1.1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE SICILIA

SOCIETA’ INATTIVE – 2023/2024

CODICE DENOMINAZIONE SOCIALE CESSATA TIPO

================================================================================951.952 A.S.D. A.C. CITTA DI PETTINEO DL 2023 2024 31 CESSATE ATTIV.

936.716 C.S.D. ACICATENA CALCIO 1973 DL 2023 2024 31 CESSATE ATTIV.

936.742 A.S.D. ALIAS PM 2023 2024 31 CESSATE ATTIV.

952.216 A.S.D. AMATORI KAGGI DL 2023 2024 31 CESSATE ATTIV.

942.116 ASCD ATLETICO LICATA DL 2023 2024 31 CESSATE ATTIV.

936.606 S.P.D. BRANCIFORTI DL 2023 2024 31 CESSATE ATTIV.

920.243 A.S.D. CICLOPE BRONTE DL 2023 2024 31 CESSATE ATTIV.

64.741 A.S.D. CITTÀ DI ACI SANT’ANTONIO DL 2023 2024 11 FUSA IN 922807

955.556 A.S.D. CITTA DI ANTILLO PM 2023 2024 31 CESSATE ATTIV.

942.148 A.S.D. COMISO FC DL 2023 2024 31 CESSATE ATTIV.

945.761 A.S.D. EDUCARE GIOVANI SPORT DL 2023 2024 31 CESSATE ATTIV.

941.739 A.S.D. FURNARI PORTOROSA PM 2023 2024 31 CESSATE ATTIV.

931.590 A.S.D. GESCAL DL 2023 2024 11 FUSA IN 962335

934.902 A.S.D. GIARRATANESE PM 2023 2024 31 CESSATE ATTIV.

954.785 ASD GORGONIA DELIA DL 2023 2024 31 CESSATE ATTIV.

740.326 C.S. KAMARINA PM 2023 2024 31 CESSATE ATTIV.

942.059 POL.D LIBERTAS BASICO PM 2023 2024 31 CESSATE ATTIV.

943.896 POL.D. MEGARA AUGUSTA PM 2023 2024 31 CESSATE ATTIV.

953.825 ASD NUOVA CITTA DI GELA F.C. DL 2023 2024 11 FUSA IN 922780

955.273 A.S.D. POL. REAL CONTESSE DL C5 2023 2024 31 CESSATE ATTIV.

953.162 A.S.D. PRO FOLGORE 1945 DL 2023 2024 31 CESSATE ATTIV.

952.199 U.S.D. QUISQUINESE SANTA ROSALIA DL 2023 2024 31 CESSATE ATTIV.

954.260 ACDR RACCUJA PM 2023 2024 31 CESSATE ATTIV.

953.196 A.S.D REAL CANICATTI DL 2023 2024 31 CESSATE ATTIV.

947.996 A.S.D. REAL GAZZI DL 2023 2024 11 FUSA IN 962335

740.590 ASCD REAL SUD NINO DI BLASI C5 2023 2024 31 CESSATE ATTIV.

950.282 A.S.D. SAN PIO X 1973 PM PF 2023 2024 31 CESSATE ATTIV.

954.152 U.S.D. SAN SEBASTIANO DL C5 2023 2024 31 CESSATE ATTIV.

953.470 A.S.D. SANTA MARIA DI LICODIA C5 PM 2023 2024 31 CESSATE ATTIV.

954.190 A.S.D. SARA DL 2023 2024 31 CESSATE ATTIV.

942.060 SSDARL SOCIETA CALCISTICA GELA DL C5 2023 2024 11 FUSA IN 922780

962.045 ASR SOL INO ASD DL 2023 2024 15 REVOCA AFFIL.

955.374 A.S.D. SPORTING CLUB CAMPOBELLO DL 2023 2024 31 CESSATE ATTIV.

913.794 A.S.D. SPORTING FINALE DL 2023 2024 31 CESSATE ATTIV.

951.721 A.S.D. TEAM SPORT SOLARINO DL C5 2023 2024 31 CESSATE ATTIV.

950.024 A.S.D. TIKI TAKA PALERMO C5 PM 2023 2024 31 CESSATE ATTIV.

936.637 A.S.D. USTICA PM 2023 2024 31 CESSATE ATTIV.

936.802 A.S.D. VALLELUNGA DL 2023 2024 31 CESSATE ATTIV.

955.354 A.S.D. VIRTUS CASTELLAMMARE DL 2023 2024 31 CESSATE ATTIV.

Totale 39

REVOCA AFFILIAZIONE 1

CESSATE TUTTE ATTIV. 33

FUSE 5

Nuova Società nata da fusione

962335 A.S.D. REAL GESCAL – MESSINA 931590 A.S.D. GESCAL – MESSINA C11

947996 A.S.D. REAL GAZZI – MESSINA C11

922780 A.S.D. CITTA’ DI GELA – GELA 953825 A.S.D. GELA FC – GELA C11

942060 SOCIETA’ CALCISTICA GELA C11

922807 SP CLUB CITTA ACI.S.ANTON 931510 A.S.D. CLUB SPORTIVO LAVINAIO C11

64741 A.S.D. CITTA’ DI ACI S.ANTONIO C11

CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE

VECCHIA DENOMINAZIONE NUOVA DENOMINAZIONE Matricola

A.S.D. FCM 2011 MISTERBIANCO FC MISTERBIANCO 2011 945277

SSDARL SOCIETA’ CALCISTICA GELA A.S.D. SOCIETA’ CALCIST.GELA 942060

A.S.D. RESUTTANA SAN LORENZO A.S.D. ATHLETIC CLUB PALERMO 936154

A.S.D. F.C. MAZARA CALCIO U.S.D. MAZARA 932373

A.S.D. S.C. MAZARESE 2 A.S.D. UNIONE SPORT.MAZARA46 944303

A.S.D. CITTA’ DI COMISO A.S.D. COMISO FC 942148

F.C.D. ATLETICO 1994 IMeSI ATLETICO CATANIA 1994 945852

A.S.D. S.S. MILAZZO A.S.D. VIRTUS MILAZZO 938787

A.S.D. VIGLIATORE A.S.D. TERME VIGLIATORE 952089

S.S.D. ACADEMY RIBOLLA S.R.L. S.S.D. ACADEMY PALERMO CAL. 945597

ASD CASTIGLIONE DI SICILIA A.S.D. ALKANTARA 936468

A.S.D. POLLINA FINALE SPORTING FINALE 913794

CAMBI DI SEDE SOCIALE

SOCIETA’ COMUNE: DA – A

A.S.D. POLISPORTIVA NICOSIA Da NICOSIA A GANGI 951480

A.S.D. AKRON SAVOCA Da Savoca a Calatabiano 936786

Di seguito si pubblicano gli Organici dei Campionati Regionali e Provinciali per la stagione sportiva 2023/2024

