Conciliazione lavoro- cura familiare: Cgil, “Il bando della Regione al di fuori di una strategia complessiva sul sostegno alle famiglie risolve ben poco ”

Palermo, 3 gen- “E’ un provvedimento che non esaurisce la questione della conciliazione lavoro – cura familiare”: lo sostengono Gabriella Messina, segretaria confederale della Cgil Sicilia ed Elvira Morana, responsabile del dipartimento politiche di genere del sindacato, a proposito dell’Avviso della Regione rivolto alle imprese e finalizzato a iniziative di welfare aziendale. In via preliminare, sottolineano Messina e Morana, “ così come richiesto unitariamente, occorrerebbe procedere a una rilevazione dei bisogni in modo anche da consentire all’Osservatorio sulla famiglia la possibilità di formulare proposte fondate e di definire una strategia che affronti compiutamente il tema del sostegno alle famiglie”. Messina e Morana rilevano che “La promozione di un sistema di welfare più avanzato, utile anche a sostenere le pari opportunità, l’occupazione femminile, un benessere più generalizzato – sottolineano- presuppone un progetto di ampio respiro capace di determinare cambiamenti reali”. E aggiungono che “la tematica complessiva della famiglia deve registrare anche il coinvolgimento della consigliera regionale per le pari opportunità, una figura che manca da oltre due anni nella nostra regione per responsabilità del governo regionale. Come Cgil, Cisl e Uil, abbiamo già fatto alla regione le nostre proposte- concludono Messina e Morana- attendiamo l’apertura del confronto”.

