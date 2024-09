DOMENICA 8 SETTEMBRE ASPRA OSPITA IL TROFEO DEL MARE – TROFEO EQUILIBRA

Il Trofeo del Mare – Trofeo Equilibra cambia stagione ma conferma, per il secondo anno consecutivo, la location di Aspra, con un percorso omologato e veloce, tornato in auge lo scorso anno, dopo che per un intero lustro la gara podistica si era disputata nel cuore di Bagheria.

Giunta alla sua undicesima edizione, la manifestazione, in programma domenica 8 settembre, è valida come nona prova del Grand Prix regionale di corsa su strada. Quattro giri da 2500 metri, per un totale di dieci chilometri, con start alle ore 9.30 da via Scordato. Ad organizzarla la Polisportiva Atletica Bagheria del professore Tommaso Ticali, con il supporto dell’Equilibra Running Team di Totò Badagliacca e il patrocinio del comune di Bagheria.

IERI LA PRESENTAZIONE PRESSO IL TEATRO DI PALAZZO BUTERA

E’ stato ancora una volta il Teatro di Palazzo Butera, il “palcoscenico” dove è stata presentata la manifestazione. Tra i presenti il sindaco di Bagheria Filippo Tripoli, l’assessore allo sport Antonella Insinga, il presidente del consiglio comunale Andrea Sciortino (consigliere delegato della frazione marinara di Aspra) e il consigliere comunale Marco Tripoli. Presenza massiccia da parte dell’amministrazione comunale di Bagheria proprio per sottolineare come la conferma, per il secondo anno, della manifestazione nella frazione di Aspra, rappresenti un momento di grande importanza per la comunità locale. Un evento che non è solo una competizione sportiva ma anche volano per promuovere il territorio e le sue eccellenze. Manifestazione che quest’anno, in coincidenza con il cambio di data, di fatto aprirà i festeggiamenti in onore di Maria Santissima Addolorata, Santa Patrona del borgo marinaro, previsti dall’otto al quindici di settembre. Alla conferenza presenti anche il presidente del comitato regionale della Fidal Sicilia Salvatore Gebbia, il patron dell’Half Marathon Città di Palermo e consigliere nazionale degli Azzurri d’Italia Nando Sorbello e alcuni degli atleti che saranno tra i protagonisti domenica prossima.

CAST D’ECCEZIONE, SIA NELLA GARA MASCHILE CHE IN QUELLA FEMMINILE.

Anche quella di quest’anno sarà una edizione per i cosiddetti “palati fini”, che punta sulla partecipazione di atleti e atlete d’élite pronti a regalare emozioni e spettacolo. Parterre garantito e certificato, in larga parte, anche quest’anno da Giuseppe Giambrone, tecnico e anima della Tuscany Camp.

Tra gli uomini sarà presente il vincitore dello scorso anno, il tunisino Mohamed Amin JHINAOUI, fresco di Olimpiade con il quarto posto conquistato a Parigi nei 3000 siepi, con tanto di nuovo record nazionale con il tempo di 8’07″19. JHINAOUI è stato finalista ai Mondiali 2023 di Budapest sempre nelle siepi, ha gareggiato ai Mondiali outdoor del 2022 a Eugene e firmato tra il 2023 e il 2024 numerose presenze in Diamond League. Ai nastri di partenza di Aspra ci saranno anche Vincenzo Agnello, che ha indossato più volte la maglia azzurra della nazionale italiana. L’atleta di Misilmeri, ha vinto per ben sei volte il Trofeo del Mare. Vanta il crono di 1h 03’ 22’’ ottenuto nella mezza maratona della 22esima edizione della Roma-Ostia e 29’41 nei 10 chilometri su strada. Alessio Terrasi, campione italiano in carica della 50 km, titolo recentemente bissato dopo il successo del 2023. Con un palmarès che include il titolo di campione italiano assoluto di maratona, vinto nel 2018 a Ravenna, l’atleta originario di Altofonte, è sicuramente atleta generoso oltre che talentuoso. 30’10 nei 10 chilometri su strada e 1h05’00 nella mezza, tra i suoi record. Due le vittorie conquistate in occasione del Trofeo del Mare.