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

Girone A

953905 A.S.D. ACCADEMIA TRAPANI

952950 A.S.D. ASPRA

936154 ANR ATHLETIC CLUB PALERMO

949223 A.S.D. CASTELDACCIA

740020 A.S.D. CASTELLAMMARE CALCIO 94

916129 A.C.D. DON CARLO MISILMERI

953840 A.S.D. FOLGORE CALCIO C.VETRANO

66659 A.P.D. FULGATORE

918350 ASD. AC GERACI

952985 A.S.D. MAZARA

952956 A.S.D. NISSA F.C.

931617 A.S.D. ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO

945609 S.S.D. PRO FAVARA 1984

938698 A.S.D. SUPERGIOVANE CASTELBUONO

944303 A.S.D. UNIONE SPORTIVA MAZARA 46

949775 SCSD UNITAS SCIACCA CALCIO

Totale 16

Girone B

922780 ANR ASD CITTA’ DI GELA

940733 ENNA CALCIO S.C.S.D.

945277 A.S.D. FC MISTERBIANCO 2011

945852 ANR IMESI ATL. CATANIA 1994

941335 A.S.D. JONICA F.C.

26130 A.P.D. LEONFORTESE

947739 A.S.D. MAZZARRONE CALCIO

947057 U.S.D. MESSANA 1966

922753 ASR MILAZZO SSD A R.L.

938359 A.S.D. NEBROS

918861 A.S.D. PATERNO CALCIO

936464 A.S.D. POL. MODICA CALCIO

945320 A.S.D. REAL SIRACUSA BELVEDERE

71347 U.S.D. ROCCAACQUEDOLCESE POL DIL

954768 ASD S.S. LEONZIO 1909

74557 U.P.D. SANTA CROCE

Totale 16

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

Girone A

943087 S.S.D. ALBA ALCAMO 1928 S.R.L.

947261 A.S.D BAGHERIA CITTA DELLEVILLE

916525 A.S.D. C.U.S. PALERMO

73462 A.S.D. CASTELTERMINI

947516 A.S.D. CITTA DI SAN VITO LO CAPO

939078 U.S.D. EMPEDOCLINA

951588 A.S.D. FOOTBALL CLUB MARSALA

943894 USD GEMINI CALCIO

938743 ASDPOL GIARDINELLESE

918439 POL.D. ICCARENSE

72441 A.S.D. KAMARAT

910615 A.S.D. PARMONVAL

945253 A.S.D. PARTINICAUDACE

941962 A.S.D. SAN GIORGIO PIANA

Totale 14

Girone B

65584 A.S.D. ALUNTINA

59640 U.S.D. AQUILA

936466 ASD ATLETICO MESSINA

916584 A.S.D. CITTA DI GALATI

740739 POL.D. CITTA DI MISTRETTA

912567 POL.D. LASCARI

934462 A.S.D. NUOVA AZZURRA FENICE

740133 ASC.D. NUOVA RINASCITA

913797 A.S.D. POLISPORTIVA GIOIOSA

74563 A.S.D. PRO MENDE CALCIO

936704 A.S.D. ROSMARINO

941984 A.S.D. SAN FRATELLO

930577 A.S.D. SANTANGIOLESE

952951 A.S.D. VALLE DEL MELA CALCIO

Totale 14

Girone C

922807 ANR A.S.D. SPORTCLUB CITTA’ D

952504 A.S.D. ACI E GALATEA

740014 A.C.D. CITTA DI ACICATENA

931217 A.S.D. CITTA DI CALATABIANO

952907 A.S.D. F.C. BELPASSO 2014

951480 A.S.D. POLISPORTIVA NICOSIA

75360 A.S.D. POLSPORTIVA SANT ALESSIO

65437 A.S.D. REAL ACI

740746 ASS. REAL SUTTANO

951572 A.S.D. RSC RIPOSTO

65590 A.S.D. S.DOMENICA VITTORIA

946145 A.S.D. S.S. KAGGI

945215 A.S.D. VALDINISI CALCIO

938756 A.S.D. VILLAROSA SAN SEBASTIANO

Totale 14

Girone D

938006 S.S.D. CATANIA S.PIO X A R.L.

68233 A.S.D. CITTA DI AVOLA 2020

740051 POL.D. CITTA DI CANICATTINI

954038 U.S.D. CR SCICLI

918155 A.S.D. FC PRIOLO GARGALLO

740675 A.S.D. FOOTBALL CLUB VITTORIA

740815 A.P.D. FRIGINTINI

952957 F.C.D. MEGARA 1908

953025 A.S.D. MISTERBIANCO CALCIO

936876 A.S.D. PRO RAGUSA

937886 A.S.D. SPORT CLUB PALAZZOLO

945872 A.S.D. VILLAGGIO S.AGATA 2016

952945 A.S.D. VIRTUS ISPICA 2020

944236 A.S.D. VIZZINI CALCIO 2015

Totale 14

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

Girone A

37200 A.S.D. ATLETICO MARSALA

945366 F.C.D. BELICE SPORT

949827 A.S.D. CAMPOREALE CALCIO 2018

934292 A.C.D. CITTA DI CINISI

921779 A.C.D. CUSTONACI

938799 A.S.D. FC ALCAMO 1928

950522 U.S. MARGHERITESE 2018 A.S.D.

945457 A.S.D. PALERMO CALCIO POPOLARE

942150 A.S.D. PRIMAVERA MARSALA

952389 A.S.D. REGINA MUNDI S.G.A.P.

932415 A.S.D. RENZO LOPICCOLO TERRASINI

945800 A.S.D. SALEMI POLISPORTIVA

954936 ASD SPORT PALERMO

938761 A.S.D. VALDERICE CALCIO 2013

Totale n. 14

Girone B

740002 A.C.D. CITTA DI CASTELDACCIA

740316 F.C.D. CITTA DI CASTELLANA

943058 A.S.D. CITTA DI PETRALIA SOPRANA

954923 ASD COMPRENSORIO DEL TINDARI

910851 A.P.D. FUTURA

913346 A.S.D. GANGI

921606 A.S.D. NASITANA

937738 A.S.D. ORLANDINA CALCIO

934290 A.S.D. REAL CASALE

68740 U.S. SFARANDINA A.S.D.

916079 A.D.P. SINAGRA CALCIO

921571 A.S.D. SPORTING TERMINI

740271 A.P.D. VILLABATE

954225 A.P.D. 90011 BAGHERIA

Totale n. 14

Girone C

931670 A.S.D. CITTA DI VILLAFRANCA

952955 A.C.D. FOLGORE MILAZZO

962335 ANR REAL GESCAL ASD

949479 A.S.D. LIPARI I.C.

952906 A.S.D. MELAS

938762 A.S.D. MONFORTE SAN GIORGIO C.

954164 A.S.D. NUOVA PELORO

949224 A.P.D. OR.SA. PROMOSPORT

931395 A.S.D. PRO FALCONE

950228 A.S.D. RIVIERA NORD

740389 A.S.D. RODI MILICI

920357 A.S.D. STEFANO CATANIA

952089 A.C.D. TERME VIGLIATORE

951890 A.S.D. TORREGROTTA 1973

Totale n. 14

Girone D

948064 A.S.D. ACD ZAFFERANA

936786 A.S.D. AKRON SAVOCA

740920 A.S.D. ATLETICO BIANCAVILLA

944230 A.S.D. CALCIO FURCI

947773 A.S.D. CALCIO SANTA VENERINA

945775 A.S.D. CASALVECCHIO SICULO

934944 A.S.D. CITTA DI LINGUAGLOSSA

953059 A.S.D. CITTA DI MASCALI

953197 A.S.D. CITTA DI SANTA TERESA

915396 A.S.D. GIARDINI NAXOS

945584 A.S.D. REAL ITALA FRANCO ZAGAMI

951545 A.S.D. REAL ROCCHENERE

945873 A.S.D. RIPOSTO CALCIO 2016

949873 A.S.D. VIRTUS ETNA FC

Totale n. 14

Girone E

65084 U.S.D. ATLETICO CATANIA

914723 CAMPANARAZZU A.S.D.

945876 A.S.D. CITTA DI BELPASSO

953465 A.S.D. CITTA DI PALAGONIA CALCIO

941681 A.S.D. CLUB CALCIO SAN GREGORIO

950232 A.S.D. F.C.GRAVINA

936461 A.S.D. FC GYMNICA SCORDIA

931925 A.S.D. LEO SOCCER

945751 A.S.D. MOTTA CALCIO

954299 A.S.D. NOTO FC 2021

934811 A.S.D. REAL BELVEDERE

921437 A.P.D. RINASCITANETINA 2008

949845 A.S.D. SAN PIETRO CALCIO

952449 A.S.D. TREMESTIERESE CALCIO

Totale n. 14

Girone F

740264 A.S.D. ACCADEMIA MAZZARINESE

946066 A.S.D. ALESSANDRIA D.ROCCA 2016

946291 A.S.D. ARAGONA CALCIO

947995 A.S.D. ATLETICO FAVARA

945822 A.S.D. ATLETICO SANTA CROCE

5760 A.S.D. BARRESE

939158 A.S.D. DON BOSCO MUSSOMELI

942096 A.S.D. DON BOSCO 2000

949589 A.S.D. NISCEMI FOOTBALL CLUB

912935 A.P.D. RIESI 2002

945983 A.S.D. S.ANNA ENNA

66806 F.C.D. SERRADIFALCO

948121 A.P.D. SOMMATINESE CALCIO

951924 SRL VIGOR GELA S.R.L.S.

Totale n. 14

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

Girone A

951846 G.S.D. ACADEMY LAMPEDUSA CALCIO

935083 A.S.D. ANIMOSA CIVITAS CORLEONE

938686 G.S.D. CALCIO RANGERS 1986

941136 A.S.D. CASTELLAMMARE CALCIO

81173 U.S.D. CITTA DI GIULIANA

913371 ACS.D. COLOMBA BIANCA

951643 A.S.D. DELFINI SPORTING ARENELLA

950176 FADA FOOTBALL CLUB SSDARL

947242 A.S.D. GALACTIC ACADEMY

954187 A.S.D. POLISPORTIVA FICARAZZI

919704 A.S.D. PUNTO ROSA

953321 A.C.D. VIS ATHENA

Totale n. 12

Girone B

950328 A.S.D. ATLETICO VILLALBA

946169 A.S.D. BELSITANA

946265 A.S.D. BOMPENSIERE FAMILY

955631 A.S.D. CALCIO CAMPOFRANCO

952516 A.S.D. CIANCIANA CALCIO

954158 A.S.D. CLUB FINALE

950014 A.S.D. GIOVANILE COLLESANO

945402 A.S.D. LERCARA

740919 U.S.D. PRIZZI

955352 A.S.D. REAL CACCAMO

954202 S.S.D. RIBERA1954

936909 A.S.D. SAN GIORGIO VICARI

Totale n. 12

Girone C

952356 A.S.D. CALCIO ROMETTA MAREA

941308 A.S.D. CALCIO SAPONARESE

955425 POL.D. CLUB SPORTIVO OLIVERI

941736 A.S.D. FICARRA

953178 U.S.D. FITALESE 1981

953466 A.C.D. FONDACHELLI

944002 ASD G.S.DON PEPPINO CUTROPIA

941417 A.C.D. JUVENILIA 1958

949546 A.S.D. OLIVARELLA

955419 A.S.D. POL. ASR MAMERTINA

947642 U.S.D. PROVINCIALE

944319 USD TORTORICI

950310 A.S.D. VIRTUS ROMETTA

921783 A.S.D. VIVI DON BOSCO

Totale n. 14

Girone D

67339 U.S.D. AGIRA

936468 ASD ALKANTARA

947645 A.S.D. ATLETICO PAGLIARA

955437 A.S.D. CITTA DI TROINA

950249 A.S.D. CITTA’ DI FRANCAVILLA

952218 A.P.D. CRISAS ASSORO

949838 A.P.D. LAGOREAL 1981

955333 A.S.D. NIKE 2022

949556 A.S.D. ROCCALUMERA CALCIO

947782 A.S.D. SPORTING FIUMEFREDDO

917018 ASC.D. STELLA NASCENTE

954159 A.S.D. TREMESTIERI ETNEO

918256 A.S.D. VALGUARNERESE

948504 ASCD VIGOR ITALA

Totale n. 14

Girone E

936517 A.S.D. CANICATTINESE

946244 A.S.D. CASSIBILE FONTANE BIANCHE

933146 POL.D. LAPINETINACITTADIROSOLINI

61548 A.P.D. MELILLI

954101 A.S.D. PHILBORDON

941413 A.S.D. POZZALLO DUE

954106 A.S.D. PRIOLO ACADEMY

954160 A.S.D. QAL AT

938567 A.S.D. RAGUSA BOYS

953359 A.S.D. REAL SICILIA 2022

955396 A.S.D. SANCONITANA

954142 A.S.D. US TERRANOVA

950390 A.S.D. VITTORIA FOOTBALL CLUB

Totale n. 13

CAMPIONATO DI ECCELLENZA FEMMINILE

Girone A

931533 ALPHA SPORT SAN GREGORIO

954038 CR SCICLI

953073 GIOVANILE ROCCA

942221 JSL JUNIOR SPORT LAB.

177403 JSL JUNIOR SPORT LAB.sq.B fuori classifica

951834 PALERMO FOOTBALL CLUB SPA fuori classifica

913411 SIRACUSA CALCIO 1924

954936 SPORT PALERMO

953563 UNIME ARL

954182 VIGOR C.P.

962280 VIRTUS FEMMINILE MARSALA

950390 VITTORIA FOOTBALL CLUB

Totale 12 squadre

CAMPIONATO DI CALCIO A 5 REGIONALE SERIE C1

Girone A

941550 A.S.D. AKRAGAS FUTSAL

936154 ANR ATHLETIC CLUB PALERMO

949752 A.S.D. ATLETICO MONREALE

954933 A.S.D. BONIFATO ALCAMO FUTSAL

916525 A.S.D. C.U.S. PALERMO

944123 A.S.D. ISOLA C.5

920286 A.S.D. PALERMO CALCIO A5

82322 A.S. PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN

740102 A.S.D. SAN VITO LO CAPO

953388 A.S.D. SANT ISIDORO BAGHERIA

916791 A.S.D. SPORTING ALCAMO ONLUS

951803 ANR 3M CALCIO A 5

Totale 12

Girone B

955074 A.S.D. ACIREALE C5

954048 A.S.D. ARETUSA 94

933381 A.S.D. CARLENTINI CALCIO

740552 A.P.D. CITTA DI LEONFORTE

952223 A.S.D. FUTSAL FERLA

740394 A.S.D. LA MADONNINA

936460 A.S.D. MONTALBANO

910519 A.S.D. PGS VIGOR SAN CATALDO

946065 A.S.D. REAL PALAZZOLO

952201 A.S.D. SCICLI SPORTING CLUB

950025 A.S.D. SICILGRASSI C5

943113 A.S.D. VIAGRANDE C5

948504 ASCD VIGOR ITALA

Totale 13

CAMPIONATO DI CALCIO A 5 REGIONALE – SERIE C2

GIRONE A

941865 A.S.D. CITTA DI BISACQUINO

917845 A.S.D. CITTA DI MARSALA

953186 A.S.D EMIRI

955332 A.S.D. FICARAZZI C5

943894 USD GEMINI CALCIO

954318 A.S.D. JATO

951543 A.S.D. MERLO CALCIO A 5

954165 A.S.D. ORATORIO COSMA E DAMIANO

955073 A.S.D. PIOPPO FUTSAL

952986 A.S.D. SICILIA FUTSAL

206626 A.S.D. SPORT CLUB GIUDECCA

949956 A.S.D. VE.CO. CALCIO A 5 PALERMO

Totale 12 squadre

GIRONE B

947898 A.S.D. ATLETICO BARCELLONA

954923 ASD COMPRENSORIO DEL TINDARI

936686 A.S.D. GIOVANNI PAOLO II PGS

740903 ASS. LIBERTAS ZACCAGNINI

952230 A.S.D. LIBRIZZI

938806 A.S.D. MERIENSE

943105 A.S.D. MERIVEN CALCIO A 5

916663 A.S.D. MONGIUFFI MELIA

913797 A.S.D. POLISPORTIVA GIOIOSA

953250 A.S.D. POLISPORTIVA REAL SPORTS

920142 A.S.D. SIAC

944507 A.S.D. VILLAFRANCA BEACH SOCCER

Totale 12 squadre

GIRONE C

954176 A.S.D. AGRIGENTO FUTSAL

955314 A.S.D. ARCOBALENO

740801 A.D.P. ARGYRIUM

936935 ASCD CALTANISSETTA SOCCER

944104 A.S.D. CITTA DI CANICATTI

950442 POL FULGENTISSIMA A.D.

954264 A.S.D. FUTSAL ACIREALE

941329 A.S.D. NEXT LEVEL

948170 A.S.D. NICOSIA FUTSAL

954161 A.S.D. PEDARA

951480 A.S.D. POLISPORTIVA NICOSIA

918036 ASDCRT SAN NICOLO

Totale 12 squadre

GIRONE D

948128 A.S.D. CALCIO A5 JANO TROMBATORE

740051 POL.D. CITTA DI CANICATTINI

953824 A.S.D. FUTSAL KALAT PROJECT

955443 A.S.D. FUTURA ROSOLINI CALCIO A5

931805 A.S.D. HOLIMPIA SIRACUSA

952553 A.S.D. LIBERA FUTSAL

910397 A.S.D. ME.TA. SPORT

955418 NEW HANDBALLCLUB ROSOLINI

936876 A.S.D. PRO RAGUSA

940890 A.S.D. SIRACUSA C5 MERACO

933147 A.S.D. VILLASMUNDO

950390 A.S.D. VITTORIA FOOTBALL CLUB

Totale 12 squadre

