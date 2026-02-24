Continua il tour internazionale del regista ennese Davide Vigore.

Continua il tour internazionale del regista Davide Vigore. Dopo aver presentato il suo film in

Spagna, Portogallo, Londra, Svezia e Brasile , Vigore è di ritorno da Berlino, dove il suo film Nella

Mia Zona è stato accolto con entusiasmo dal pubblico tedesco, con una presenza di quasi trecento

persone per la premiere ospitata nello storico cinema Babylon. Al termine delle proiezioni si è

svolto il Q&A. Oltre a Nella Mia Zona è stato proiettato Fuorigioco, una delle prime opere del

regista sicilano.

“E’stata una grande emozione poter incontrare il publico tedesco, attento, partecipe e entusiasta.

Inoltre poter vedere una sala cinematografica così piena è davvero rincuorante e ti trasmette fiducia

per il futuro”.

Nella Mia Zona è stato ritenuto film di interesse culturale dal Mic e SIAE sostenendo la

distribuzione internazionale nell’ambito del programma “Per Chi Crea”. L’opera è prodotta da

Onirica in collaborazione con Visco Film con il sostegno di Regione Siciliana e Presidenza del

Consiglio dei Ministri.

Il film racconta di due storie parallele di giovani inchiodati in un luogo dal quale vorrebbero andar

via per sviluppare le proprie ambizioni. «lo vengo da Enna, il luogo più ancestrale della Sicilia, non

c’è il mare ma c’è la nebbia, e i giovani sognano nei garage: questa è stata la mia giovinezza. – dice

Vigore – L’idea è raccontare come la provincia sia il luogo dove nascono i sogni: la provincia crea

noia, voglia di evasione, la provincia dà i sogni ma te li toglie».

“Nella mia zona” è uno sguardo intimo sull’esistenza di due giovani nella periferia siciliana. Da una

parte Simone, cantante di musica trap confinato nel suo piccolo paese ed incapace di proiettarsi

oltre il suo mondo; dall’altra Israel, barbiere nigeriano, che coltiva il sogno impossibile di diventare

pugile professionista. Una vita che scorre lenta e immutabile, sospesa tra sogni di futuro e la fatica

del presente.

Prossima tappa per il regista Vigore sarà la Francia. La premiere è prevista il 28 Febbraio a Parigi

presso il prestigioso Espace Saint Michel. Oltre a Nella Mia Zona sarà proiettato La Viaggiatrice a

dieci anni dalla sua uscita, che ha portato Vigore alla 73°Mostra Internazionale del Cinema di

Venezia e al 70° Festival di Cannes, aggiudicandosi anche un Nastro D’Argento.

Vigore concluderà la promozione internazionale a Marzo in America. Per l’occasione in film verrà

presentato a New York al evento Change the World che si tiene presso la sede delle Nazioni Unite.

