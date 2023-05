Consulta dei Distretti del Cibo, Un patto per raccontare l’Italia attraverso il buon cibo, la bellezza del paesaggio rurale e l’unicità del patrimonio culturale

Iniziativa è realizzata insieme al CREA e alla Comunità di Matera in collaborazione con: il DAGRI dell’Università di Firenze e la sua Cattedra Unesco sul paesaggio agricolo, l’Associazione dei Paesaggi Rurali Storici, l’Associazione dei Beni italiani Patrimonio Mondiale, l’Istituto centrale per il patrimonio immateriale del MIC, la Comunità Emblematica Unesco sulla Dieta Mediterranea di Pollica, i rappresentanti dell’European Rural Parliament Italy

E con il patrocinio del MASAF, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Anci, Regione Basilicata, Provincia e Comune di Matera e Apt Basilicata

Roma, 29 maggio 2023 – La Consulta Nazionale dei Distretti del Cibo propone un Patto per promuovere le aree del nostro Paese tramite il buon cibo, la bellezza del paesaggio e l’unicità del Patrimonio Culturale materiale e immateriale e lo lancerà da Matera, già capitale europea della Cultura, che dal 16 al 18 giugno prossimi diventerà per tre giorni anche capitale europea della ruralità. Un‘iniziativa, nata dalle indicazioni della Commissione UE su una Visione di lungo termine sul futuro delle aree rurali, sarà l’occasione per discutere del futuro delle aree rurali con le sue produzioni agroalimentari tradizionali, i suoi paesaggi agricoli contestualizzati nel progetto GIAHS della FAO e nel Patrimonio Immateriale quali strumenti di sviluppo.

La conferenza stampa di presentazione dell’evento è in programma giovedì 15 giugno, alle ore 16, a Potenza nella sede del Consiglio della Regione Basilicata.

Interverranno: Angelo Barone, presidente Consulta Nazionale Distretti del Cibo, Gianni Capalbi, presidente Distretto Colline e Montagne Materane, Domenico Bennardi, sindaco di Matera, Piero Marrese, presidente Provincia di Matera , Alessandro Galella, assessore Attività Produttive Regione Basilicata, Cosimo Latronico, Assessore Ambiente Regione Basilicata, Carmine Cicala , presidente Consiglio Regionale Regione Basilicata, Vito Bardi, presidente Regione Basilicata. L’incontro è moderato da Simona Riccio, Agrifood and Organic Specialist, esperta in comunicazione e informazione digitale, che ha realizzato per la sua trasmissione “Parla Con Me” una video intervista di presentazione dell’evento al presidente della Consulta Angelo Barone, contenente anche un messaggio del poeta e paesologo Franco Arminio. (https://www.facebook.com/simona.riccio.904/videos/6143481219068559). La prima di 4 pillole programmate.

Da oggi sarà possibile seguire gli aggiornamenti sulle iniziative preparatorie al meeting attraverso la pagina Facebook e Linkedin della Consulta dei Distretti del Cibo. I giornalisti che intenderanno partecipare all'evento di Matera dovranno inviare una mail a segreteria@distrettidelcibo.it per accreditarsi e ricevere indicazioni.

“A tutti – anticipa il presidente Angelo Barone – proporremo un ruolo attivo nella gestione dei numerosi laboratori di approfondimento e formazione”.

Il primo giorno, venerdì 16 giugno, verrà inaugurata la mostra fotografica sui paesaggi rurali di interesse storico, e presentata La guida di Repubblica dedicata alla regione Basilicata.

Organizzate quattro sessioni di lavoro dedicate ai temi dei diritti, della redditività, della salubrità, della sostenibilità e della socialità per rafforzare la resilienza delle Comunità rurali.

Nel corso della prima sessione “Il paesaggio agricolo per lo sviluppo economico e sociale dei territori” sarà presentato il Centro Studi dalla Consulta dei Distretti del Cibo e il 1° corso di Alta Formazione sul Paesaggio Agricolo frutto della collaborazione con il Comune Cavriglia (AR) e il Distretto Rurale Del Valdarno Superiore.

Obiettivo del corso è quello di formare degli specialisti nella progettazione delle attività di implementazione e ripristino della produzione agricola, promuovendo il sistema locale di sviluppo basandosi sul concetto di paesaggio agricolo, dinamico, non solo estetico, qualificando la progettazione locale i piani di sviluppo, la sostenibilità, l’identità culturale. Nello specifico è nostro intendimento individuare risorse pubbliche e private per finanziare delle borse di studio facilitando la partecipazione al corso al fine di produrre con gli stessi corsisti, progetti di intervento sui loro territori gestiti dai Distretti del cibo in primis e da altri enti e soggetti che condivideranno il nostro progetto. Una rete di interventi sulla gestione paesaggio rurale da mettere al servizio delle pubbliche amministrazioni per poterli realizzare.

Nella seconda sessione “Agricoltura sostenibile: biodiversità e paesaggio” saranno illustrate le possibili candidature per il riconoscimento di paesaggio agricolo di interesse storico nel Registro Nazionale presso il Masaf.

La terza sessione “Sviluppo locale, identità e innovazione sociale”” vedrà partecipi le Comunità Rurali e l’European Rural Parliament Italy, ERP Italy, e verrà presentato il Manifesto della Neoruralità: la vision, i principi, i doveri, i diritti e le innovazioni sostenibili legate alla terra fonte di vita.

La quarta sessione “Turismo tra la bellezza del paesaggio agricoli e rurali e l’unicità del nostro Patrimonio Culturale nella Ruralità” sarà dedicata al “Patto per promuovere l’Italia del buon cibo con la bellezza del paesaggio e l’unicità dei beni Unesco”.

Domenica 18 giugno, in occasione della Giornata Nazionale dei Distretti del cibo e della Giornata internazionale della Gastronomia Sostenibile indetta dall’ONU dal 2016, si terrà un “Focus sulla Dieta Mediterranea e sui sistemi locali del cibo”. Sono previste diverse attività che coinvolgono la Scuola di Alta Formazione Gastronomica (INCIBUM) i produttori e le diverse startup. Nella stessa giornata si svolgerà al Centro Mensa “San Giovanni Mele” un evento sul tema la Cultura Gastronomica e la sua sostenibilità legata alla gestione dello spreco alimentare. Chiuderà un pranzo con i prodotti dei territori dei Distretti del Cibo a favore delle famiglie e persone indigenti della Comunità. In programma spettacoli che vedono protagonisti due importanti beni immateriali Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco: l’opera dei pupi e il canto a tenore sardo.

Collegato con l’evento di Matera il SALE S. Ambrogio Festival che dal 15 al 18 Giugno a Firenze, promuoverà la Cultura della Gastronomia Sostenibile e il modello dei Distretti del Cibo nella memoria dello Chef Fabio Picchi con tutti i fiorentini.