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

DELEGAZIONE AGRIGENTO

GIRONE A

962649 AGRIGENTINA CALCIO A.S.D.

955515 A.S.D. ATLETICO REALMONTE

955548 A.S.D. BOVO MARINA MONTALLEGRO

950311 A.S.D. BURGIO

954350 A.S.D. DON BOSCO

948182 A.S.D. ERACLEA MINOA CALCIO

945212 A.S.D. FAVARA ACADEMY

949937 A.S.D. GATTOPARDO PALMA

955414 A.S.D. KAMIKOS

941564 A.S.D. MUXAR

955384 A.S.D. RIVER PLATANI

962547 VILLASETA FUTSAL ASD

Totale 12 squadre

DELEGAZIONE BARCELLONA

GIRONE A

962502 A.S. CITTA DI PETTINEO A

71704 A.POL.ACR CASTELLUCCESE

953452 A.S.D. CARONIA CALCIO

954191 A.S.D. CASTELL UMBERTO

962164 CITTA DI SANTANGELO

962103 FURNARI A.S.D.

740803 POL.D. MIRTO

931667 A.S.D. PRO TONNARELLA

962351 ROCCA 2023 POL DIL

931694 A.S.D. SANTANTONINO

962484 SCUOLA CALCIO SAN BENEDET

915076 A.S.D. TUSA

Totale 12 squadre

DELEGAZIONE CALTANISSETTA

GIRONE A

740777 A.S.D. ACQUAVIVA

740138 A.S.D. AMO GELA

953755 A.S.D. ATLETICO NISSA

948422 A.S.D. BUTERESE

962640 CATERINESE 2023 A.S.D.

962392 JUVETERRANOVAGELA ASD

69137 A.S.D. MARIANOPOLI

962637 NUOVA PRO NISSA POL ASD

962641 P.G.S. DON BOSCO A.S.D.

912527 A.S.D. REAL GELA

Totale 10 squadre

DELEGAZIONE ENNA

GIRONE A

962483 ATLETICO BRANCIFORTI 2023

962756 AZZURRA A.S.D.

955633 A.S.D. FULL GIM

962341 GAGLIANO A.S.D.

962545 PIAZZA ARMERINA A.S.D.

937800 A.S.D. RADDUSA

954262 A.S.D. SPORTING CASALE

950466 A.S.D. VIOLA FUTSAL CERAMI

Totale 8 squadre

DELEGAZIONE CATANIA

GIRONE A

955453 A.S.D. ADRANITANA

954143 A.S.D. AITNA PEDARA SOCCER

936551 A.S.D. CALCIO MILITELLO

962582 FOOTBALL CLUB KATANE ASD

935742 A.P.D. NBI MISTERBIANCO

911468 APCS NESIMA 2000 DILETTANT.

955517 A.S.D. PIANO TAVOLA CALCIO 2022

949522 A.S.D. REAL TRINACRIA CT

953057 A.S.D. SAN LEONE CALCIO 2020

952239 A.S.D. VIRTUS CALCIO MALETTO

Totale 10 squadre

GIRONE B

953335 A.S.D. AC ESTRELA CATANIA

962400 CITTA DI RIPOSTO FC ASD

947940 A.S.D. F.C. PUNTESE

938958 A.S.D. FENICE BELPASSESE

912010 A.S.D. JUNIOR CALCIO ACIREALE

962557 NEBRODI CST ASD

938367 A.S.D. NEW RANDAZZO

952701 A.S.D. NEW TEAM CATANIA

954161 A.S.D. PEDARA

953329 A.S.D. REAL TORRE 2020

Totale 10 squadre

DELEGAZIONE MESSINA

GIRONE A

740131 A.S.D. ARCI GRAZIA

962464 CASTANEA CALCIO ASD

962390 EMMEGI CALCIO TORREGROTTA

79085 POL. MALFA

59215 POL. POMPEI

954212 A.S.D. ROCCAVALDINA CALCIO

962384 SAN PAOLO ASD

962283 SAN PIER NICETO ASD

955412 A.S.D. UCSR SAN PAOLINO

955196 A.S.D. VIRTUS MESSINA

Totale 10 squadre

GIRONE B

962462 FIAMMA ANTILLO S.S. ASD

962506 FOOTBALL CLUB ALI TERME

953058 A.S.D. LIMINA CALCIO

953395 A.S.D. NEW GRANITI CALCIO

922815 RAFAEL SPORTING CLUB

947882 A.S.D. ROBUR LETOJANNI 2022

939267 A.S.D. SC SICILIA

962664 SPORTING SANTA DOMENICA

953563 SSD UNIME ARL

Totale 9 squadre

DELEGAZIONE PALERMO

GIRONE A

939007 U.S.D. ALIMENA

916318 A.S.D. CERDA GIUSEPPE MACINA

955523 A.S.D. MADONIE

954178 A.S.D. ROKKALIA

962369 SAN MAURO CASTELVERDE POL

950384 A.S.D. SCIARA

946013 A.S.D. UNIONE SPORTIVA TRABIA

949977 A.S.D. VIS BOMPIETRO

Totale 8 squadre

GIRONE B

945597 S.S.D. ACADEMY PALERMO CALCIO

962587 ALTOFONTE FOOTBAL CLUB A.

962533 MARINEO CALCIO ASD

962549 MONTEPELLEGRINO ASD

962467 POLISPORTIVA BELMONTESE

952262 A.S.D. S.ERNESTO CHRISTI ATHLETA

962542 SICILIA FOOTBALL CLUB SSD

962553 VIRTUS PALERMO CITY ASD

Totale 8 squadre

GIRONE C

934596 A.S.D. CITTA BALESTRATE TRAPPETO

955404 A.S.D. CITTA DI MONTELEPRE

910609 A.S.D. CITTA ISOLA DELLE FEMMINE

915986 A.S.D. CONCA D ORO MONREALE

962209 REAL PIOPPO A.S.D.

922818 SFERRACAVALLO 2023 A.S.D.

962566 SPORTING BORGETTO A.S.D.

953554 A.S.D. TERRASINI PAESE DI MARE

Totale 8 squadre

DELEGAZIONE RAGUSA

GIRONE A

953222 A.S.D. ATLETICO DREAM SOCCER

953508 POL.D BORGO B VITTORIA

947284 A.S.D. CITTÀ DI SANTA CROCE

955547 A.S.D. ESASPORT

955507 A.S.D. REAL EUBEA

946102 A.S.D. REAL RAGUSA

740393 A.S.D. SCICLI BRUFFALORI

Totale 7 squadre

DELEGAZIONE SIRACUSA

GIRONE A

75699 A.S.D. A.LIBERTAS RARI NANTES

955029 A.S.D. ATLETICO SIRACUSA

962452 AZZURRA FRANCOFONTE A.S.D

950245 A.P.D. CITTA DI PRIOLO

962152 DREAMS CLUB ASD

918155 A.S.D. FC PRIOLO GARGALLO fuori classifica

740559 A.S.D. FERLA

962539 PEDAGAGGI CALCIO

962163 PIU FORTE RAGAZZI A.S.D.

955165 A.S.D. REAL PACHINO

945210 A.P.D. SORTINO

955417 A.S.D. SP CARLENTINI CALCIO

955313 A.S.D. SPORTING CLUB NIPA

962088 STELLA MARIS 2023 ASD

Totale 14 squadre

DELEGAZIONE TRAPANI

GIRONE A

955530 A.S.D. BOSCO 1970

66408 U.S.D. CALATAFIMI DON BOSCO

916520 A.S.D. CITTA DI TRAPANI

952173 A.S.D. D.B.PARTINICO

962489 MENFI G.S.D.

954263 A.S.D. PARTANNA CALCIO

962377 PETROSINO CALCIO 1969 ASD

962413 RINASCITA PARTANNA CALCIO

947994 A.S.D. SCIACCA SOCCER 2014

955468 AACSD SEGESTA

962748 STRASATTI A.C.R.S.D.

946344 A.S.D. TRASMAZZARO

Totale 12 squadre

CAMPIONATO FEMMINILE C5

DELEGAZIONE ENNA

Girone A

67339 U.S.D. AGIRA

931585 A.S.D. ATLETICO CAMPOBELLO C5

939158 A.S.D. DON BOSCO MUSSOMELI

942096 A.S.D. DON BOSCO 2000

947570 A.S.D. LEONESSE WHITE

962637 NUOVA PRO NISSA POL ASD

954103 SSDSRL REAL LICATA

Totale 7 squadre

DELEGAZIONE SIRACUSA

Girone A

68233 A.S.D. CITTA DI AVOLA 2020

955418 NEW HANDBALLCLUB ROSOLINI PF ritirata

951898 A.S.D. NEW TEAM ETNEO

946065 A.S.D. REAL PALAZZOLO

950390 A.S.D. VITTORIA FOOTBALL CLUB

Totale 5 squadre

DELEGAZIONE TRAPANI

Girone A

952451 A.S.D. LIBERTAS

920286 A.S.D. PALERMO CALCIO A5

953250 A.S.D. POLISPORTIVA REAL SPORTS

740271 A.P.D. VILLABATE

962280 ASR VIRTUS FEMMINILE MARSALA

Totale 5 squadre

CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE D

DELEGAZIONE BARCELLONA

GIRONE A

947291 A.S.D. ACADEMY BARCELLONA S.C.

80206 A.S.D. ACR BORGATESE S.ANTONINO PURA

75661 A.C.D. ALCARA PURA

962164 CITTA DI SANTANGELO

962103 FURNARI A.S.D.

910851 A.P.D. FUTURA

934462 A.S.D. NUOVA AZZURRA FENICE

949224 A.P.D. OR.SA. PROMOSPORT

955519 A.S.D. SANT AGATA F.C. PURA

962484 SCUOLA CALCIO SAN BENEDET

962613 TRIPI ABAKAINON A.S.D. PURA

Totale 11 squadre

DELEGAZIONE CALTANISSETTA

GIRONE A

931585 A.S.D. ATLETICO CAMPOBELLO C5 Pura Femminile

950380 A.S.D. CAMPOBELLO 1970 PURA

939158 A.S.D. DON BOSCO MUSSOMELI

949937 A.S.D. GATTOPARDO PALMA

955414 A.S.D. KAMIKOS

962637 NUOVA PRO NISSA POL ASD

962547 VILLASETA FUTSAL ASD

939051 A.S.D. VIRTUS FAVARA PURA

Totale 8 squadre

DELEGAZIONE CATANIA

GIRONE A

945876 A.S.D. CITTA DI BELPASSO

936461 A.S.D. FC GYMNICA SCORDIA

952268 A.S.D. FUTSAL PALAGONIA PURA

962293 I CALATINI A.S.D. PURA

950286 A.S.D. JUNIOR RAMACCA PURA

962689 LAVANDERIA CATERINA LO. G PURA

962388 MIRABELLESE A.S.D. PURA

955562 A.P.D. REAL ASSORO PURA

962558 REAL CARRAPIPI ASD PURA

962687 STEP OF DANCE A.S.D. PURA

953894 A.S.D. VIRTUS LEONFORTE PURA

Totale 11 squadre

GIRONE B

952504 A.S.D. ACI E GALATEA

955534 A.S.D. AETNA NICOLOSI PURA

950628 A.S.D. CANALICCHIO B.S.CATANIA PURA

954293 A.S.D. FUTSAL CLUB TIKI TAKA ACI PURA

915215 A.S.D. GIOVANI LEONI PURA

915223 U.S.D. LA MERIDIANA

69268 SSDARL RAGAZZINI RED PURA

65437 A.S.D. REAL ACI

955406 A.S.D. RIVIERA ACIREALE PURA

953168 A.S.D. STRUMENTO PURA

952239 A.S.D. VIRTUS CALCIO MALETTO

Totale 11 squadre

DELEGAZIONE MESSINA

GIRONE A

941308 A.S.D. CALCIO SAPONARESE

954046 A.S.D. CITTA DI PACE DEL MELA PURA

952955 A.C.D. FOLGORE MILAZZO

955409 A.S.D. GP2 SPORTING OLIVARELLA PURA

912950 C.S.D. LUDICA LIPARI PURA

74563 A.S.D. PRO MENDE CALCIO

962485 SALINA YOUNG ASD PURA

938787 S.S. VIRTUS MILAZZO ASD PURA

952322 A.S.D. VULCANO PURA

Totale 9 squadre

GIRONE B

944172 A.S.D. DOMENICO SAVIO PURA

962462 FIAMMA ANTILLO S.S. ASD

962450 FUTSAL CASALVECCHIO ASD PURA

915396 A.S.D. GIARDINI NAXOS

952321 A.S.D. MAMMA MIA SPORT PURA

75360 A.S.D. POLSPORTIVA SANT ALESSIO

951545 A.S.D. REAL ROCCHENERE

962384 SAN PAOLO ASD

953563 SSD UNIME ARL

Totale 9 squadre

DELEGAZIONE PALERMO

GIRONE A

935083 A.S.D. ANIMOSA CIVITAS CORLEONE

740002 A.C.D. CITTA DI CASTELDACCIA

79622 A.S.D. CLUB 83 PURA

954163 A.S.D. FUTSAL ALTOFONTE 2021 PURA

955294 A.S.D. REAL SICILIA C5 PURA

952862 A.S.D. REAL TERMINI FUTSAL PURA

953388 A.S.D. SANT ISIDORO BAGHERIA fuori classifica

953291 A.S.D. SEVEN STARS PURA

916950 A.S.D. VALLE JATO CALCIO PURA

954166 A.S.D. VIRTUS CALCIO PURA

Totale 10 squadre

GIRONE B

951367 A.S.D. ATOMO NETWORKS PURA

953186 A.S.D EMIRI fuori classifica

955020 A.S.D. FUTSAL CLUB MONREALE PURA

955439 A.S.D. FUTSAL CLUB PALERMO PURA

918439 POL.D. ICCARENSE

955420 A.S.D. NOU CAMP CAPACI CALCIO A5 PURA

955436 A.S.D. OR. SAN GIOVANNI BATTISTA PURA

955195 A.S.D. ORATORIO SAN VINCENZO PURA

62365 A.S.D. SAN GREGORIO PAPA PURA

740287 POL.D. SPARTA PALERMO PURA

Totale 10 squadre

DELEGAZIONE RAGUSA

GIRONE A

953507 A.S.D. CHIARAMONTANI

740675 A.S.D. FOOTBALL CLUB VITTORIA

740815 A.P.D. FRIGINTINI

936467 A.S.D. FUTSAL GELA PURA

910397 A.S.D. ME.TA. SPORT PURA fuori classifica

949589 A.S.D. NISCEMI FOOTBALL CLUB

941413 A.S.D. POZZALLO DUE

916056 A.S.D. RAGUSA CALCIO

Totale 8 squadre

DELEGAZIONE SIRACUSA

GIRONE A

955029 A.S.D. ATLETICO SIRACUSA

936517 A.S.D. CANICATTINESE

962389 CLUB JIMMY SPORT ASD PURA

955455 A.S.D. FRACHEMI PURA

955351 A.S.D. FUTSAL LENTINI PURA

955440 A.S.D. GARDEN SPORT PURA

953494 A.S.D. LEONZIO 1909 FUTSAL PURA

952957 F.C.D. MEGARA 1908

Totale 8 squadre

GIRONE B

75699 A.S.D. A.LIBERTAS RARI NANTES

918475 A.S. ATLETICO CASSIBILE PURA

962106 FUTSAL PACHINO 2023 PURA

948127 A.S.D. FUTSAL ROSOLINI PURA

954299 A.S.D. NOTO FC 2021

955165 A.S.D. REAL PACHINO

921437 A.P.D. RINASCITANETINA 2008

962088 STELLA MARIS 2023 ASD

Totale 8 squadre

DELEGAZIONE TRAPANI

GIRONE A

954940 A.S.D. ALCAMO ACADEMY PURA

955530 A.S.D. BOSCO 1970

66408 U.S.D. CALATAFIMI DON BOSCO

936353 A.S.D. CITTA DI SALEMI PURA

962568 CLUB OLIMPIA ASD PURA

955533 A.S.D. DATTILO PURA

920236 A.S.D. FAVIGNANA PURA

955518 A.S.D. FUTSAL PAOLINI PURA

962686 LILIBEO FUTSAL 2023 ASD PURA

945800 A.S.D. SALEMI POLISPORTIVA

944303 A.S.D. UNIONE SPORTIVA MAZARA 46 Ritirata

Totale 10 squadre

CAMPIONATO UNDER 19 CALCIO A5 REG.LE

GIRONE A

954933 A.S.D. BONIFATO ALCAMO FUTSAL PURA

953020 A.S.D. CLUB PALERMO

944123 A.S.D. ISOLA C.5 PURA

936351 A.S.D. MARSALA FUTSAL 2012 PURA

955420 A.S.D. NOU CAMP CAPACI CALCIO A5 PURA

82322 A.S. PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN. PURA

740102 A.S.D. SAN VITO LO CAPO PURA

916791 A.S.D. SPORTING ALCAMO ONLUS PURA

Totale 8 squadre

GIRONE B

949752 A.S.D. ATLETICO MONREALE PURA

916525 A.S.D. C.U.S. PALERMO

955332 A.S.D. FICARAZZI C5 PURA

920286 A.S.D. PALERMO CALCIO A5 Pura Femminile

953250 A.S.D. POLISPORTIVA REAL SPORTS Femminile

962682 SAN GIOVANNI APOSTOLO – A PURA

740366 P.G.S. VILLAUREA A.S.D. PURA

951803 A.S.D. 3M CALCIO A 5 PURA

Totale 8 squadre

GIRONE C

955074 A.S.D. ACIREALE C5 PURA

740801 A.D.P. ARGYRIUM PURA

740552 A.P.D. CITTA DI LEONFORTE PURA

910519 A.S.D. PGS VIGOR SAN CATALDO PURA

946065 A.S.D. REAL PALAZZOLO Pura Femminile

943113 A.S.D. VIAGRANDE C5 PURA

Totale 6 squadre

CAMPIONATO UNDER 19

DELEGAZIONE AGRIGENTO

