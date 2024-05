Domani, sabato 18 maggio, folta delegazione della Cgil dalla Sicilia a Villa San Giovanni per la manifestazione “No Ponte”

Palermo, 17 mag – Ci sarà una folta delegazione della Cgil dalla Sicilia domani, sabato 18 maggio, alla manifestazione “No Ponte”, che si terrà a Villa San Giovanni a partire dalle 9.30. Scrive la Cgil Sicilia in una nota: “ E’ un’opera per la quale non esiste un progetto serio, credibile aggiornato, come dimostrano anche i rilievi mossi dal ministero dell’ambiente. E’ un’opera per la quale, tuttavia, sono stati già spesi e sprecati ingenti fondi e ulteriore risorse sono oggi bloccate. Questo mentre in Sicilia, ma anche in Calabria, infrastrutture fondamentali- strade , autostrade e ferrovie – sono carenti. E’ anche un’opera che distruggerebbe due coste e avrebbe un impatto ambientale pesante su terra, mare, aria”. La Cgil precisa che “se c’è una pregiudiziale questa è nei confronti di chi non esita a fare propaganda a spese del Mezzogiorno, sprecando risorse e opportunità che potrebbero essere destinate a uno sviluppo effettivo. I trasferimenti per mare possono essere migliorati certo. Ma è anche certo -sottolinea la Cgil Sicilia- che il ponte non porterebbe benefici alla mobilità da e per la Sicilia. Sarebbe la solita cattedrale nel deserto. Si investa dunque su strade, autostrade e ferrovie e la si smetta di cercare di prendere in giro siciliani, calabresi, italiani tutti”.

Visite: 51