Da domani sarà disponibile il nuovo album di inediti di Riccardo Cocciante.

La tournée estiva farà tappa a Siracusa il 30 giugno

Riccardo Cocciante torna a distanza di vent’anni dal suo ultimo album di inediti con Ho Vent’anni con Te, un racconto musicale che esplora il sentirsi vivi attraverso l’amore e la musica. Il disco sarà disponibile dal 13 marzo e parallelamente, grazie al nuovo accordo tra Sony Music Italy e la storica etichetta Boventoon, l’intero repertorio internazionale dell’artista diventerà disponibile per la prima volta su tutte le piattaforme di streaming.

In estate Riccardo Cocciante sarà in tour in Italia toccando luoghi che coniugano storia, emozione e arte. In Sicilia è previsto un unico appuntamento il 30 giugno al Teatro Greco di Siracusa. Il concerto siciliano, prodotto da Vivo Concerti è promosso da Giuseppe Rapisarda Management. I biglietti sono disponibili online e nei punti vendita autorizzati.

Nel nuovo lavoro discografico ci sono dodici brani inediti, nati e custoditi negli anni, frutto di collaborazioni autoriali di lunga data, da Mogol a Pasquale Panella, da Luc Plamondon a Jean Loup Dabadie. Dodici canzoni che sono un viaggio tra stili e sonorità differenti che hanno come comune denominatore il mondo musicale di Cocciante. Al centro la forza della melodia, l’intensità della voce e l’interpretazione dei testi che raccontano storie senza tempo. Elemento fondamentale è il suono della band in presa diretta, la registrazione istintiva, immediata, che conserva la spontaneità e la verità dell’estemporaneo. L’idea è quella di un disco dal vivo creato in studio, uno scambio continuo con i musicisti e con il calore del live che costituisce il cuore di questo nuovo album. Ho vent’anni con te è Cocciante con tutta la sua storia ma allo stesso tempo ricercatore della sperimentazione e amante della contemporaneità, ma sempre fedele a se stesso, diverso da tutti e uguale a nessuno. Ancora qui perché “Mai di moda”.

Il tour “IO…RICCARDO COCCIANTE NEL 2026” sarà in scena in Italia nell’anno in cui il Maestro celebrerà i suoi 80 anni, diventando così un’occasione speciale per ascoltare dal vivo e ripercorrere i brani di uno degli artisti e compositori più celebri nel Mondo. Con oltre 40 album pubblicati in tre lingue e una carriera che ha attraversato decenni di musica, Riccardo Cocciante continua a toccare il cuore di generazioni intere, offrendo al pubblico un’esperienza profondamente coinvolgente, autentica e memorabile. La tournée si intreccia con le date di Notre Dame de Paris, opera popolare moderna che si appresta a celebrare i 25 anni dalla prima messa in scena italiana.