GIRONE A

949834 SSD AKRAGAS 2018 SRL fuori classifica

941641 A.S.D. CANICATTI fuori classifica

73462 A.S.D. CASTELTERMINI

939078 U.S.D. EMPEDOCLINA

943894 USD GEMINI CALCIO

72441 A.S.D. KAMARAT

930596 A.S.D. LICATA CALCIO fuori classifica

945609 S.S.D. PRO FAVARA 1984

949775 SCSD UNITAS SCIACCA CALCIO

Totale 9 squadre

DELEGAZIONE BARCELLONA

GIRONE A

65584 A.S.D. ALUNTINA

916584 A.S.D. CITTA DI GALATI

740739 POL.D. CITTA DI MISTRETTA

945252 A.C.D. CITTA DI S.AGATA

953073 A.S.D. GIOVANILE ROCCA

934955 F.C.D. NEW EAGLES 2010

941984 A.S.D. SAN FRATELLO

944319 USD TORTORICI

Totale 8 squadre

GIRONE B

954923 ASD COMPRENSORIO DEL TINDARI

942221 ACSSD JSL JUNIOR SPORT LAB.

954786 A.S.D. NUOVA IGEA VIRTUS

740133 ASC.D. NUOVA RINASCITA

913797 A.S.D. POLISPORTIVA GIOIOSA

740389 A.S.D. RODI MILICI

916079 A.D.P. SINAGRA CALCIO

952951 A.S.D. VALLE DEL MELA CALCIO

Totale 8 squadre

DELEGAZIONE ENNA

GIRONE A

67339 U.S.D. AGIRA

922780 ASD CITTA’ DI GELA

939158 A.S.D. DON BOSCO MUSSOMELI

940733 ENNA CALCIO S.C.S.D.

26130 A.P.D. LEONFORTESE

952956 A.S.D. NISSA F.C.

937802 A.S.D. SANCATALDESE CALCIO fuori classifica

938756 A.S.D. VILLAROSA SAN SEBASTIANO

Totale 8 squadre

DELEGAZIONE CATANIA

GIRONE A

945876 A.S.D. CITTA DI BELPASSO

952907 A.S.D. F.C. BELPASSO 2014

945277 A.S.D. FC MISTERBIANCO 2011

945852 F.C.D. IMESI ATL. CATANIA 1994

953025 A.S.D. MISTERBIANCO CALCIO

945751 A.S.D. MOTTA CALCIO

918861 A.S.D. PATERNO CALCIO

945872 A.S.D. VILLAGGIO S.AGATA 2016

Totale 8 squadre

GIRONE B

954265 A.S.D. CALCIO CLUB S.V.

948112 A.S.D. CANTERA

938006 S.S.D. CATANIA S.PIO X A R.L.

950232 A.S.D. F.C.GRAVINA

915223 U.S.D. LA MERIDIANA

931925 A.S.D. LEO SOCCER

950699 A.S.D. PLAY SOCCER SCHOOL

936120 A.S.D. REAL CATANIA

953359 A.S.D. REAL SICILIA 2022

Totale 9 squadre

GIRONE C

952504 A.S.D. ACI E GALATEA Ritirata

740014 A.C.D. CITTA DI ACICATENA

949314 SSDARL CITTA DI ACIREALE 1946 fuori classifica

931217 A.S.D. CITTA DI CALATABIANO

941335 A.S.D. JONICA F.C.

951572 A.S.D. RSC RIPOSTO

946145 A.S.D. S.S. KAGGI

922807 SP CLUB CITTA ACI S.ANTON

945215 A.S.D. VALDINISI CALCIO

Totale 9 squadre

DELEGAZIONE MESSINA

GIRONE A

936466 ASD ATLETICO MESSINA

949868 A.S.D. FAIR PLAY MESSINA

952955 A.C.D. FOLGORE MILAZZO

949479 A.S.D. LIPARI I.C.

947057 U.S.D. MESSANA 1966

922753 ASR MILAZZO SSD A R.L.

954164 A.S.D. NUOVA PELORO

74563 A.S.D. PRO MENDE CALCIO

950228 A.S.D. RIVIERA NORD

951890 A.S.D. TORREGROTTA 1973

Totale 10 squadre

DELEGAZIONE PALERMO

GIRONE A

952950 A.S.D. ASPRA

947261 A.S.D BAGHERIA CITTA DELLEVILLE

949223 A.S.D. CASTELDACCIA

916129 A.C.D. DON CARLO MISILMERI

913346 A.S.D. GANGI

918350 ASD.AC GERACI Ritirata

912567 POL.D. LASCARI

931617 A.S.D. ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO

938698 A.S.D. SUPERGIOVANE CASTELBUONO Esclusa

954225 A.P.D. 90011 BAGHERIA

Totale 10 squadre

GIRONE B

936154 A.S.D. ATHLETIC CLUB PALERMO ASD

916525 A.S.D. C.U.S. PALERMO

951643 A.S.D. DELFINI SPORTING ARENELLA

938743 ASDPOL GIARDINELLESE

910615 A.S.D. PARMONVAL

945253 A.S.D. PARTINICAUDACE

932415 A.S.D. RENZO LOPICCOLO TERRASINI

941962 A.S.D. SAN GIORGIO PIANA

954936 ASD SPORT PALERMO

910664 A.S.D. TIEFFE CLUB

Totale 10 squadre

DELEGAZIONE RAGUSA

GIRONE A

954038 U.S.D. CR SCICLI

740675 A.S.D. FOOTBALL CLUB VITTORIA

740815 A.P.D. FRIGINTINI

936464 A.S.D. POL. MODICA CALCIO

936876 A.S.D. PRO RAGUSA

954160 A.S.D. QAL AT

916056 A.S.D. RAGUSA CALCIO fuori classifica

955396 A.S.D. SANCONITANA

74557 U.P.D. SANTA CROCE Ritirata

740393 A.S.D. SCICLI BRUFFALORI

950390 A.S.D. VITTORIA FOOTBALL CLUB

Totale 11 squadre

DELEGAZIONE SIRACUSA

GIRONE A

68233 A.S.D. CITTA DI AVOLA 2020

918155 A.S.D. FC PRIOLO GARGALLO

933146 POL.D. LAPINETINACITTADIROSOLINI

952957 F.C.D. MEGARA 1908

955165 A.S.D. REAL PACHINO

945320 A.S.D. REAL SIRACUSA BELVEDERE

954768 ASD S.S. LEONZIO 1909

913411 SSDARL SIRACUSA CALCIO 1924 fuori classifica

937886 A.S.D. SPORT CLUB PALAZZOLO

952945 A.S.D. VIRTUS ISPICA 2020

Totale 10 squadre

DELEGAZIONE TRAPANI

GIRONE A

953905 A.S.D. ACCADEMIA TRAPANI

66408 U.S.D. CALATAFIMI DON BOSCO

740020 A.S.D. CASTELLAMMARE CALCIO 94

938799 A.S.D. FC ALCAMO 1928

953840 A.S.D. FOLGORE CALCIO C.VETRANO

951588 A.S.D. FOOTBALL CLUB MARSALA

66659 A.P.D. FULGATORE

952985 A.S.D. MAZARA USD

940889 TRAPANI 1905 F.C. S.R.L. fuori classifica

944303 A.S.D. UNIONE SPORTIVA MAZARA 46

Totale 10 squadre

CAMPIONATO UNDER 17 Prov.le

DELEGAZIONE AGRIGENTO

Girone A

949834 SSD AKRAGAS 2018 SRL

740172 A.S.D. ATHENA

950380 A.S.D. CAMPOBELLO 1970

73462 A.S.D. CASTELTERMINI

939078 U.S.D. EMPEDOCLINA

182520 sq.B EMPEDOCLINA sq.B

945212 A.S.D. FAVARA ACADEMY

955522 A.S.D. RAFFADALI 22

919805 S.S.D. SANTA SOFIA CALCIO S.R.L. fuori classifica

947994 A.S.D. SCIACCA SOCCER 2014

949775 SCSD UNITAS SCIACCA CALCIO

933775 A.S.D. VILLAGE RENATO TRAINA F.C

Totale 12 squadre

DELEGAZIONE BARCELLONA

Girone A

947291 A.S.D. ACADEMY BARCELLONA S.C. fuori classifica

950344 A.S.D. ACADEMY SANT AGATA 2018

953073 A.S.D. GIOVANILE ROCCA

938359 A.S.D. NEBROS

954786 A.S.D. NUOVA IGEA VIRTUS

740133 ASC.D. NUOVA RINASCITA

962639 REAL ACADEMY ACQUEDOLOLCI

931694 A.S.D. SANTANTONINO

921783 A.S.D. VIVI DON BOSCO

Totale 9 squadre

DELEGAZIONE CALTANISSETTA

939158 A.S.D. DON BOSCO MUSSOMELI

945838 A.S.D. MASTERPRO CALCIO

950267 A.S.D. NEW TEAM CL

952956 A.S.D. NISSA F.C.

912935 A.P.D. RIESI 2002

937802 A.S.D. SANCATALDESE CALCIO

66806 F.C.D. SERRADIFALCO

948121 A.P.D. SOMMATINESE CALCIO

Totale 8 squadre

DELEGAZIONE CATANIA

Girone A

740557 A.S.D. BRONTE

953465 A.S.D. CITTA DI PALAGONIA CALCIO

952907 A.S.D. F.C. BELPASSO 2014

945277 A.S.D. FC MISTERBIANCO 2011

938958 A.S.D. FENICE BELPASSESE

945751 A.S.D. MOTTA CALCIO

935742 A.P.D. NBI MISTERBIANCO

918861 A.S.D. PATERNO CALCIO

952502 A.S.D. REAL BIANCAVILLA

941805 A.S.D. RINASCITA SAN GIORGIO

Totale 10 squadre

Girone B

948112 A.S.D. CANTERA

201241 POL. CATANIA 1980

941681 A.S.D. CLUB CALCIO SAN GREGORIO

939564 A.S.D. ELEFANTINO CALCIO

949594 A.S.D. MERIDIANA ETNA SOCCER

949906 A.S.D. MORACE FOOTBALL CATANIA

911468 APCS NESIMA 2000 DILETTANT.

953359 A.S.D. REAL SICILIA 2022

932867 A.S.D. SPORTING ETNEO

Totale 9 squadre

Girone C

962581 ACADEMY CICCIO LODI ASD

936468 ASD ALKANTARA A.S.D.

954265 A.S.D. CALCIO CLUB S.V.

740014 A.C.D. CITTA DI ACICATENA

949314 SSDARL CITTA DI ACIREALE 1946

920078 A.S.D. CITTA DI MASCALUCIA

952701 A.S.D. NEW TEAM CATANIA

954161 A.S.D. PEDARA

947728 A.S.D. PG PRO CALCIO CATANIA

951572 A.S.D. RSC RIPOSTO

Totale 10 squadre

Girone D – Fuori Classifica

172000 sq.B CITTA DI ACICATENA sq.B

180261 sq.B ELEFANTINO CALCIO sq.B

936520 A.S.D. KATANE SOCCER

915223 U.S.D. LA MERIDIANA

178335 sq.B PEDARA sq.B

950699 A.S.D. PLAY SOCCER SCHOOL

181757 sq.B SPORTING ETNEO sq.B

917018 ASC.D. STELLA NASCENTE

740807 A.S.D. TEAMSPORT MILLENNIUM

172125 sq.B TEAMSPORT MILLENNIUM sq.B

Totale 10 squadre

DELEGAZIONE ENNA

Girone A

5760 A.S.D. BARRESE

955437 A.S.D. CITTA DI TROINA

942096 A.S.D. DON BOSCO 2000

940733 ENNA CALCIO S.C.S.D. fuori classifica

918564 A.S.D. FOOTBALL CLUB ENNA

26130 A.P.D. LEONFORTESE

951480 A.S.D. POLISPORTIVA NICOSIA

918256 A.S.D. VALGUARNERESE

Totale 8 squadre

DELEGAZIONE MESSINA

Girone A

931670 A.S.D. CITTA DI VILLAFRANCA

949868 A.S.D. FAIR PLAY MESSINA fuori classifica

944002 ASD G.S.DON PEPPINO CUTROPIA

962514 GARDEN CLUB ASD

201238 A.S.D. GSC 1981 NAXOS

947057 U.S.D. MESSANA 1966 fuori classifica

918441 A.S.D. MESSINA 2006

922753 ASR MILAZZO SSD A R.L.

943022 A.S.D. P.G.S.LUCE

74563 A.S.D. PRO MENDE CALCIO

962335 REAL GESCAL ASD

182059 sq.B REAL GESCAL ASD sq.B

962567 SAVOCA SOCCER ASD

945215 A.S.D. VALDINISI CALCIO

Totale 14 squadre

DELEGAZIONE PALERMO

Girone A

943058 A.S.D. CITTA DI PETRALIA SOPRANA

913346 A.S.D. GANGI

950014 A.S.D. GIOVANILE COLLESANO

912567 POL.D. LASCARI

945402 A.S.D. LERCARA

917736 A.S.D. SPORT CENTER TORRACCHIO

938698 A.S.D. SUPERGIOVANE CASTELBUONO

946013 A.S.D. UNIONE SPORTIVA TRABIA

935145 A.S.D. VALLEDOLMO

Totale 9 squadre

Girone B

935083 A.S.D. ANIMOSA CIVITAS CORLEONE

934437 A.S.D. CANTERA CIAKULLI

949223 A.S.D. CASTELDACCIA

915986 A.S.D. CONCA D ORO MONREALE

916129 A.C.D. DON CARLO MISILMERI

933160 A.S.D. FLORIO

931617 A.S.D. ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO

740273 A.S.D. WISSER CLUB

Totale 8 squadre

Girone C

934292 A.C.D. CITTA DI CINISI ritirata

953020 A.S.D. CLUB PALERMO

954419 A.S.D. FOOTBALL TRIBE

955195 A.S.D. ORATORIO SAN VINCENZO

919704 A.S.D. PUNTO ROSA

949753 A.S.D. REAL PALERMO 2017

941962 A.S.D. SAN GIORGIO PIANA

954936 ASD SPORT PALERMO

Totale 8 squadre

Girone D – Fuori Classifica

954036 A.S.D. ACCADEMIA

936242 A.S.D. CALCIO CICCIO GALEOTO

740339 A.S.D. CITTA DI CARINI

950176 FADA FOOTBALL CLUB SSDARL

910616 ASDC POLISPORTIVA GONZAGA

933148 A.S.D. SPORTING PALLAVICINO

740271 A.P.D. VILLABATE

182021 sq.B VILLABATE sq.B

940887 A.S.D. VIS PALERMO

Totale 9 squadre

DELEGAZIONE RAGUSA

Girone A

954266 A.S.D. A.S.N.ACADEMY CALTAGIRONE

947284 A.S.D. CITTÀ DI SANTA CROCE

918477 A.S.D. GAME SPORT RAGUSA fuori classifica

74783 P.G.S. OR.SA.

954160 A.S.D. QAL AT

938567 A.S.D. RAGUSA BOYS fuori classifica

916056 A.S.D. RAGUSA CALCIO

950390 A.S.D. VITTORIA FOOTBALL CLUB

Totale 8 squadre

Girone B

945835 A.S.D. ISPICA ACCADEMY PEPPINO M

740343 A.S.D. MODICA AIRONE fuori classifica

941413 A.S.D. POZZALLO DUE

949478 A.S.D. REAL MODICA

740393 A.S.D. SCICLI BRUFFALORI

952201 A.S.D. SCICLI SPORTING CLUB PURA

930974 A.S.D. SPORTISPICA MARCOMONACO

Totale 7 squadre

DELEGAZIONE SIRACUSA

Girone A

75699 A.S.D. A.LIBERTAS RARI NANTES fuori classifica

914940 A.S.D. ATLETICO FRANCOFONTE

918155 A.S.D. FC PRIOLO GARGALLO

952957 F.C.D. MEGARA 1908

934811 A.S.D. REAL BELVEDERE

954768 ASD S.S. LEONZIO 1909

913411 SSDARL SIRACUSA CALCIO 1924

945210 A.P.D. SORTINO

Totale 8 squadre

Girone B

955029 A.S.D. ATLETICO SIRACUSA

936517 A.S.D. CANICATTINESE

943059 A.S.D. MEDITERRANEA

954299 A.S.D. NOTO FC 2021

949622 A.S.D. PIANETA CALCIO

955165 A.S.D. REAL PACHINO

740341 S.S.D. RG A.R.L.

955313 A.S.D. SPORTING CLUB NIPA

Totale 8 squadre

DELEGAZIONE TRAPANI

Girone A

954940 A.S.D. ALCAMO ACADEMY PURA

936376 A.S.D. AURORA MAZARA

945366 F.C.D. BELICE SPORT

945367 A.S.D. FOOTBALL CASTELLAMMARE Pura Femminile

951588 A.S.D. FOOTBALL CLUB MARSALA

66659 A.P.D. FULGATORE

945253 A.S.D. PARTINICAUDACE

942150 A.S.D. PRIMAVERA MARSALA

945800 A.S.D. SALEMI POLISPORTIVA

940889 TRAPANI 1905 F.C. S.R.L. fuori classifica

Totale 10 squadre

CAMPIONATO UNDER 15 Prov.le

DELEGAZIONE AGRIGENTO

Girone A

949834 SSD AKRAGAS 2018 SRL

935191 POL.D. AQUILE CAMMARATA SAN GIOV

941641 A.S.D. CANICATTI

73462 A.S.D. CASTELTERMINI

955376 A.S.D. CITTA DI RAVANUSA

939078 U.S.D. EMPEDOCLINA

948182 A.S.D. ERACLEA MINOA CALCIO

962615 S.C. VINCENZO MONTALBANO

910286 A.S.D. SC.CALCIO SANGIOVANNESE

947994 A.S.D. SCIACCA SOCCER 2014

