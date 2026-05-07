EDISON ENERGIA LANCIA UN’OFFERTA A KM ZERO DEDICATA ALLA PROVINCIA DI ENNA: 100% RINNOVABILE, PREZZO BLOCCATO PER 5 ANNI E BENEFICI CRESCENTI NEL TEMPO

Si chiama “Edison 5xTe Luce Km0”, è attiva da oggi, e permette di utilizzare energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili del territorio godendo di un prezzo competitivo bloccato per cinque anni e di benefici crescenti nel tempo

In occasione del lancio dell’offerta, Edison ha presentato la mostra “x Te, Enna” del collettivo di fotografi siciliani SullaLuna, coordinato da Nicola Vitali, che sarà visibile presso l’Urban Center fino al 10 maggio

Enna, 7 maggio 2026 – Edison Energia ha presentato oggi a Enna l’offerta Edison 5xTe Luce Km0 che unisce prezzo fisso per 5 anni, bonus crescenti in bolletta ed energia a km0. L’offerta è infatti dedicata ai clienti residenti nei territori situati in prossimità degli impianti fotovoltaici Edison di Aidone e Agira che, con una potenza installata rispettivamente di 41 MW e 4,5 MW, producono l’energia fornita dall’offerta evitando annualmente l’emissione di oltre 30 tonnellate di CO2, contribuendo al percorso di transizione energetica della regione. Il prezzo bloccato permette inoltre di non avere nessuna preoccupazione circa l’andamento dei mercati energetici; e al termine di ogni annualità contrattuale, per i primi cinque anni, viene riconosciuto il Bonus Anniversario in modo automatico con importi crescenti. All’evento hanno preso parte il Presidente della Provincia Piero Capizzi, il Vicesindaco di Enna Francesco Comito e la Sindaca di Aidone Annamaria Raccuglia.

“La nostra vicinanza a questo territorio nasce da una presenza concreta e di lungo periodo. La Sicilia è da sempre una regione strategica per noi: oggi serviamo circa 670.000 mila clienti sull’isola, abbiamo 185 negozi e 240 tecnici installatori e contiamo 7 impianti di produzione da fonti rinnovabili, 4 eolici e 3 fotovoltaici. Ciò significa non solo essere presenti, ma investire, valorizzare e coinvolgere davvero i territori in cui operiamo. Per questo abbiamo scelto proprio Enna e la sua provincia, geograficamente al centro della Sicilia, per partire con una nuova offerta luce a km0: vogliamo dare un segnale tangibile di attenzione, ascolto e vicinanza alle persone e a questa comunità locale, renderla orgogliosa del contributo che hanno dato per uno sviluppo sostenibile e consentire di partecipare ad un modello virtuoso. Con l’offerta 5xTe Luce rafforziamo la nostra promessa ai clienti: siamo al loro fianco nella transizione energetica e nella tutela dell’ambiente, promuovendo comportamenti consapevoli nel consumo energetico”. Ha dichiarato Massimo Quaglini, AD di Edison Energia.

“Siamo lieti di accogliere l’iniziativa di Edison ‘5xTe Luce Km0’. Questa offerta rappresenta un importante passo verso la sostenibilità energetica e la valorizzazione del nostro territorio. L’energia prodotta da fonti rinnovabili locali non solo riduce l’impatto ambientale, ma contribuisce anche allo sviluppo economico delle nostre comunità. Ringraziamo Edison per la fiducia e l’investimento nel nostro territorio e invitiamo tutti a scoprire di più su questa offerta e a unirsi a noi in questo percorso verso un futuro più sostenibile” ha dichiarato Annamaria Raccuglia, sindaca di Aidone.

“Esprimiamo soddisfazione per l’iniziativa promossa da Edison Energia in un contesto internazionale di crescente difficoltà per l’approvvigionamento energetico. L’investimento di Edison Energia sul nostro territorio provinciale, che consente la produzione da fonti rinnovabili, è segno di vicinanza alle comunità locali ed ai piccoli consumatori che vivono ed operano sui territori” ha dichiarato Piero Capizzi, Presidente della Provincia di Enna.

L’offerta dedicata a Enna è il primo tassello di una strategia che Edison Energia svilupperà nei prossimi mesi e che coinvolgerà altre provincie italiane, con l’obiettivo di rafforzare il concetto di prossimità. La società si impegna a restare al fianco dei consumatori, e garantisce ai clienti della provincia di Enna ogni supporto informativo presso gli 8 punti vendita presenti sul territorio nonché attraverso il numero verde 800031141 e la pagina del sito www.edisonenergia.it/edison/impianti.

***

In occasione del lancio dell’offerta, è stata presentata la mostra x Te, Enna che sarà aperta e gratuita negli spazi dell’Urban Center in Via Dei Cappuccini fino al 10 maggio. Il collettivo di fotografi siciliani SullaLuna ha realizzato 91 scatti sul territorio, con riferimento ai 91.000 pannelli degli impianti fotovoltaici di Aidone e Agira. Ogni fotografo ha sviluppato un proprio filone narrativo e stilistico, con un percorso indipendente, esplorando l’anima di Enna con uno sguardo diverso. I reporter si sono calati nella quotidianità cittadina, cercando di cogliere la luce del luogo e i volti delle persone che animano le strade, intrecciando la tradizione a nuove storie di vita, creando un ponte tra chi custodisce la memoria dei luoghi e chi la rinnova ogni giorno.

Advertisement

Advertisement

Visite: 92