Crollo palazzina a Messina, la solidarietà dell’Anci Sicilia:

“Seguiamo con apprensione l’evolversi della situazione”

Palermo – “Siamo profondamente colpiti da questa tragedia e seguiamo con apprensione l’evolversi della situazione. Offriamo il massimo sostegno istituzionale all’amministrazione comunale di Messina pronta a fronteggiare questa emergenza con ogni mezzo disponibile”. Così il presidente e il segretario generale di Anci Sicilia, Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, sul crollo della palazzina a Messina.

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