949775 SCSD UNITAS SCIACCA CALCIO

939051 A.S.D. VIRTUS FAVARA PURA

Totale 12 squadre

DELEGAZIONE BARCELLONA

Girone A

947291 A.S.D. ACADEMY BARCELLONA S.C. fuori classifica

950344 A.S.D. ACADEMY SANT AGATA 2018

962164 CITTA DI SANTANGELO

953073 A.S.D. GIOVANILE ROCCA fuori classifica

938359 A.S.D. NEBROS

954786 A.S.D. NUOVA IGEA VIRTUS

740133 ASC.D. NUOVA RINASCITA

962639 REAL ACADEMY ACQUEDOLOLCI

931694 A.S.D. SANTANTONINO

916079 A.D.P. SINAGRA CALCIO

911148 A.S.D. STEFANESE CALCIO

921783 A.S.D. VIVI DON BOSCO fuori classifica

Totale 12 squadre

DELEGAZIONE CALTANISSETTA

Girone A

740264 A.S.D. ACCADEMIA MAZZARINESE

740138 A.S.D. AMO GELA

948422 A.S.D. BUTERESE

935169 A.S.D. GIOVANILE GELA

949589 A.S.D. NISCEMI FOOTBALL CLUB

912527 A.S.D. REAL GELA

912935 A.P.D. RIESI 2002

182453 sq.B RIESI 2002 sq.B

933713 POL. SANTA MARIA A.S.D. fuori classifica

Totale 9 squadre

Girone B

955631 A.S.D. CALCIO CAMPOFRANCO

939158 A.S.D. DON BOSCO MUSSOMELI

945838 A.S.D. MASTERPRO CALCIO fuori classifica

950267 A.S.D. NEW TEAM CL

952956 A.S.D. NISSA F.C.

182405 sq.B NISSA F.C. sq.B

937802 A.S.D. SANCATALDESE CALCIO

66806 F.C.D. SERRADIFALCO

948121 A.P.D. SOMMATINESE CALCIO

Totale 9 squadre

DELEGAZIONE CATANIA

Girone A

933657 A.S.D. ADERNO

962659 ADRANO SOCCER ASD

936468 ASD ALKANTARA A.S.D.

952907 A.S.D. F.C. BELPASSO 2014

945277 A.S.D. FC MISTERBIANCO 2011

911720 A.S.D. IBLA

935742 A.P.D. NBI MISTERBIANCO

951898 A.S.D. NEW TEAM ETNEO

918861 A.S.D. PATERNO CALCIO

952502 A.S.D. REAL BIANCAVILLA

Totale 10 squadre

Girone B

948112 A.S.D. CANTERA

941681 A.S.D. CLUB CALCIO SAN GREGORIO

939564 A.S.D. ELEFANTINO CALCIO

936461 A.S.D. FC GYMNICA SCORDIA

205684 A.P.D. LIBERTAS CATANIA NUOVA

949594 A.S.D. MERIDIANA ETNA SOCCER

949906 A.S.D. MORACE FOOTBALL CATANIA

936120 A.S.D. REAL CATANIA

947833 A.S.D. REAL MISTERBIANCO 3.0

932867 A.S.D. SPORTING ETNEO

Totale 10 squadre

Girone C

962581 ACADEMY CICCIO LODI ASD

954265 A.S.D. CALCIO CLUB S.V.

949314 SSDARL CITTA DI ACIREALE 1946

953059 A.S.D. CITTA DI MASCALI

920078 A.S.D. CITTA DI MASCALUCIA

954177 A.S.D. CITTA DI TRECASTAGNI

912010 A.S.D. JUNIOR CALCIO ACIREALE

952701 A.S.D. NEW TEAM CATANIA

954161 A.S.D. PEDARA

951572 A.S.D. RSC RIPOSTO

Totale 10 squadre

Girone D – Fuori Classifica

945558 A.S.D. ACADEMY KATANE SCHOOL

177674 sq.B F.C. BELPASSO 2014 sq.B

941266 A.S.D. INVICTUS F.C. 2014

953897 ASD JONIA CALCIO FC

915223 U.S.D. LA MERIDIANA

950699 A.S.D. PLAY SOCCER SCHOOL

949522 A.S.D. REAL TRINACRIA CT

917018 ASC.D. STELLA NASCENTE

740807 A.S.D. TEAMSPORT MILLENNIUM

172125 sq.B TEAMSPORT MILLENNIUM sq.B

Totale 10 squadre

DELEGAZIONE ENNA

Girone A

67339 U.S.D. AGIRA fuori classifica

955437 A.S.D. CITTA DI TROINA

940733 ENNA CALCIO S.C.S.D.

26130 A.P.D. LEONFORTESE

951480 A.S.D. POLISPORTIVA NICOSIA

950466 A.S.D. VIOLA FUTSAL CERAMI

Totale 6 squadre

Girone B

952283 POL.D ATLETICO RADDUSA

5760 A.S.D. BARRESE

942096 A.S.D. DON BOSCO 2000

955633 A.S.D. FULL GIM

918256 A.S.D. VALGUARNERESE

938756 A.S.D. VILLAROSA SAN SEBASTIANO

Totale 6 squadre

DELEGAZIONE MESSINA

Girone A

951767 A.S.D. CALCIO TRINACRIA MESSINA

931670 A.S.D. CITTA DI VILLAFRANCA

949868 A.S.D. FAIR PLAY MESSINA fuori classifica

952955 A.C.D. FOLGORE MILAZZO fuori classifica

944002 ASD G.S.DON PEPPINO CUTROPIA

949479 A.S.D. LIPARI I.C.

912950 C.S.D. LUDICA LIPARI

947057 U.S.D. MESSANA 1966

918441 A.S.D. MESSINA 2006

952951 A.S.D. VALLE DEL MELA CALCIO

Totale 10 squadre

Girone B

936700 A.S.D. AGA MESSINA

952954 A.S.D. CITTA DI TAORMINA

180225 sq.B FAIR PLAY MESSINA sq.B

962514 GARDEN CLUB ASD

201238 A.S.D. GSC 1981 NAXOS

941335 A.S.D. JONICA F.C. fuori classifica

954261 A.S.D. REAL FRANCAVILLA

945584 A.S.D. REAL ITALA FRANCO ZAGAMI

962567 SAVOCA SOCCER ASD

955317 A.S.D. SPORT PROJECT ACADEMY

953258 A.S.D. TAORMINA SOCCER SCHOOL

Totale 11 squadre

DELEGAZIONE PALERMO

Girone A

740316 F.C.D. CITTA DI CASTELLANA

943058 A.S.D. CITTA DI PETRALIA SOPRANA

939080 POL.D CITTA DI PETRALIA SOTTANA

913346 A.S.D. GANGI

912567 POL.D. LASCARI

951546 A.S.D. SAN GIORGIO

954162 A.S.D. SOCCER TIRRENO

917736 A.S.D. SPORT CENTER TORRACCHIO

941135 A.S.D. SPORTING CEFALU

938698 A.S.D. SUPERGIOVANE CASTELBUONO Ritirata

Totale 10 squadre

Girone B

935083 A.S.D. ANIMOSA CIVITAS CORLEONE

938087 A.S.D. ATLETICO STELLA D ORIENTE

949223 A.S.D. CASTELDACCIA

933160 A.S.D. FLORIO

954419 A.S.D. FOOTBALL TRIBE

945402 A.S.D. LERCARA

931617 A.S.D. ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO

946013 A.S.D. UNIONE SPORTIVA TRABIA

740273 A.S.D. WISSER CLUB

Totale 9 squadre

Girone C

962638 CLUB P5 CRUILLAS ASD

915986 A.S.D. CONCA D ORO MONREALE

918439 POL.D. ICCARENSE

955195 A.S.D. ORATORIO SAN VINCENZO

945457 A.S.D. PALERMO CALCIO POPOLARE

919704 A.S.D. PUNTO ROSA

949753 A.S.D. REAL PALERMO 2017

941962 A.S.D. SAN GIORGIO PIANA

954936 ASD SPORT PALERMO

954182 A.S.D. VIGOR C.P. Femminile

Totale 10 squadre

Girone D – Fuori Classifica

945597 S.S.D. ACADEMY PALERMO CALCIO

916525 A.S.D. C.U.S. PALERMO

919748 A.S.D. FORTITUDO BAGHERIA

910616 ASDC POLISPORTIVA GONZAGA

167063 sq.B POLISPORTIVA GONZAGA sq.B

181889 sq.B SPORT CENTER TORRACCHIO sq.B

933148 A.S.D. SPORTING PALLAVICINO

938590 A.S.D. TEAM CALCIO

740271 A.P.D. VILLABATE

Totale 9 squadre

DELEGAZIONE RAGUSA

Girone A

954266 A.S.D. A.S.N.ACADEMY CALTAGIRONE

953222 A.S.D. ATLETICO DREAM SOCCER

911513 A.S.D. CALCIO VITTORIA

947284 A.S.D. CITTÀ DI SANTA CROCE

919811 A.S.D. FAIR PLAY COMISO

918477 A.S.D. GAME SPORT RAGUSA fuori classifica

74783 P.G.S. OR.SA.

954160 A.S.D. QAL AT

176315 sq.B SPORTISPICA MARCOMONA sq.B

950390 A.S.D. VITTORIA FOOTBALL CLUB

Totale 10 squadre

Girone B

205146 A.S.D. CENTRO OLIMPIA GIARRATANA

945835 A.S.D. ISPICA ACCADEMY PEPPINO M

740343 A.S.D. MODICA AIRONE fuori classifica

941413 A.S.D. POZZALLO DUE

949478 A.S.D. REAL MODICA

740393 A.S.D. SCICLI BRUFFALORI

952201 A.S.D. SCICLI SPORTING CLUB PURA

930974 A.S.D. SPORTISPICA MARCOMONACO

943092 A.S.D. YOUNG POZZALLO

Totale 9 squadre

DELEGAZIONE SIRACUSA

Girone A

938231 A.S.D. ACCADEMIA SIRACUSA fuori classifica

914940 A.S.D. ATLETICO FRANCOFONTE

946201 A.S.D. LIFE SPORT CENTER

952957 F.C.D. MEGARA 1908

935171 A.S.D. MEGARINI 2003 AUGUSTA

61548 A.P.D. MELILLI

934811 A.S.D. REAL BELVEDERE

740341 S.S.D. RG A.R.L. fuori classifica

954768 ASD S.S. LEONZIO 1909

913411 SSDARL SIRACUSA CALCIO 1924

945210 A.P.D. SORTINO

Totale 11 squadre

Girone B

915374 A.S.D. AVOLA

946244 A.S.D. CASSIBILE FONTANE BIANCHE

943059 A.S.D. MEDITERRANEA

181301 sq.B MEGARA 1908 sq.B

954299 A.S.D. NOTO FC 2021

949622 A.S.D. PIANETA CALCIO

955165 A.S.D. REAL PACHINO

921437 A.P.D. RINASCITANETINA 2008

937886 A.S.D. SPORT CLUB PALAZZOLO fuori classifica

911118 A.S.D. SPORTINELLO PACHINO

955313 A.S.D. SPORTING CLUB NIPA

Totale 11 squadre

DELEGAZIONE TRAPANI

Girone A

954940 A.S.D. ALCAMO ACADEMY

936376 A.S.D. AURORA MAZARA fuori classifica

933683 ASDPOL BOEO MARSALA

934718 A.S.D. CASTELVETRANO SELINUNTE fuori classifica

936353 A.S.D. CITTA DI SALEMI

921779 A.C.D. CUSTONACI

24130 A.S.D. JUVENILIA

945253 A.S.D. PARTINICAUDACE

942150 A.S.D. PRIMAVERA MARSALA fuori classifica

916950 A.S.D. VALLE JATO CALCIO PURA

Totale 10 squadre

Girone B

945366 F.C.D. BELICE SPORT fuori classifica

180541 sq.B CASTELVETRANO SELINUNTE sq.B

952173 A.S.D. D.B.PARTINICO

945367 A.S.D. FOOTBALL CASTELLAMMARE Pura Femminile

66659 A.P.D. FULGATORE

204768 POL. GARIBALDINA A.S.D.

962508 JUNIOR TEAM CALATAFIMI

955421 ASDPOL LIGNY TRAPANI 2022

950522 U.S. MARGHERITESE 2018 A.S.D.

953731 A.S.D. VIS MAZARA 2000 CALCIO AC

Totale 10 squadre

CAMPIONATO UNDER 16 Prov.le

DELEGAZIONE CATANIA

Girone A

954266 A.S.D. A.S.N.ACADEMY CALTAGIRONE

922780 ASD CITTA’ DI GELA fuori classifica

935046 SSD CEN.POL.RAMACCA 1985 ARL

935169 A.S.D. GIOVANILE GELA

952957 F.C.D. MEGARA 1908

61548 A.P.D. MELILLI

951898 A.S.D. NEW TEAM ETNEO PURA FEMM.LE

918861 A.S.D. PATERNO CALCIO

941413 A.S.D. POZZALLO DUE Ritirata

936120 A.S.D. REAL CATANIA fuori classifica

949522 A.S.D. REAL TRINACRIA CT fuori classifica

950390 A.S.D. VITTORIA FOOTBALL CLUB

Totale 12 squadre

DELGAZIONE MESSINA

Girone A

941681 A.S.D. CLUB CALCIO SAN GREGORIO

939564 A.S.D. ELEFANTINO CALCIO

952907 A.S.D. F.C. BELPASSO 2014

949868 A.S.D. FAIR PLAY MESSINA fuori classifica

953073 A.S.D. GIOVANILE ROCCA

953897 ASD JONIA CALCIO FC fuori classifica

205684 A.P.D. LIBERTAS CATANIA NUOVA

954261 A.S.D. REAL FRANCAVILLA

962335 REAL GESCAL ASD

740807 A.S.D. TEAMSPORT MILLENNIUM fuori classifica

Totale 10 squadre

DELEGAZIONE PALERMO

Girone A

916525 A.S.D. C.U.S. PALERMO fuori classifica

949223 A.S.D. CASTELDACCIA

934718 A.S.D. CASTELVETRANO SELINUNTE fuori classifica

916520 A.S.D. CITTA DI TRAPANI

939078 U.S.D. EMPEDOCLINA

955436 A.S.D. OR. SAN GIOVANNI BATTISTA PURA

910616 ASDC POLISPORTIVA GONZAGA fuori classifica

943366 A.S.D. S.C. COSTA GAIA ADELKAM fuori classifica

954162 A.S.D. SOCCER TIRRENO

954936 ASD SPORT PALERMO

938590 A.S.D. TEAM CALCIO

Totale 11 squadre

CAMPIONATO UNDER 14 Prov.le

DELEGAZIONE AGRIGENTO

Girone A

949834 SSD AKRAGAS 2018 SRL

946291 A.S.D. ARAGONA CALCIO

922780 ASD CITTA’ DI GELA fuori classifica

740172 A.S.D. ATHENA fuori classifica

941641 A.S.D. CANICATTI

950267 A.S.D. NEW TEAM CL

910283 A.S. PORTO EMPEDOCLE

955522 A.S.D. RAFFADALI 22

919805 S.S.D. SANTA SOFIA CALCIO S.R.L. fuori classifica

933775 A.S.D. VILLAGE RENATO TRAINA F.C

939051 A.S.D. VIRTUS FAVARA PURA

Totale 11 squadre

DELEGAZIONE BARCELLONA

Girone A

950344 A.S.D. ACADEMY SANT AGATA 2018

936700 A.S.D. AGA MESSINA

949868 A.S.D. FAIR PLAY MESSINA fuori classifica

942221 ACSSD JSL JUNIOR SPORT LAB. fuori classifica

947057 U.S.D. MESSANA 1966

922753 ASR MILAZZO SSD A R.L.

934955 F.C.D. NEW EAGLES 2010 fuori classifica

740133 ASC.D. NUOVA RINASCITA

951890 A.S.D. TORREGROTTA 1973 fuori classifica

Totale 9 squadre

DELEGAZIONE CATANIA

Girone A

939564 A.S.D. ELEFANTINO CALCIO

938958 A.S.D. FENICE BELPASSESE

915223 U.S.D. LA MERIDIANA

953950 ASD MAGICA MISTERBIANCO

949594 A.S.D. MERIDIANA ETNA SOCCER

953025 A.S.D. MISTERBIANCO CALCIO

951898 A.S.D. NEW TEAM ETNEO

918861 A.S.D. PATERNO CALCIO

936120 A.S.D. REAL CATANIA

947833 A.S.D. REAL MISTERBIANCO 3.0

962348 ASR VENTIMIGLIA SSDARL

Totale 11 squadre

Girone B

962581 ACADEMY CICCIO LODI ASD

936468 ASD ALKANTARA A.S.D.

931533 A.S.D. ALPHA SPORT SAN GREGORIO

941681 A.S.D. CLUB CALCIO SAN GREGORIO

953897 ASD JONIA CALCIO FC

178457 sq.B JONIA CALCIO FC sq.B

952701 A.S.D. NEW TEAM CATANIA

954161 A.S.D. PEDARA

947728 A.S.D. PG PRO CALCIO CATANIA

951572 A.S.D. RSC RIPOSTO

917018 ASC.D. STELLA NASCENTE

Totale 11 squadre

DELEGAZIONE MESSINA

Girone A

954265 A.S.D. CALCIO CLUB S.V.

201241 POL. CATANIA 1980

180225 sq.B FAIR PLAY MESSINA sq.B

953897 ASD JONIA CALCIO FC fuori classifica

205684 A.P.D. LIBERTAS CATANIA NUOVA

949594 A.S.D. MERIDIANA ETNA SOCCER

69268 SSDARL RAGAZZINI RED PURA

