DOMANI AL COUNTRY LA VII EDIZIONE DEL PREMIO USSI ESTATE

I PALERMO LADIES OPEN OSPITANO LA CERIMONIA DI CONSEGNA

ALLA FESTA DELLO SPORT SICILIANO RICONOSCIMENTI PER ATLETI, TECNICI E DIRIGENTI DI CALCIO, BASKET, PALLAVOLO, PALLANUOTO, AUTOMOBILISMO, TENNIS E ATLETICA LEGGERA

Tutto pronto al Country Time Club in via dell’Olimpo a Palermo per la cerimonia di consegna della settima edizione del Premio Ussi Estate che si terrà domani alle 19. La manifestazione, che ogni anno assegna i riconoscimenti agli atleti e ai tecnici che si sono messi in evidenza nel corso della stagione agonistica, sarà ospitata nella piazzetta davanti le scuderie del circolo palermitano nell’ambito della XXXIII edizione dei Palermo Ladies Open.

Il consiglio regionale dell’Ussi Sicilia ha definito l’elenco dei premiati che saranno protagonisti della cerimonia di domani sera. In totale sono tredici i vincitori in rappresentanza di sette discipline sportive: atletica leggera, automobilismo, basket, calcio, pallavolo, pallanuoto e tennis. Riceveranno il premio Dario Mirri, presidente del Palermo, per la promozione in serie B di calcio; il Telimar, finalista in Len Euro Cup di pallanuoto; la tennista Dalila Spiteri per la vittoria al Master regionale che l’ha incoronata migliore giocatrice siciliana; l’ex arbitro internazionale di calcio Rosario Lo Bello e il direttore di gara della sezione di Siracusa Fabio Franzò; i giornalisti Fabio Russomando e Dario Pennica; il pilota automobilistico Giuseppe La Rocca; l’Akademia S. Anna per la promozione in Serie A/2 di pallavolo e la pioniera Lyliana Pizzo (alla memoria); l’ex direttore tecnico della nazionale paralimpica di atletica leggera Vincenzo Duminuco; la Fortitudo Agrigento per la promozione in Serie A/2 di basket e Haitem Fathallah della Fortitudo Messina (alla memoria).

Il Premio Ussi Estate è stato istituito per riconoscere agli atleti, ai tecnici e ai dirigenti siciliani il giusto merito per le imprese appena compiute da parte di chi le ha raccontate per radio o televisione o riportate sui giornali o ancora su agenzie o testate online. Le motivazioni che hanno portato all’attribuzione di ogni singolo riconoscimento saranno rese note nel corso della manifestazione.

A presentare la cerimonia di consegna dei premi saranno il segretario generale dell’Ussi Sicilia Alessia Anselmo e il vicepresidente regionale Valerio Tripi. La settima edizione del Premio Ussi Estate sarà trasmessa in leggera differita su Trm, sul canale numero 13 del digitale terrestre.

Visite: 33