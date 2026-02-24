Continua il tour internazionale del regista ennese Davide Vigore.
Continua il tour internazionale del regista Davide Vigore. Dopo aver presentato il suo film in
Spagna, Portogallo, Londra, Svezia e Brasile , Vigore è di ritorno da Berlino, dove il suo film Nella
Mia Zona è stato accolto con entusiasmo dal pubblico tedesco, con una presenza di quasi trecento
persone per la premiere ospitata nello storico cinema Babylon. Al termine delle proiezioni si è
svolto il Q&A. Oltre a Nella Mia Zona è stato proiettato Fuorigioco, una delle prime opere del
regista sicilano.
“E’stata una grande emozione poter incontrare il publico tedesco, attento, partecipe e entusiasta.
Inoltre poter vedere una sala cinematografica così piena è davvero rincuorante e ti trasmette fiducia
per il futuro”.
Nella Mia Zona è stato ritenuto film di interesse culturale dal Mic e SIAE sostenendo la
distribuzione internazionale nell’ambito del programma “Per Chi Crea”. L’opera è prodotta da
Onirica in collaborazione con Visco Film con il sostegno di Regione Siciliana e Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Il film racconta di due storie parallele di giovani inchiodati in un luogo dal quale vorrebbero andar
via per sviluppare le proprie ambizioni. «lo vengo da Enna, il luogo più ancestrale della Sicilia, non
c’è il mare ma c’è la nebbia, e i giovani sognano nei garage: questa è stata la mia giovinezza. – dice
Vigore – L’idea è raccontare come la provincia sia il luogo dove nascono i sogni: la provincia crea
noia, voglia di evasione, la provincia dà i sogni ma te li toglie».
“Nella mia zona” è uno sguardo intimo sull’esistenza di due giovani nella periferia siciliana. Da una
parte Simone, cantante di musica trap confinato nel suo piccolo paese ed incapace di proiettarsi
oltre il suo mondo; dall’altra Israel, barbiere nigeriano, che coltiva il sogno impossibile di diventare
pugile professionista. Una vita che scorre lenta e immutabile, sospesa tra sogni di futuro e la fatica
del presente.
Prossima tappa per il regista Vigore sarà la Francia. La premiere è prevista il 28 Febbraio a Parigi
presso il prestigioso Espace Saint Michel. Oltre a Nella Mia Zona sarà proiettato La Viaggiatrice a
dieci anni dalla sua uscita, che ha portato Vigore alla 73°Mostra Internazionale del Cinema di
Venezia e al 70° Festival di Cannes, aggiudicandosi anche un Nastro D’Argento.
Vigore concluderà la promozione internazionale a Marzo in America. Per l’occasione in film verrà
presentato a New York al evento Change the World che si tiene presso la sede delle Nazioni Unite.