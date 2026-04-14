Confartigianato Trasporti Sicilia: forte preoccupazione per il caro gasolio. Nessuna adesione a iniziative non coordinate, si attendono le decisioni di UNATRAS

Confartigianato Trasporti Sicilia esprime fortissima preoccupazione per la grave crisi che sta investendo il settore dell’autotrasporto, duramente colpito dall’aumento ormai insostenibile del costo del carburante. Una situazione che sta mettendo in seria difficoltà migliaia di imprese, costrette spesso a operare in condizioni di perdita, con pesanti ripercussioni sull’intera filiera economica e produttiva.

In riferimento alle iniziative di protesta spontanee avviate in queste ore da alcuni autotrasportatori in Sicilia, Confartigianato Trasporti Sicilia precisa di non aderire a forme di sciopero non condivise e non coordinate con le principali organizzazioni di rappresentanza del settore.

Riteniamo fondamentale, in un momento così delicato, mantenere un approccio responsabile e unitario, evitando azioni frammentate che rischiano di compromettere il confronto istituzionale in corso.

Confartigianato Trasporti Sicilia conferma quindi la propria linea di attendere le determinazioni che verranno assunte da UNATRAS, che ha già convocato per il prossimo 17 aprile il proprio Comitato Esecutivo per valutare eventuali iniziative a tutela dell’intera categoria.

Confartigianato ribadisce l’urgenza di interventi concreti e immediati da parte delle istituzioni per sostenere le imprese dell’autotrasporto, attraverso misure efficaci sul costo del carburante, strumenti di compensazione e interventi a sostegno della liquidità, al fine di garantire la continuità dei servizi e la tenuta economica di un comparto strategico per l’economia regionale e nazionale.

Si rinnova, quindi, l’appello alle istituzioni affinché vengano adottati con la massima urgenza provvedimenti adeguati a garantire la sopravvivenza delle imprese dell’autotrasporto, settore strategico per l’economia dell’Isola e dell’intero Paese.

Advertisement

Advertisement

Visite: 65