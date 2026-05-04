Crisafulli a Pergusa in occasione della festa “U Signuruzzu du Lacu”: “Più servizi, valorizzazione del patrimonio culturale e attenzione alle contrade per rilanciare Pergusa, il cuore verde di Enna”

Mirello Crisafulli, candidato sindaco di Enna, ritorna a Pergusa in occasione della festa “U Signuruzzu du Lacu”. Durante la passeggiata, ha avuto modo di illustrare tre punti del suo programma: il potenziamento dei servizi nel villaggio lacustre, un piano concreto per le contrade del territorio e la valorizzazione dei beni paesaggistici e archeologici con particolare attenzione a Villa Gerace.

Pergusa, il giardino di Enna da potenziare

“Pergusa è diventata nei fatti il giardino della nostra città”, ha dichiarato Crisafulli. “È un luogo di richiamo per le famiglie ennesi, per i bambini che frequentano il parco Proserpina e le aree attorno alla pista. Ma dobbiamo densificare e migliorare questa offerta, creando ulteriori servizi che permettano alle persone di trascorrere più tempo qui con i loro figli, con i loro cari, godendo di questo spazio verde straordinario.”

Il candidato ha sottolineato come il villaggio Pergusa si sia sviluppato in maniera considerevole nel corso degli anni, con un’area urbanizzata che oggi si avvicina per estensione a quella di Enna alta, espandendosi verso Barrafranca e Caltanissetta. Un territorio cresciuto attorno al nucleo originario delle casette del villaggio, che necessita oggi di un’amministrazione più strutturata e di servizi all’altezza.

Le contrade non possono sentirsi abbandonate.

A tal proposito, uno dei temi centrali dell’intervento di Crisafulli, è stato quello delle contrade che circondano Pergusa e si estendono verso Enna in un continuum pressoché ininterrotto. “Abbiamo stimato non meno di 2.500 nuove costruzioni nell’area che ruota attorno a Pergusa, verso Enna” -ha spiegato il candidato a sindaco- “I cittadini delle contrade ci segnalano strade abbandonate e problemi nell’erogazione idrica. Questo è inaccettabile, il primo dovere è garantire i servizi essenziali.”

Ma l’obiettivo non si ferma all’ordinaria amministrazione. “Una volta assicurati i servizi di base, dobbiamo lavorare per rendere queste aree meno isolate e parte integrante del tessuto urbano”, ha aggiunto l’ex Senatore, citando le contrade che si diramano da Risicallà, a Barrafranca e Valguarnera.

Villa Geraci e il patrimonio archeologico: una risorsa da non sprecare

Il terzo punto toccato dal candidato riguarda la valorizzazione del patrimonio archeologico e paesaggistico. “Il nome stesso del parco Proserpina ci ricorda quanto Pergusa affondi le sue radici nella storia antica” -ha osservato Crisafulli- “Attorno al lago esistono siti di particolare importanza archeologica e storico artistica — da Cozzo Matrice a Villa Gerace — che rappresentano una risorsa straordinaria, ancora in larga parte inesplorata.”

In particolare, Crisafulli ha annunciato l’intenzione di sollecitare la Regione Siciliana per la ripresa degli scavi nella Villa Romana Gerace: “È un sito formidabile alla stregua della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina, dalla quale dista 15 chilometri circa. Con la sua fruizione al pubblico, potremmo offrire un contributo enorme allo sviluppo turistico e culturale non solo di Pergusa, Enna, ma dell’intera Sicilia.”

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