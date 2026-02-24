Pallamano Femminile: Coppa Italia: i numeri delle Finals

Coppa Italia: i numeri delle Finals

Ormai ci siamo: tra due giorni cominceranno le Finals 2026 di Coppa Italia a Riccione.

La AC Life Style Handball Erice difenderà la Coppa Italia conquistata nelle edizioni 2023, a Rimini, e 2024 e 2025, a Riccione. La Ac Life Style ha conquistato la Supercoppa nello scorso mese di agosto, battendo Salerno.

Giovedì si inizia con i quarti (ore 20 Erice contro Nuoro). Ogni anno la Coppa Italia offre numeri, statistiche e record da superare. Salerno, se riuscisse a conquistare il titolo, raggiungerebbe il primato con sette vittorie, diventando la squadra più vincente della storia della competizione. Erice, invece, se dovesse vincere la sua quarta Coppa Italia consecutiva eguaglierebbe il record di 4 dell’Amatori Conversano.

I NUMERI

0 – Le squadre esordienti in questa edizione delle Finals

1 – L’edizione della FIGH Awards Night, introdotta per la prima volta quest’anno dalla FIGH: la serata di premiazione si svolgerà il 27 febbraio al Palazzo del Turismo di Riccione

1 – Una sola è la squadra femminile ad avere sempre giocato la Coppa Italia da quando è stata introdotta la formula delle Finals: Salerno dove sono da segnalare due edizioni (2020 e 2021) disputate in Final4

1 – Uno solo è l’allenatore presente alle Finals e che ha già vinto la Coppa Italia: Hubert Nössing (Brixen); da giocatrice anche Elena Barani (Casalgrande) ha alzato il trofeo

2 – Le ex oggi a Nuoro che sfideranno Erice giovedì: Silvia Basolu e Josephine Nkou

3 – Le squadre al via di queste Finals che hanno già cambiato allenatore in stagione: Salerno (Chirut per Araujo), Erice (Bougeant per Cabeza) e Leno (Ortuno Serra per Britos)

4 – Il record di vittorie consecutive della Coppa Italia da parte di una sola squadra: l’Amatori Conversano (2015-2018). Occhio però: Erice ne ha già vinto tre di seguito (2023-2025) e ha Conversano nel mirino

5 – Le edizioni della Coppa Italia nel palmares di Giada Babbo: l’ala sinistra di Brixen è la giocatrice più titolata nella competizione femminile – tra quelle al via nelle Finals – con quattro successi consecutivi con la sua Conversano e uno, nel 2022, con le altoatesine (Lo scorso anno il record era della “nostra” Antonella Coppola che ha personalmente vinto ben nove volte la Coppa Italia)

6 – Le edizioni della Coppa Italia che hanno unito, dal 2020 a oggi, le competizioni maschile e femminile

6 – Il record di edizioni della Coppa Italia conquistate da un solo club: lo detiene Salerno (dal 2009 al 2020)

8 – I vincitori dei FIGH Awards 2025 in campo a Riccione: sono Ramona Manojlovic (migliore italiana assoluta), Giacomo Savini ed Eleonora Colloredo (italiani Serie A Gold\A1), Mate Volarevic e Francesca Luchin (portieri Serie A Gold\A1), Clement Esparon e Laeticia Ateba (stranieri Serie A Gold\A1), Matteo Bellotti come migliore allenatore di Serie A Gold

10 – Gli anni di assenza dalle Finals di Coppa Italia della squadra che ha dovuto attendere maggiormente il suo ritorno: la Germancar Nuoro

10 – Le regioni rappresentate in questa edizione della Coppa Italia (tra maschile e femminile): sono Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Emilia-Romagna, Sardegna, Marche, Abruzzo, Campania, Puglia, Sicilia

34 – Le edizioni della Coppa Italia già svolte al femminile: l’anno inaugurale, il 1988, aveva visto trionfare il Cassano Magnago

146 – Le reti segnate da Eleonora Colloredo, migliore marcatrice del campionato di Serie A1 dopo le gare della 18^ giornata disputate nel week-end scorso

DICHIARAZIONI

Norbert Biasizzo (vice presidente AC Life Style Handball Erice): “Siamo confortati dal fatto che l’ingresso del nuovo coach Fred Bougeant abbia già condotto ad un miglioramento del gruppo. Limitato il numero di palle perse, la squadra inizia a giocare con maggior raziocinio, sprecando poco e cercando sempre di trovare le soluzioni migliori. Con questa consapevolezza affrontiamo l’avventura della Coppa Italia, che, come sempre, sarà esaltante. Non credo che l’epilogo della gara contro Brixen possa avere un diretto riverbero su cosa accadrà a Riccione. L’esperienza ci suggerisce come le partite di una manifestazione del genere siano sempre da considerare diverse dalle altre. Se non altro perché l’emotività gioca un ruolo determinante in sfide che sono tutte da ‘dentro o fuori’. È chiaro che ci giocheremo tutte le nostre carte per arrivare fino in fondo e magari alzare per la quarta volta di fila questo trofeo. Sappiamo, però, che sarà difficile e che troveremo una concorrenza molto agguerrita. In definitiva, possono dire che ci sentiamo pronti. Ed è la cosa più importante”.

FINAL EIGHT COPPA ITALIA

In programma al “Play Hall” di Riccione, a partire dal prossimo giovedì 26 febbraio. Questo il calendario.

QUARTI DI FINALE

Giovedì 26 febbraio

[C] ore 18 Jomi Salerno-Casalgrande Padana

[D] ore 20 AC Life Style Handball Erice-Germancar Nuoro

Venerdì 27 febbraio

[A] ore 12 Cassano Magnago-Leno

[B] ore 14 Brixen Sudtirol-Sirio Toyota Teramo

SEMIFINALI

Sabato 28 febbraio

ore 14 Semifinale C-B

ore 16 | Semifinale D-A

FINALE

Domenica 1° marzo

ore 16 Finale

STREAMING E TV

PallamanoTV trasmetterà in diretta streaming, gratuitamente, i quarti di finale del 26-27 febbraio e le semifinali del 28 febbraio. La giornata finale del 1° marzo raddoppierà la copertura, con racconto in TV su Sky Sport e in streaming ancora su PallamanoTV.

PROSSIMO IMPEGNO IN CAMPIONATO

Il campionato riprenderà il prossimo sabato 14 marzo, dopo una lunga pausa. La AC Life Style Handball Erice sarà impegnata in trasferta, a Cassano Magnago. La gara avrà inizio alle ore 20 e sarà valevole per la diciannovesima giornata (ottava di ritorno).

