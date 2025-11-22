Lunedì 24 novembre dalle 10:00 al Centro MARTA della Kore (c.da Panasia) si terrà il Convegno dell’ANCE su Dissesto idrogeologico in Sicilia.

Sabrina Burgarello:” Abbiamo promosso questo appuntamento per fare il punto sullo stato della situazione in Sicilia e comprendere come le tecnologie possano aiutare a prevedere e prevenire l’impatto del dissesto su edifici e infrastrutture. Ringraziamo il Dipartimento di ingegneria e Architettura delle Kore e gli Ordini degli Ingegneri e dei Geologi che hanno co-organizzato l’evento.”

Al Convegno interverranno autorevoli personalità politiche e dirigenziali della Regione quali l’Assessore Alessandro Aricò, l’ing. Sergio Tumminello -soggetto attuatore della struttura commissariale sul dissesto idrogeologico in Sicilia, l’Ing.Salvo Cocina – Direttore del Dipartimento di protezione civile, il Prof. Francesco Castelli – Direttore del Dipartimento di Ingegneria della Kore, il Prof. Maurizio Ziccarelli dell’Università di Palermo Il. Direttore del Centro Studi dell’ANCE Flavio Monosilio ed il Geologo Nunzio Costa.

“Investire oggi in prevenzione e adattamento climatico non è solo una scelta ambientale, ma anche una strategia indispensabile per garantire la sostenibilità economica e finanziaria del Paese nel medio-lungo periodo” così conclude Sabrina Burgarello – Presidente ANCE Enna

