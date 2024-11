Sicilia- sostenibilità, scienza e salute- La Sicilia innovativa dell’agrifood, tra tecnologia digitale e sostenibilità per la tutela della salute del consumatore, all’Orto Botanico di Palermo con il convegno ” Tracciabilità del Grano Duro Siciliano: innovazione e tradizione”, martedi 26 novembre, dalle 10,00 alle 13,00. I Consorzi di Ricerca CORERAS e “Gian Pietro Ballatore” con l’ Università di Palermo, la Cooperativa Probio.SI e Legacoop Sicilia, presentano la sintesi del progetto SFINGE. Tre anni di studi, ricerche e promozione di una delle più importanti filiere dell’ agroalimentare del nostro territorio.

Palermo 18 novembre 2024-La Sicilia innovativa dell’agrifood che lega tecnologia digitale alla sicurezza alimentare per la tutela della salute del consumatore con il progetto SFINGE, è il leit motiv del convegno ” Tracciabilità del Grano Siciliano: innovazione e tradizione”, che si terrà martedì 26 novembre, dalle 10,00 alle 13,00, nella splendida cornice della Sala Lanza dell’Orto Botanico di Palermo. Promosso ed organizzato dal CORERAS – Consorzio Regionale per la Ricerca Applicata e la Sperimentazione, dal Consorzio di Ricerca “Gian Pietro Ballatore” con l’Università di Palermo, la Cooperativa Probio.SI e Legacoop Sicilia, il convegno è la sintesi del progetto SFINGE, acronimo di Sistema Filiera Nutraceutica sul Grano e Pseudocereali ad Elevato Interesse Commerciale.

I risultati di tre anni di studi e di ricerche del progetto finanziato nell’ambito della misura 16.1 del PSR SICILIA 2014-2022 che sostiene la cooperazione e il trasferimento di innovazione, saranno presentati da autorevoli esperti del settore che, in ambiti diversi, hanno lavorato per la tutela e la promozione di una delle più importanti filiere agroalimentari del nostro territorio. Dal modello di sviluppo sostenibile per il sistema agroalimentare siciliano a quello di marketing per i grani antichi certificati con l’utilizzo della tecnologia digitale << blockchain>>, dalla valorizzazione del grano duro siciliano all’innovazione tecnologica nella filiera cerealicola con l’innovativa figura del broker, composito è il parterre degli interventi con anche alcune testimonianze di aziende cerealicole, coordinate dalla cooperativa Probio.Si, che hanno aderito al progetto.

Sostenibilità, scienza e salute, dai campi allo scaffale partendo dall’attenzione alla materia prima, il grano, il progetto SFINGE se da una parte difende il benessere del consumatore, dall’altra punta a colmare un vuoto organizzativo nella filiera con particolare attenzione ai grani antichi. Obiettivi : organizzare un Sistema produttivo Innovativo (SIC-S), BIO ed Ecosostenibile, che consenta di certificare la tracciabilità del grano mediante nuovi strumenti di alta tecnologia e applicando la metodologia blockchain che garantisce trasparenza e sicurezza nella filiera; realizzare una filiera certificata che produca prodotti innovativi (cereali, pseudocereali e sfarinati) ad elevato valore nutraceutico. Un percorso che tutela il Made in Sicily nel settore agroalimentare coniugando innovazione e tradizione per dare futuro di qualità alle eccellenze agroalimentare della’ Isola con importanti ricadute in termini economici e sociali, è la sfida nel solco della mission del CORERAS.

