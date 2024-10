Confartigianato Estetisti, la messinese Sturniolo nella squadra nazionale

Nominata vice presidente, sarà portavoce delle richieste dei siciliani

Daria Sturniolo è stata nominata alla vice presidenza nazionale degli Estetisti di Confartigianato. Lavorerà al fianco della presidente Stefania Baiolini (piemontese, al secondo mandato) e dell’altra vice presidente, la veneta Cristina Scurtu. Un consiglio nazionale, quello degli Estetisti appena rinnovato, particolarmente numeroso, con ben 15 regioni rappresentate, a testimonianza della sensibilità della categoria nei confronti delle problematiche del settore. L’obiettivo della squadra nazionale è anche quello di lavorare senza sosta in difesa e a sostegno della categoria che vede nel contrasto all’abusivismo un pilastro imprescindibile che passa necessariamente dalla sensibilizzazione dell’utenza, che maggiormente risente dei rischi di questo dilagante fenomeno.

Particolarmente importanti per la squadra di lavoro, anche la promozione della categoria e quindi di tutti gli associati, attraverso le fiere e gli eventi di aggregazione e confronto, la collaborazione con organizzazioni che perseguono gli obiettivi di professionalità e serietà delle imprese, la qualificazione degli operatori attraverso una formazione al passo con i tempi e con le evoluzioni del mercato.

Daria Sturniolo, è già presidente degli Estetisti di Confartigianato Messina e di Confartigianato Sicilia. Per la federazione regionale, che nei giorni scorsi ha già incassato la nomina di Claudio Terruso alla vice presidenza degli Elettricisti, la carica della Sturniolo è un nuovo tassello per la rappresentanza dei siciliani sul campo nazionale. “Il nostro territorio sta crescendo sempre di più – commenta Daniele La Porta, presidente di Confartigianato Sicilia – e avere due nostri presidenti regionali di categoria nelle squadre nazionali, ci rende orgogliosi ma anche forti di potere sempre più dare voce ai nostri associati. Facciamo i nostri complimenti a Daria Sturniolo, augurandole buon lavoro, certi che la sua esperienza possa essere un valore aggiunto per il mondo Confartigianato”.