962335 REAL GESCAL ASD fuori classifica

955317 A.S.D. SPORT PROJECT ACADEMY

917018 ASC.D. STELLA NASCENTE

Totale 10 squadre

DELEGAZIONE PALERMO

Girone A

180890 sq.B ACADEMY PALERMO CALCIO sq.B

949335 A.S.D. ACADEMYPANORMUS S. ALFONSO fuori classifica

916525 A.S.D. C.U.S. PALERMO fuori classifica

916129 A.C.D. DON CARLO MISILMERI

9455 A.S.D. FINCANTIERI PALERMO

176382 sq.B PALERMO FOOTBALL CLUB sq.B

910616 ASDC POLISPORTIVA GONZAGA fuori classifica

954162 A.S.D. SOCCER TIRRENO

917736 A.S.D. SPORT CENTER TORRACCHIO

910664 A.S.D. TIEFFE CLUB fuori classifica

740271 A.P.D. VILLABATE fuori classifica

Totale 11 squadre

Girone B

945597 S.S.D. ACADEMY PALERMO CALCIO fuori classifica

954036 A.S.D. ACCADEMIA fuori classifica

952987 BORGO NUOVO CALCIO S.R.L. fuori classifica

182391 sq.B C.U.S. PALERMO sq.B

910871 POL.D. CALCIO SICILIA fuori classifica

949223 A.S.D. CASTELDACCIA

203319 G.S. DON ORIONE

950176 FADA FOOTBALL CLUB SSDARL fuori classifica

952262 A.S.D. S.ERNESTO CHRISTI ATHLETA

954936 ASD SPORT PALERMO

921571 A.S.D. SPORTING TERMINI

Totale 11 squadre

DELEGAZIONE RAGUSA

Girone A

951847 A.S.D. DREAM SOCCER fuori classifica

918477 A.S.D. GAME SPORT RAGUSA fuori classifica

740343 A.S.D. MODICA AIRONE fuori classifica

74783 P.G.S. OR.SA.

938567 A.S.D. RAGUSA BOYS fuori classifica

949478 A.S.D. REAL MODICA

740393 A.S.D. SCICLI BRUFFALORI

176315 sq.B SPORTISPICA MARCOMONA sq.B

930974 A.S.D. SPORTISPICA MARCOMONACO

950390 A.S.D. VITTORIA FOOTBALL CLUB

943092 A.S.D. YOUNG POZZALLO

Totale 11 squadre

DELEGAZIONE TRAPANI

Girone A

953905 A.S.D. ACCADEMIA TRAPANI fuori classifica

954940 A.S.D. ALCAMO ACADEMY PURA

934718 A.S.D. CASTELVETRANO SELINUNTE fuori classifica

740339 A.S.D. CITTA DI CARINI fuori classifica

916520 A.S.D. CITTA DI TRAPANI fuori classifica

945367 A.S.D. FOOTBALL CASTELLAMMARE PURA FEMMINILE

204768 POL. GARIBALDINA A.S.D.

951834 PALERMO FOOTBALL CLUB SPA Femminile – Fuori Classifica

932415 A.S.D. RENZO LOPICCOLO TERRASINI fuori classifica

Totale 9 squadre

CAMPIONATO UNDER 17 C5 Prov.le

DELEGAZIONE BARCELLONA

Girone A

947291 A.S.D. ACADEMY BARCELLONA S.C.

942221 ACSSD JSL JUNIOR SPORT LAB.

952230 A.S.D. LIBRIZZI PURA

936460 A.S.D. MONTALBANO PURA

920357 A.S.D. STEFANO CATANIA

Totale 5 squadre

DELEGAZIONE CALTANISSETTA

Girone A

922780 ASD CITTA’ DI GELA

740172 A.S.D. ATHENA

931585 A.S.D. ATLETICO CAMPOBELLO C5 Pura Femminile

950380 A.S.D. CAMPOBELLO 1970 PURA

936467 A.S.D. FUTSAL GELA PURA

910519 A.S.D. PGS VIGOR SAN CATALDO PURA

Totale 6 squadre

DELEGAZIONE ENNA

Girone A

740552 A.P.D. CITTA DI LEONFORTE PURA

938842 A.S.D. GEAR PIAZZA ARMERINA PURA

919889 S.S.D. META CATANIA C5 A R.L. Pura Femminile

943113 A.S.D. VIAGRANDE C5 PURA

953894 A.S.D. VIRTUS LEONFORTE PURA

Totale 5 squadre

DELEGAZIONE MESSINA

Girone A

943022 A.S.D. P.G.S.LUCE PURA

180743 sq.B P.G.S.LUCE sq.B

920142 A.S.D. SIAC PURA

952951 A.S.D. VALLE DEL MELA CALCIO

Totale 4 squadre

DELEGAZIONE PALERMO

Girone A

962638 CLUB P5 CRUILLAS ASD

962385 CON PAOLO NELLISOLA CHE N

920286 A.S.D. PALERMO CALCIO A5 Pura Femminile

941267 A.S.D. SAN BENEDETTO IL MORO

954166 A.S.D. VIRTUS CALCIO PURA

Totale 5 squadre

Girone B

936154 A.S.D. ATHLETIC CLUB PALERMO ASD

951643 A.S.D. DELFINI SPORTING ARENELLA

955420 A.S.D. NOU CAMP CAPACI CALCIO A5 PURA

953542 A.S.D. RAGGIO DI LUCE

740366 P.G.S. VILLAUREA A.S.D. PURA

932949 F.C.D. VIRTUS OLIMPIA 2010

Totale 6 squadre

DELEGAZIONE RAGUSA

Girone A

911513 A.S.D. CALCIO VITTORIA

951847 A.S.D. DREAM SOCCER

918477 A.S.D. GAME SPORT RAGUSA

945835 A.S.D. ISPICA ACCADEMY PEPPINO M

949478 A.S.D. REAL MODICA

740393 A.S.D. SCICLI BRUFFALORI

952201 A.S.D. SCICLI SPORTING CLUB PURA

950390 A.S.D. VITTORIA FOOTBALL CLUB

Totale 8 squadre

DELEGAZIONE SIRACUSA

Girone A

936517 A.S.D. CANICATTINESE

933381 A.S.D. CARLENTINI CALCIO PURA

952957 F.C.D. MEGARA 1908

955165 A.S.D. REAL PACHINO

940890 A.S.D. SIRACUSA C5 MERACO PURA

937886 A.S.D. SPORT CLUB PALAZZOLO

933147 A.S.D. VILLASMUNDO PURA

Totale 7 squadre

DELEGAZIONE TRAPANI

Girone A

954933 A.S.D. BONIFATO ALCAMO FUTSAL PURA

917845 A.S.D. CITTA DI MARSALA PURA

204768 POL. GARIBALDINA A.S.D.

936351 A.S.D. MARSALA FUTSAL 2012 PURA

740102 A.S.D. SAN VITO LO CAPO PURA

953731 A.S.D. VIS MAZARA 2000 CALCIO AC

Totale 6 squadre

CAMPIONATO UNDER 15 C5 Prov.le

DELEGAZIONE AGRIGENTO

Girone A

740172 A.S.D. ATHENA

931585 A.S.D. ATLETICO CAMPOBELLO C5 Pura Femminile

916527 A.S.D. ATLETICO CANICATTI 5 PURA

951869 A.S.D. FOOTBALL CALTANISSETTA

950267 A.S.D. NEW TEAM CL

66806 F.C.D. SERRADIFALCO

Totale 6 squadre

DELEGAZIONE BARCELLONA

Girone A

740739 POL.D. CITTA DI MISTRETTA

953073 A.S.D. GIOVANILE ROCCA

942221 ACSSD JSL JUNIOR SPORT LAB.

934955 F.C.D. NEW EAGLES 2010

68740 U.S. SFARANDINA A.S.D.

915076 A.S.D. TUSA

Totale 6 squadre

Girone B

947291 A.S.D. ACADEMY BARCELLONA S.C.

954923 ASD COMPRENSORIO DEL TINDARI

952230 A.S.D. LIBRIZZI PURA

949224 A.P.D. OR.SA. PROMOSPORT

920357 A.S.D. STEFANO CATANIA

952951 A.S.D. VALLE DEL MELA CALCIO

Totale 6 squadre

DELEGAZIONE CATANIA

Girone A

945876 A.S.D. CITTA DI BELPASSO

915223 U.S.D. LA MERIDIANA

740654 SSDARL MASCALUCIA C5 PURA

919889 S.S.D. META CATANIA C5 A R.L. Pura Femminile

918250 A.S.D. SICILIA TENNIS ACADEMY

943113 A.S.D. VIAGRANDE C5 PURA

Totale 6 squadre

DELEGAZIONE ENNA

Girone A

740552 A.P.D. CITTA DI LEONFORTE PURA

938842 A.S.D. GEAR PIAZZA ARMERINA PURA

941329 A.S.D. NEXT LEVEL PURA

962558 REAL CARRAPIPI ASD PURA

943094 S.S.D. SICURLUBE FUTSAL A R.L. PURA

Totale 5 squadre

DELEGAZIONE PALERMO

Girone A

952826 A.S.D. CITTA DI PALERMO C5 PURA

943460 A.S.D. MONREALE CALCIO A 5 PURA

920286 A.S.D. PALERMO CALCIO A5 Pura Femminile

953388 A.S.D. SANT ISIDORO BAGHERIA PURA

917736 A.S.D. SPORT CENTER TORRACCHIO

921571 A.S.D. SPORTING TERMINI

954166 A.S.D. VIRTUS CALCIO PURA

932949 F.C.D. VIRTUS OLIMPIA 2010

Totale 8 squadre

DELEGAZIONE RAGUSA

Girone A

945835 A.S.D. ISPICA ACCADEMY PEPPINO M

934107 A.S.D. LIBERTAS OLIMPYC SCICLI

941413 A.S.D. POZZALLO DUE

938567 A.S.D. RAGUSA BOYS

182043 sq.B RAGUSA BOYS sq.B

949478 A.S.D. REAL MODICA

952201 A.S.D. SCICLI SPORTING CLUB PURA

930974 A.S.D. SPORTISPICA MARCOMONACO

912261 A.S. SPORTMANIA

950390 A.S.D. VITTORIA FOOTBALL CLUB

Totale 10 squadre

DELEGAZIONE SIRACUSA

Girone A

954048 A.S.D. ARETUSA 94 PURA

936517 A.S.D. CANICATTINESE

933381 A.S.D. CARLENTINI CALCIO PURA

740051 POL.D. CITTA DI CANICATTINI

915018 A.S.D. CITTA DI MELILLI CALCIOA5 PURA

918155 A.S.D. FC PRIOLO GARGALLO

952223 A.S.D. FUTSAL FERLA PURA

952957 F.C.D. MEGARA 1908

955165 A.S.D. REAL PACHINO

933147 A.S.D. VILLASMUNDO PURA

Totale 10 squadre

DELEGAZIONE TRAPANI

Girone A

933683 ASDPOL BOEO MARSALA

951722 A.P.D. DRIBBLING

204768 POL. GARIBALDINA A.S.D.

934762 A.S.D. KICK OFF

949588 SSDARL LA CANTERA PIANTO ROMANO

936351 A.S.D. MARSALA FUTSAL 2012 PURA

Totale 6 squadre

Girone B

954940 A.S.D. ALCAMO ACADEMY PURA

180318 sq.B BONIFATO ALCAMO FUTSA sq. B

954933 A.S.D. BONIFATO ALCAMO FUTSAL PURA

962568 CLUB OLIMPIA ASD PURA

952173 A.S.D. D.B.PARTINICO

945800 A.S.D. SALEMI POLISPORTIVA

Totale 6 squadre

ART. 103 BIS – RISOLUZIONE CONSENSUALE DEI TRASFERIMENTI A TITOLO TEMPORANEO

Si ribadisce quanto stabilito dal punto 5) dell’articolo a margine.

La risoluzione consensuale è altresì consentita per i trasferimenti a titolo temporaneo, intervenuti fra società dilettantistiche. Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive.

Ripristinati così i rapporti con l’originaria Società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell’attività ufficiale immediatamente successive.

Il calciatore medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l’accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (Firma elettronica) entro il giorno che precede l’inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi (30 novembre 2023). Tale ulteriore e successivo trasferimento per il “giovane dilettante”, rientrato nella sua originaria società dilettantistica, può essere consentito sia a favore di società professionistica, sia a favore di società dilettantistica.

TRASFERIMENTO E CESSIONE DI CONTRATTO DI CALCIATORI CALCIO A 11 “GIOVANI DILETTANTI” E “NON PROFESSIONISTI” TRA SOCIETA’ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Il Trasferimento di un calciatore “giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nel seguente periodo:

da VENERDI’ 1 DICEMBRE a VENERDI’ 22 DICEMBRE 2023 (ore 19.00)

Si ricorda che, le liste di trasferimento debitamente compilate, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini stabiliti (acquisizione e firma elettronica del modulo).

Le liste di trasferimento, in virtù di quanto esposto, non potranno essere depositate né presso il Comitato Regionale né presso le Delegazioni Provinciali della F.I.G.C – LND.

LE LISTE DI TRASFERIMENTO IN ERRORE DEVONO ESSERE REGOLARIZZATE ENTRO IL PREDETTO TERMINE DI CHIUSURA, CASO CONTRARIO SARANNO RESPINTE.

TRASFERIMENTO E CESSIONE DI CONTRATTO DI CALCIATORI CALCIO A 5 “GIOVANI DILETTANTI” E “NON PROFESSIONISTI” TRA SOCIETA’ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

da LUNEDI’ 1 GENNAIO 2024 A MERCOLEDI’ 31 GENNAIO 2024 (ORE 19)

ART. 107 N.O.I.F. (LISTE DI SVINCOLO SUPPLETIVE)

da VENERDI’ 1 DICEMBRE a GIOVEDI’ 14 DICEMBRE 2023 (ore 19.00)

I CALCIATORI SVINCOLATI IN QUESTO PERIODO POSTRANNO TESSERARSI DAL 15 DICEMBRE 2023.

—-°°°°°°——

Si ricorda che ogni operazione di svincolo calciatori (acquisizione e firma elettronica del modulo) dovrà essere eseguita entro il termine sopra indicato.

Potranno essere inseriti nella lista di svincolo i calciatori tesserati per la Società entro il 30 Novembre 2023.

Le liste di svincolo, in virtù di quanto esposto, non potranno essere depositate né presso il Comitato Regionale né presso le Delegazioni Provinciali della F.I.G.C – LND.

Commissione Medico Sportiva L.N.D. – Diffusione questionario su tutela medica in ambito di calcio dilettantistico

Si fa seguito a quanto trattato nella riunione del Consiglio Direttivo di Lega del 21 settembre 2023 in ordine all’oggetto.

A tale riguardo, su indicazione del Segretario Generale della L.N.D., Massimo Ciaccolini, si trasmette, di seguito, il link predisposto per il nostro Comitato:

https://forms.office.com/e/BR4CsCibsV

Il questionario, ritenuto utile per verificare il livello di conoscenza da parte delle Società della L.N.D. in ordine alla materia della tutela medica, garantisce l’anonimato della Società compilatrice.

Si informa che il questionario sarà disponibile fino a tutto il 10 novembre 2023.

RICHIESTA DI UN MINUTO DI RACCOGLIMENTO E/O PER GIOCARE CON IL LUTTO AL BRACCIO

Dalla sezione Modulistica del sito – sicilia.lnd.it. è possibile scaricare il modulo predisposto dalla Lega Nazionale Dilettanti da utilizzare per la richiesta di un minuto di raccoglimento e/o di giocare con il lutto al braccio, al fine di predisporre in maniera dettagliata e agevolare la lavorazione delle istanze.

