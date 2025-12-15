Confartigianato Sicilia: «Solidarietà a presidente Confindustria Vecchio»
Confartigianato Sicilia:
«Solidarietà a presidente Confindustria Vecchio»
Confartigianato Sicilia esprime solidarietà a Gaetano Vecchio, presidente di Confindustria Sicilia, vittima con la sua azienda Cosedil di una richiesta di pizzo. L’imprenditore ha saputo reagire agli emissari del racket, rivolgendosi all’istante ai carabinieri.
«Protocolli di legalità e Stato – dicono i vertici di Confartigianato Sicilia – dimostrano insieme di essere più forti di qualsiasi organizzazione malavitosa».
Visite: 68