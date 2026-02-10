Confindustria, gli auguri di Schifani al neo presidente Bivona

«Rivolgo a Diego Bivona i miei migliori auguri di buon lavoro per la sua elezione alla presidenza di Confindustria Sicilia. In una fase cruciale per lo sviluppo dell’Isola, il dialogo tra istituzioni e mondo produttivo è fondamentale per sostenere crescita, innovazione e occupazione. Sono certo che, con la sua esperienza e competenza, saprà dare un contributo importante al futuro della Sicilia». Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

Advertisement

Advertisement

Visite: 42