Una volta compilato, Il modulo di che trattasi dovrà essere apposto su carta intestata del competente Comitato/Dipartimento/Divisione Calcio a Cinque che, come da iter, predisporrà l’inoltro alla Lega L.N.D. compilando il campo riservato al proprio parere e sottoscrivendolo.

http://sicilia.lnd.it/sites/default/files/comunicati/2023-10/Modulo%20di%20richiesta%20minuto%20di%20raccoglimento-lutto%20al%20braccio.docx

PRATICA DI AGGIORNAMENTO CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO

Si informa che è in fase di rilascio sul Portale LND la nuova pratica di Aggiornamento Contratto di Lavoro Sportivo.

La nuova pratica consente:

1.Passaggio da Volontario a Contratto

2.Aggiornamento di un Contratto già in essere

3.Caricamento Contratto per i tesserati con vincolo pluriennale per i quali non è ancora presente un contratto

All’atto dell’istruzione della pratica vengono richiesti i seguenti documenti, che sono proposti pre-compilati:

Modello pratica

Contratto di Lavoro Sportivo

Autocertificazione di adeguamento deposito (visto di esecutività)

NUOVO REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Con riferimento al Registro di cui all’oggetto, si invitano le Società ad iscriversi ed a inviare a questo Comitato Regionale, email crlnd.sicilia01@figc.it, il Certificato di iscrizione con validità fino al 30/06/2024.

Quanto sopra è rilevante ai fini dell’attribuzione dei Contributi in particolare Legge Regionale 8/78 e L.R. 31/84.

A tale riguardo, si informa che i legali rappresentanti delle Associazioni che necessitano di acquisire la certificazione di iscrizione a detto Registro, gestito dalla Società Sport e Salute S.p.A., potranno accedere al Nuovo Registro Nazionale e alle sue funzionalità tramite la URL https://registro.sportesalute.eu/, dove potranno monitorare lo stato di validazione della domanda di iscrizione e scaricarne la certificazione al termine dell’istruttoria, secondo quanto previsto dal Regolamento di detto Registro, disponibile alla URL https://registro.sportesalute.eu/home/regolamentoenorme/.

Per ogni problematica connessa alla registrazione e all’accesso al citato portale, vogliate inoltrare mail a: sicilia.affarigenerali@lnd.it. Inoltre, si invita a consultare il Regolamento del Registro utilizzando la suddetta URL.

ART. 8 – RINUNCIA A GARE

Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa o alla prosecuzione di una gara, verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all’art. 53 N.O.I.F. (gara persa per 0-3) nonché l’esclusione dal proseguimento della manifestazione e a suo carico saranno altresì irrogate adeguate sanzioni pecuniarie.

La società verrà, inoltre, esclusa nel caso di sospensione della gara per inferiorità numerica.

E, ancora, saranno escluse dal prosieguo del torneo le Società che utilizzano calciatori in posizione irregolare o che, comunque, si rendano responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicato nei loro confronti l’art. 10 del C.G.S.

Se dovesse essere esclusa una Società del Triangolare si formerà un accoppiamento con gare di andata e ritorno delle due Società restanti e se una gara è stata già disputata risulterà valida come gara di andata dell’accoppiamento.

ART. 9 – APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e dal Regolamento della L.N.D..

INDICAZIONI NUOVO PORTALE SERVIZI F.I.G.C. ANAGRAFE FEDERALE

CAMBIO E/O AGGIUNTA ATTIVITA’ su portale FIGC Anagrafe

Con riferimento all’oggetto, si informa che le Società che intendono aggiungere una attività, oltre ad inserire le proprie attività alla voce ATTIVITA’ CORRENTI DELLA SOCIETA’, dovranno riportare queste ultime anche alle voci sottostanti ATTIVITA’ DI SETTORE GIOVANILE e ATTIVITA’ DI SETTORE DILETTANTISTICO ed in questi ultimi campi inserire anche la nuova attività che intendono svolgere.

*****

A seguito di numerosi quesiti ricevuti, si ritiene utile fornire alcune indicazioni sul Portale SERVIZI FIGC ANAGRAFE FEDERALE:

Com’è noto dal 1° Luglio, in concomitanza con l’avvio della nuova Stagione Sportiva, è online il Portale Servizi FIGC ANAGRAFE FEDERALE, raggiungibile al seguente link https://anagrafefederale.figc.it o attraverso il collegamento presente sul sito sicilia.lnd.it.; il portale permetterà di gestire tutta l’attività di Anagrafe Federale sul territorio nazionale, nonché l’allineamento, in tempo reale, a cura dell’Ente affiliante, dei dati anagrafici su Registro CONI, Registro Sport e Salute e FIFA Connect.

Tutte le pratiche inerenti le seguenti voci:

Adeguamento Denominazione Sociale

Cambio di giurisdizione

Cambio e/o aggiunta di attività

Cessazione attività maschile o femminile

Conferimento d’azienda

Mutamento di denominazione sociale

Mutamento di denominazione sociale e trasferimento di sede sociale

Rinuncia ad un Campionato

Scissione

Trasferimento di sede sociale

Variazione dei dati societari

Variazione organigramma

dovranno essere effettuate e depositate dalle Società tramite il nuovo portale.

Anche il Portale Area Società LND (https://iscrizioni.lnd.it) si evolve con nuove funzionalità.

La tipologia di accesso sarà di Autenticazione Unica, ovvero con lo stesso indirizzo e-mail del Rappresentante Legale si entrerà sia nel Portale Servizi FIGC ANAGRAFE FEDERALE che nel Portale Area Società LND.

L’Ufficio Sistemi Informativi L.N.D. ha provveduto, a far data dal 1° luglio 2023, a disattivare sul Portale Area Società LND le funzioni relative ai dati societari, all’organigramma societario e la documentazione necessaria per l’iscrizione ai registri CONI e Sport e Salute.

Il Portale Area Società LND resterà attivo per tutte le altre funzioni già in essere.

OPERAZIONI PRELIMINARI:

Le Società dovranno accedere al portale Servizi FIGC ANAGRAFE FEDERALE e, selezionando la funzione variazione organigramma, aggiornare i propri organigrammi. Gli organigrammi societari verranno importati per intero dalla s.s. 2022/2023.

A tale riguardo, si ricorda che il Consiglio Direttivo dovrà essere composto da almeno Presidente, Vice Presidente e un Consigliere; in caso di Amministratore Unico o Commissario non sarà obbligatorio inserire gli altri due componenti.

Le Società dovranno eliminare i soggetti che non fanno più parte dei propri organigrammi societari, oltre a poter aggiungere nuovi componenti; per eliminare dall’organigramma i soggetti che non sono più in carica, le Società dovranno inserire, all’interno dell’anagrafica di ognuno di essi, la data di fine rapporto indicando la data del 30 giugno 2023.

Il Consiglio direttivo deve essere completo di tutte le cariche così come riportato nel proprio statuto/atto costitutivo.

Per i membri del Consiglio direttivo è possibile indicare l’incarico secondario. (Es. Consigliere con l’incarico di Segretario o Consigliere con l’incarico di Direttore Generale).

Se un soggetto che deve essere inserito nel Consiglio direttivo è già presente alla voce “Altri dirigenti” per poterlo inserire sarà necessario porre in stato dimissionario il dirigente indicando nella sua scheda la data di termine incarico 30/06/2023.

Dopo tale operazione sarà possibile aggiungere il soggetto all’interno della sezione Consiglio Direttivo; completate le operazioni il sistema restituisce un messaggio di conferma, indicando i documenti da caricare; sotto il nominativo del Legale Rappresentante sarà disponibile il modulo Autocertificazione NOIF, da scaricare, firmare e allegare alla pratica.

Si ricorda che è necessario produrre una copia del verbale delle assemblee e di ogni altro organo delle società che ha deliberato la riconferma o la variazione dell’organigramma societario, qualora la variazione interessi il Consiglio Direttivo e/o sia intervenuto un cambio di Legale Rappresentante.

Nelle variazioni di “Altri dirigenti” non si deve produrre alcun verbale.

La Variazione Organigramma effettuata, ovvero l’elenco nominativi, deve essere timbrata e firmata, negli appositi spazi, dal Presidente e da tutti i dirigenti presenti; il medesimo foglio, debitamente compilato, dovrà essere caricato, insieme alla lettera “accoglimento operazione“ generata automaticamente dal sistema, sul Portale Area Società LND, in fase di iscrizione come organigramma iniziale (UNICO PDF).

Ogni variazione all’organigramma successiva, dovrà essere firmata solamente dai nuovi tesserati ed inserita nel Portale Servizi FIGC ANAGRAFE FEDERALE; le pratiche inerenti le successive variazioni dovranno sempre essere corredate dall’autocertificazione NOIF del Presidente della Società che il sistema aggiorna ogni qualvolta rilevi una modifica al censimento.

A seguito allineamento dell’archivio dati operato da FIGC in collaborazione con LND, tutti i dirigenti in forza la scorsa stagione, fino a quel momento “nascosti” poiché avevano una qualifica dirigente non più disponibile sul Portale Anagrafe, vengono adesso mostrati con due qualifiche provvisorie, di seguito elencate, create per renderne immediata l’identificazione all’interno dell’organico:

1.Da Confermare o Dimissionare

2.Attenzione! Attivi sul portale LND

*Da Confermare o Dimissionare*

I soggetti sono mostrati perché attivi la scorsa stagione (probabilmente quindi presenti sul portale di LND).

La società dovrà:

– creare una pratica di variazione Organigramma,

– selezionarli e compilare i dati mancanti, previsti per il Registro Sport e Salute,

– aggiornando la qualifica con una di quelle previste

– confermarli o dimissionarli (inserendo data di fine carica 30/06/2023).

Tale attività allineerà i dati sul portale di LND.

*Attenzione! Attivi sul portale LND*

I Soggetti sono mostrati perché attivi la scorsa stagione, sono sicuramente attivi sul portale di LND, poiché hanno una firma elettronica attiva, o una pratica di richiesta tessera dirigente. In questo caso andranno trattati con cura, avendo ben a mente che la dimissione di un soggetto con Firma Elettronica attiva inibirà i processi di firma sul portale LND. Confermando questi soggetti si manterrà l’allineamento con il portale LND. L’operatività delle modifiche per questi soggetti è la stessa descritta al punto precedente.

Si invitano le Associate a verificare l’indirizzo della sede sociale, l’indirizzo per la corrispondenza, l’indirizzo di posta elettronica ordinaria e l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), nonché l’aggiornamento degli organigrammi societari nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Effettuate le predette operazioni, è necessario operare sul Portale Area Società LND per eseguire la procedura (rimasta invariata) per l’iscrizione ai campionati e generare i documenti che dovranno essere caricati e inviati; oltre ai documenti per le iscrizioni alle singole competizioni, alla voce «Altri documenti» procedere così:

Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC: scaricare da Portale Anagrafe Federale e caricare il documento approvato con la Variazione Organigramma allegando anche la lettera “accoglimento operazione”

Autocertificazione NOIF: scaricare da Portale Anagrafe Federale e caricare il documento approvato con la Variazione Organigramma

Dati societari: scaricare da Portale LND – caricare il documento generato con le iscrizioni se non sono intervenute variazioni oppure scaricare da Portale Anagrafe Federale il documento generato e approvato se sono intervenute variazioni.

Delega diritti immagine: scaricare da Portale LND e caricare il documento generato con le iscrizioni

oOrganigramma completo: Eliminare utilizzando la funzione «Cestino»

oRappresentante Legale: Eliminare utilizzando la funzione «Cestino»

Tali documenti sono inclusi nel Censimento, quindi non necessari.

Si fa presente che i portali web non riconoscono il contenuto dei documenti .pdf caricati nelle apposite sezioni, pertanto, si richiama l’attenzione sulla verifica della correttezza di tali documenti. Si suggerisce di rinominare i file .pdf in modo adeguato e cioè corrispondente al contenuto del documento (es. “Dati Societari ASD Esempio.pdf”, ecc.).

Per ogni necessità di supporto tecnico alle Associate sul portale Servizi FIGC Anagrafe federale, quindi per eventuali problemi di funzionalità del portale, per eventuali problemi di caricamento dei documenti e così via, può essere aperta una segnalazione all’indirizzo:

supportotecnico@figc.it

RECUPERO GARE

La Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate, interrotte o annullate. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

In tal senso, valgono le disposizioni di cui all’art. 33, del Regolamento della L.N.D.

INDENNIZZO TRASFERTE – NORME PER IL RECUPERO E LA RIPETIZIONE DELLE GARE DI CAMPIONATO E DI COPPE –

Si riportano alcune nozioni utili per le Società:

a) Gare non iniziate o sospese nel 1° tempo per motivi atmosferici:

Alla Società ospitata compete il 50% delle spese effettive di viaggio da liquidarsi in separata sede, tramite il Comitato Regionale, a cui vanno segnalate le spese stesse, il quale si riserva di concorrere con un contributo proporzionato all’importo rilevato dai documenti giustificativi della gara sospesa.

b) Gara non disputata per assenza dell’arbitro o per disfunzioni organizzative imputabili a questo Comitato Regionale:

Dovranno essere rimessi al Comitato Regionale medesimo i documenti giustificativi inerenti la prima trasferta onde procedere all’accredito, sul conto della Società.

c) Gara non disputata o sospesa entro il primo tempo per cattive condizioni meteorologiche, o per indisponibilità dell’arbitro:

La procedura è come al punto a) ed il Comitato Regionale si riserva di concorrere con un contributo proporzionato all’importo rilevato dai documenti giustificativi della gara non disputata.

d) Gara sospesa nell’intervallo tra il 1° ed il 2° tempo o durante il 2° tempo per motivi atmosferici, o per indisponibilità dell’arbitro:

La gara di recupero sarà effettuata a cura della Società ospitante, che deve inviare al Comitato Regionale il rendiconto economico (incassi e spese).

Il rendiconto definitivo sarà successivamente compilato dal Comitato Regionale con la ripartizione alle Società del risultato economico.

e) Gare ripetute perché annullate:

In questo caso la gara va organizzata dalla Società ospitante per conto del Comitato Regionale, a cui poi sarà rimesso il rendiconto economico per le operazioni di cui al punto d).

f) Gare disputate in campo neutro:

Alla Società organizzatrice spetta un rimborso forfettario di € 200,00 che sarà accreditato direttamente dal C.R.S., il quale, allo stesso modo, provvederà all’addebito della predetta somma alla Società ospitante (se trattasi di gara di campionato a seguito squalifica campo) o di entrambe le Società (se trattasi di gara di spareggio, play-off o play-out). Tale rimborso potrà essere pagato direttamente alla società organizzatrice.

CIRCOLARI E COMUNICATI UFFICIALI L.N.D./F.I.G.C.

Si invitano le Società a prendere visione delle Circolari ed i Comunicati Ufficiali diramati dalla L.N.D./F.I.G.C. che sono consultabili sul sito www.lnd.it

MODIFICHE REGOLAMENTARI “CARTE FEDERALI”

Poiché sono intervenute numerose variazioni attinenti, soprattutto, le norme dello Statuto Federale, delle N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva, del Settore Tecnico, etc…le Società tutte sono invitate a prenderne atto e conoscenza consultando, oltre i Comunicati Ufficiali di questo C.R., le Carte Federali inserite nel sito della L.N.D., cliccando la voce “Comunicazioni” e, successivamente “CARTE FEDERALI”.

APERTURA AL PUBBLICO UFFICI COMITATO REGIONALE

Si informa che gli Uffici del Comitato Regionale saranno aperti al pubblico nei seguenti giorni ed orari:

MATTINA POMERIGGIO

Lunedì 10.30 – 13.00 CHIUSI

Martedì 10.00 – 12.00 15.00 – 16.30

Mercoledì 10.00 – 12.00 15.00 – 16.30

Giovedì 10.30 – 13.00 CHIUSI

Venerdì 10.30 – 13.00 CHIUSI

Si informa, altresì, che, al bisogno, il Personale del Comitato riceverà i Dirigenti delle Società nella zona front-office, ubicata al piano terra del Comitato Regionale.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. S.G.S.

