anche quest’anno dal M° Roman Zaslavsky e quella di canto lirico dal tenore americano Chris Merritt – quest’anno saranno affiancate da alcuni illustri ospiti tra cui il M° Giovanni Cultrera, Sovrintendente del Teatro Massimo Bellini di Catania, il musicologo e docente Giuseppe Montemagno ed Andrea Estero, musicologo e presidente dell’Associazione nazionale Critici musicali. Il vincitore del concorso pianisti si esibirà martedì 12 settembre nella sala concerti “Arturo Benedetti Michelangeli” del Conservatorio Monteverdi di Bolzano.

Visite: 76