Linfa verde ad Aspra, grazie alla presenza di Vittore Borromini, giovane talento del mezzofondo italiano. Originario di Caltavuturo, Borromini nel 2021 si è trasferito con la sorella Federica e la madre a San Rocco a Pilli, in provincia di Siena. Qui si allena al Tuscany Camp e gareggia per la Toscana Atletica Jolly. Borromini, nel 2022, da cadetto, ha vinto il bronzo sui 3000 metri al Festival Olimpico della Gioventù Europea. Nello stesso anno ha conquistato i titoli italiani di cross e 2000 metri. Nel 2023 si è imposto ai Tricolori Allievi di campestre e di corsa in montagna. Recentemente, in occasione dei campionati europei Under 18, ha migliorato il suo record personale nei 3000 metri, fermando il cronometro a 8’09”01, un tempo che lo colloca tra i migliori allievi italiani di sempre, dietro solo all’attuale presidente federale Stefano Mei. Gara impreziosita dalla presenza dei gemelli Coppola, talenti della Real Paceco, allenati da Pino Barbata.

Marco nel corso dell’anno, ha conquistato il titolo di Campione Italiano Allievi nei 1500 metri indoor e il titolo di Vice Campione Italiano outdoor nei 3000 metri, con un impressionante tempo di 8’19″30′”. Lo scorso luglio ha preso parte con la maglia della nazionale ai Campionati Europei di categoria. Stesso percorso in azzurro per il gemello Luca, che nel corso del 2024, ha sfoderato una prestazione eccezionale nei 2000 siepi, conquistando il titolo di vice campione Italiano nella categoria Allievi e fermando il cronometro su un tempo di 5’50″07″‘, migliore di sempre per un atleta siciliano.

Nella gara al femminile saranno ai nastri di partenza, tra le altre, Federica Borromini (sorella di Vittore) che lo scorso anno si è laureata campionessa italiana di corsa su strada Allieve sulla distanza di 6 km. Quest’anno il salto di categoria (Juniores) ed il cambio di casacca con l’ARCS Cus Perugia. Per lei, al momento, anche tre convocazioni in maglia azzurra per i Campionati Europei di corsa campestre, sempre con la maglia azzurra ha rappresentato l’Italia in due Campionati Mondiali di corsa in montagna. L’atleta da battere sarà Michela Cesarò piemontese, con il papà Antonio, siciliano trapiantato a Torino, che ha allenato la tricolore di cross Silvia La Barbera, e Daniela Musso. Figlia d’arte e tesserata con i Carabinieri, nel 2016 si è piazzata quarta nella rassegna tricolore under 18 su pista dei 3000 metri e seconda in quella dei 6 km su strada. Dal 2023, la Cesarò si è trasferita a Siena per allenarsi al Tuscany Camp sotto la guida di Giambrone.

Contingente femminile arricchito anche della trapanese di Erice Federica Cernigliaro, suo il filotto di vittorie in importanti appuntamenti podistici di questa estate, Lascari, Comiso e Torregrotta, Mazara e della palermitana Claudia Licciardi vincitrice della Mezza maratona del Vino – Città di Marsala e tra le atlete master più in forma del momento. Entrambe sono allenate da Tommaso Ticali e tesserate con la Polisportiva Atletica Bagheria, così come l’ultramaratoneta Lara la Pera, annunciata tra gli iscritti. Ad iscrizioni ancora aperte, il parterre agonistico è destinato ad ampliarsi anche grazie alla presenza dei più forti atleti e atlete master della nostra regione.

LO SCORSO ANNO

La passata edizione ha visto la vittoria del tunisino Mohamed Amin Jhinaoui, quest’anno quarto nei 3000 siepi alle Olimpiadi di Parigi. Tra le donne la vittoria è andata a Barbara Vassallo. Nell’albo d’oro del Trofeo del Mare figurano nomi di grande prestigio nel mondo dell’atletica, tra questi Francesco Bennici, Vincenzo Agnello, Alessio Terrasi, Claudia Finielli e la bagherese Anna Incerti.

PREMIO GIORNALISTICO

Il premio giornalistico, divenuto nel corso delle edizioni peculiarità della manifestazione stessa, è stato assegnato quest’anno a Marco Tripisciano (giornalista RAI) che si unisce ad una lista di nomi illustri nell’albo d’oro del premio, tra questi Roberto Gueli, Guido Fiorito, Rosario Mazzola, Michele Amato, Gabriele Pintagro, Lorenzo Magri e Pino Grasso. Tripisciano (figlio d’arte) è stato tra i corrispondenti RAI alle recenti olimpiadi di Parigi, dopo aver raccontato negli anni scorsi, per conto de La Repubblica, un europeo di atletica leggera, quattro Mondiali e due Olimpiadi.