COMUNICATO UFFICIALE N. 65 – pubblicato il 5 dicembre 2023

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

CIRCOLARE n.83 del 2 MAGGIO 2023

Oggetto: Uso obbligatorio del Portale Legale della FIFA dal 1° maggio 2023

Si informa che sul sito ufficiale della FIFA sono state pubblicate la Circolare n. 1795 del 25 aprile 2022 (https://digitalhub.fifa.com/m/2ddf22cea7bd2586/original/Circular-No-1795-New-FIFA-Legal-Portal_EN.pdf) e la Circolare n. 1842 del 6 aprile 2023

(https://digitalhub.fifa.com/m/6b2bf877e0ded36b/original/-1842_Mandatory-use-of-the-FIFA-Legal-Portal-as-of-1-May-2023.pdf), inerenti la gestione di tutti i procedimenti legali dinanzi ai competenti Organi decisionali o giudiziari della FIFA.

TORNEI GIOVANILI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ

Si riporta stralcio del C.U. SGS n. 5 del 3/08/2023:

Il Coordinamento SGS Sicilia, in accordo con il Comitato Regionale LND Sicilia, comunica i periodi in cui sarà possibile richiedere l’autorizzazione di Tornei:

1° PERIODO – APERTURA dal 7 all’8 Ottobre 2023

2° PERIODO – FESTIVITA’ DI OGNISSANTI dal 28 Ottobre al 5 Novembre 2023

3° PERIODO – IMMACOLATA dall’8 al 10 Dicembre 2023

4° PERIODO – FESTIVITÀ NATALIZIE dal 20 Dicembre 2023 al 7 Gennaio 2024

5° PERIODO – CARNEVALE dal 10 al 13 Febbraio 2024

6° PERIODO – TORNEO D.O.C.- RISERVATO SDC 3° LIVELLO Domenica 3 Marzo 2024

7° PERIODO – FESTIVITÀ PASQUALI dal 28 Marzo all’1 Aprile 2024

8° PERIODO – 25 APRILE E FESTA DEI LAVORATORI dal 25 Aprile all’1 Maggio 2024

9° PERIODO – FESTA DELLA REPUBBLICA dal 31 Maggio al 2 Giugno 2024

10° PERIODO – TORNEI ESTIVI dal 10 al 30 Giugno 2024

Come da CU SGS, i Tornei dovranno essere organizzati prevedendo formule a rapido svolgimento (durata massima 3 giorni indipendentemente dalla durata del periodo previsto).

Non saranno autorizzati Tornei al di fuori dei periodi fissati eccetto casi di carattere straordinario, come ad esempio “Memorial” (durata di n. 1 gg.), “Feste/Ricorrenze patronali” (durata di n. 2/3 gg.), ed in ogni caso Tornei che abbiano acquisito una storicità nel corso delle passate Stagioni sportive. Si precisa che la richiesta di autorizzazione Tornei non potrà essere presentata da un Club Giovanile “Non classificato” nella Stagione sportiva 2022/23 (CU SGS n. 29 S.S. 22/23).

Questo Comitato Regionale provvede, dopo idonea istruttoria, demandata alle Delegazioni Provinciali, alla autorizzazione dei Tornei organizzati dalle Società sulla base della rispondenza ai requisiti richiesti dall’apposito Regolamento pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico.

Al fine di evitare possibili discrasie nell’interpretazione e nell’attuazione delle norme regolamentari vigenti, con possibili conseguenze anche di ordine disciplinare, si informa che per ogni Torneo sarà nominato, dall’Ufficio del Coordinatore del S.G.S., un Referente Tecnico che affiancherà la società organizzatrice e sarà di supporto nella regolare applicazione delle norme federali.

Si ricorda alle Società, vista l’anticipata comunicazione dei Periodi autorizzati da parte di questo Coordinamento SGS, al fine di consentire i tempi tecnici per un’efficace autorizzazione e pubblicazione sul CU, che è necessario inviare la richiesta di autorizzazione con allegata documentazione (regolamenti e calendari) tassativamente entro le seguenti scadenze:

-Tornei Internazionali entro 60 giorni dalla data di inizio;

-Tornei Nazionali entro 45 giorni dalla data di inizio;

-Tornei Regionali entro 30 giorni dalla data di inizio;

-Tornei Provinciali/Locali entro 20 giorni dalla data di inizio.

Al termine del Torneo è obbligatorio inviare una relazione finale oltre alle copie delle distinte delle gare effettuate alla propria Delegazione di appartenenza.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ

Si ricorda, così come riportato dal Settore Giovanile Nazionale sul C.U. n.9 del 9 agosto 2023, che tutte le Società che svolgono attività giovanile nella Federazione Italiana Giuoco Calcio, anche se in una sola delle categorie (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi e Allievi), devono presentare attraverso il censimento on-line del Settore Giovanile, il Modulo di Presentazione della Società (Allegato 2) entro i termini stabiliti nel suddetto Comunicato Ufficiale.

Si ricorda, altresì, che alle Società inadempienti, non sarà possibile autorizzare l’organizzazione di propri Tornei giovanili e non sarà consentita la partecipazione ai campionati regionali della successiva stagione sportiva.

RADUNI E PROVINI PER GIOVANI CALCIATORI

Così come riportato sul C.U. n.1 SGS Nazionale del 7.07.2022 (pag.20,21,22,23), si ricorda alle Società affiliate, che nel corso della corrente stagione sportiva intendano organizzare Raduni di selezione e/o Provini per Giovani Calciatori, entro e non oltre il 30 novembre 2023 sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione, per il tramite del Comitato Regionale Sicilia, al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC che provvederà a concedere la relativa autorizzazione.

CAMPIONATI GIOVANILI – società “Fuori Classifica”

Il Comitato Regionale fa presente che, le Società partecipanti all’Attività Giovanile Regionale Under 15 e Under 17, in caso di iscrizione ad attività Under 14 e Under 16, o altra Attività Giovanile Provinciale, saranno considerate “Fuori Classifica” a tutti gli effetti.

DEROGA ART. 72 DELLE N.O.I.F. “TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI

In deroga a quanto stabilito dall’Art. 72 delle N.O.I.F. “Tenuta di giuoco dei calciatori”, è consentito ai calciatori partecipanti ai Campionati di Settore Giovanile di indossare, per tutta la durata della stagione sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo) senza personalizzazione con cognome del calciatore che la indossa.

RECUPERO GARE INTERROTE

Con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 41/A del 30 gennaio 2019 della Federcalcio e la punto 16 del Comunicato Ufficiale n. 1 della L.N.D. 2023/24, si ritiene opportuno precisare che per le gare riservate alle categorie in ambito di Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, deve essere disposta la ripetizione integrale.

RICHIESTA DI UN MINUTO DI RACCOGLIMENTO E/O PER GIOCARE CON IL LUTTO AL BRACCIO

Allegato al C.U. n. 87 SGS 22 del 15 settembre 2023, è stato pubblicato il modulo predisposto dalla Lega Nazionale Dilettanti da utilizzare per la richiesta di un minuto di raccoglimento e/o di giocare con il lutto al braccio, al fine di predisporre in maniera dettagliata e agevolare la lavorazione delle istanze.

Una volta compilato, Il modulo di che trattasi dovrà essere apposto su carta intestata del competente Comitato/Dipartimento/Divisione Calcio a Cinque che, come da iter, predisporrà l’inoltro alla Lega L.N.D. compilando il campo riservato al proprio parere e sottoscrivendolo.

1.3. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

Questa Delegazione ritiene opportuno ricordare che alle richieste telefoniche avanzate dalle Società agli addetti, in merito all’interpretazione di norme contenute nelle “Carte Federali” o nel Codice di Giustizia Sportiva, le risposte date non possono essere assolutamente vincolanti né tantomeno dotate di validità assoluta.

Si precisa, inoltre, che ogni parere informale espresso dalla Delegazione non potrà comunque impegnare le decisioni che andranno ad essere adottate dagli Organi della giustizia Sportiva, i quali – come noto – operano in completa autonomia di giudizio.

1.3.3. VARIAZIONI PROGRAMMA DI GARA

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

Allo scopo di assicurare al Campionato le massime garanzie di regolarità, si ricorda alle Società affiliate l’opportunità di sottostare, nel comune interesse, ad alcune inderogabili disposizioni.

E’ indispensabile ricordare che una qualsiasi richiesta di spostamento di campo o di orario di gara comporta una serie di operazioni in sede organizzativa, non ultima la necessità di verificare la disponibilità degli Arbitri designati dall’Organo Tecnico.

Si ribadisce pertanto che, per motivi di carattere organizzativo, a garanzia della regolarità dei Campionati e nell’opportunità di salvaguardare il rispetto di tutte le persone che operano nell’ambiente a titolo di puro volontariato, è indispensabile che tali richieste vengano assolutamente limitate.

Si comunica, pertanto, che non si concederanno variazioni di campo o di data, se non per giustificati motivi documentati. Solo in casi eccezionali, ad insindacabile giudizio di questa Delegazione, potranno essere concesse variazioni di gare, a condizione che le richieste vengano formulate a mezzo e-mail (del.enna@lnd.it) alla Segreteria della Delegazione Provinciale con notevole anticipo rispetto alla data prevista in calendario (almeno 5 giorni prima).

A tal proposito, si specifica che le richieste inviate per il tramite dei Comuni dovranno necessariamente avere il numero di protocollo, che da questo momento in poi verrà inserito nel comunicato ufficiale a garanzia e tutela di tutte le parti coinvolte nel provvedimento.

Si invitano, altresì, le Società a non telefonare, per le suindicate motivazioni, ai CELLULARI PERSONALI o inviare messaggi ai SOCIAL NETWORK (FACEBOOK, WHATSAPP, ecc.) dei Componenti o dell’impiegato della Delegazione Provinciale fuori dagli orari della segreteria riportati in altra parte di questo comunicato.

SI AVVISANO LE SOCIETA’ CHE QUALSIASI RICHIESTA DI VARIAZIONE GARA IN CALENDARIO NON CONFORME ALLE PREDETTE DIRETTIVE, O COMUNQUE INTEMPESTIVA, VERRA’ RESPINTA.

GITE SCOLASTICHE

Si ricorda alle gentili Società che, in caso di rinvii di gare richiesti per la gite scolastiche, sarà necessario inviare opportuna dichiarazione da parte del Dirigente Scolastico attestante l’effettiva partecipazione dei propri tesserati alle suddette. Le richieste prive della succitata documentazione non potranno essere prese in considerazione.

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

Atletico Branciforti – Piazza Armerina del 17.12.2023, causa concomitanza con gara di categoria superiore, verrà disputata il 16.12.2023 alle ore 14:30.

CAMPIONATO UNDER 17

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Città di Troina – Don Bosco 2000 del 15.12.2023, per accordo tra le due società, verrà disputata il 23.12.2023 alle ore 15:00.

CAMPIONATO UNDER 15

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Valguarnerese – Villarosa San Sebastiano del 17.12.2023, per accordo tra le due società, verrà disputata il 16.12.2023 alle ore 15:30.

CAMPIONATO UNDER 17 C5

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Gear Piazza Armerina – Virtus Leonforte dell’11.12.2023, a seguito di provvedimento di inagibilità dell’impianto di gara emanato dal comune di Piazza Armerina con provvedimento dell’11.12.2023 prot.50836, verrà disputata in data da destinarsi.

CAMPIONATO UNDER 15 C5

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Gear Piazza Armerina – Città Leonforte del 12.12.2023, a seguito di provvedimento di inagibilità dell’impianto di gara emanato dal comune di Piazza Armerina con provvedimento dell’11.12.2023 prot.50836, verrà recuperata il 19.12.2023 alle ore 15:00.

ESORDIENTI A 9

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Gagliano – Atletico Gangi del 10.12.2023, per accordo tra le due società, verrà disputata il 23.12.2023 alle ore 15:30.

ESORDIENTI C5

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Gear Piazza Armerina sq. B – Città di Leonforte dell’11.12.2023, per accordo tra le due società, verrà disputata il 18.12.2023 alle ore 18:00.

TORNEO PULCINI C5

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La società Villarosa San Sebastiano disputerà le proprie gare interne nella giornata di mercoledì alle ore 18:00.

1.3.4. OMOLOGAZIONE IMPIANTI DI GIOCO

RICHIESTA SOPRALLUOGHI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI –

Si ricorda alle gentili Società che la richiesta per effettuare sopralluoghi finalizzati a fornire pareri in merito ad aspetti tecnico-impiantistici, propedeutici all’omologazione degli impianti in applicazione delle norme sancite dalla Carte Federali, deve OBBLIGATORIAMENTE essere inviata preventivamente all’indirizzo e-mail della Delegazione: del.enna@lnd.it .

1.3.5. ONERI DI TESSERAMENTO GIOVANI CALCIATORI

Di seguito si pubblicano gli oneri di tesseramento e le fasce d’età per la partecipazione alle attività del Settore Giovanile e Scolastico nella stagione sportiva 2023/2024.

CATEGORIE ANNI DI NASCITA TIPOLOGIA/ CARTELLINO COSTO (€)*

Piccoli Amici 2017 – 2018

(5 anni compiuti) CERTIFICATO ASSICURATIVO ONLINE 10

Primi calci 2015 – 2016

(6 anni compiuti nati 2017) CERTIFICATO ASSICURATIVO ONLINE 10

Pulcini Misti 2013 – 2014

(8 anni compiuti nati nel 2015) TESSERAMENTO

ONLINE 19.60

Esordienti Misti 2011 – 2012

(10 anni compiuti nati nel 2013) TESSERAMENTO ONLINE 19.60

Under 14 2010

(max 5 giocatori nati 2011 12 anni compiuti in distinta) TESSERAMENTO ONLINE 19.60

Under 15 2009 – 2010

(max 5 giocatori nati 2011

12 anni compiuti in distinta) TESSERAMENTO ONLINE 19.60

Under 16 2008

(possono partecipare calciatore che abbiano compiuto 14 anni) TESSERAMENTO ONLINE 19.60

Under 17 2007 – 2008

(possono partecipare calciatore che abbiano compiuto 14 anni) TESSERAMENTO ONLINE 19.60

1.3.6. TESSERE DIRIGENTI E/O CALCIATORI

Di seguito si elencano le società che hanno in giacenza, presso i locali della Delegazione di Enna, tessere dirigenti e/o calciatori.

SOCIETA’ DIRIGENTE CALCIATORE DL CALCIATORE SGS

CITTÀ DI LEONFORTE 2 37

GEAR PIAZZA ARMERINA 79

POLISPORTIVA NICOSIA 7 43

SICURLUBE FUTSAL 62

LAGOREAL 1981 5

CITTÀ DI TROINA 53

MATTROINA HANDBALL 2 39

SPORTING CASALE 3 42

REAL ASSORO 1

AGIRA 3 78

ARGYRIUM 9

BARRESE 78

GAGLIANO 11 31

NEXT LEVEL 1 32

ENNA CALCIO 1 21

VIOLA FUTSAL CERAMI 25

VALGUARNERESE 2 11

LEONFORTESE 2 3 11

VIRTUS LEONFORTE 11

VILLAROSA SAN SEBASTIANO 4 10

FOOTBALL CLUB ENNA 8 3

DON BOSCO 2000 3 10

PROGETTO ENNA SPORT 04 7

ATLETICO BRANCIFORTI 1

