Comune di Enna: arrivati 4 milioni di euro per pista ciclabile Enna – Caltanissetta

Arrivato il finanziamento di circa 4 milioni di euro di Agenda Urbana per la realizzazione di una Pista Ciclabile che collegherà i capoluoghi di provincia di Caltanissetta e Enna. Ne da notizia Giuseppe Amato del Circolo degli Erei di Legambiente. L’associazione ambientalista infatti ha partecipato alla redazione della programmazione di Agenda Urbana che in provincia di Enna dovrebbe fare arrivare circa 17 milioni e 500 mila euro per svariati interventi e tra qui questo ne rappresenta la misura più “costosa”. “Abbiamo avuto conferma della firma del decreto di finanziamento – commenta Amato – quindi si può passare alla fase di appalto. Mi auguro che non si perda tanto tempo”. Una infrastruttura quella che si andrà a realizzare che per la sua lunghezza circa 35 chilometri è unica nel suo genere in Sicilia. Il percorso parte da Caltanissetta scendendo dalla vecchia strada di Sabucina, e poi attraversando il fiume Salso continuerà in direzione del Borgo Cascino. Tra l’altro questo sito negli anni ha usufruito di interventi di riqualificazione, gli ultimi in ordine di tempo la chiesa e locali annessi dove dovrebbe nascere un museo della civiltà contadina. E quindi con questo percorso ciclabile si punta alla valorizzazione di un tipo di turismo ecosostenibile. Il tragitto continua ancora parallelamente alla vecchia SS117Bis passando dal Bivio Benesiti, attraversando contrada Scioltabino per concludere il percorso nella Riserva Naturale Speciale di Pergusa. Quindi un progetto molto ambizioso che consente di fatto di attraversare con la bicicletta la parte centrale della Sicilia ma soprattutto un nuovo modo di interpretare la mobilità in chiave sempre più sostenibile. Infatti cresce sempre più la consapevolezza che per muoversi di debba evitare di utilizzare mezzi che siano inquinanti per l’ambiente. E la pista ciclabile in tal senso può dare una forte accelerata verso questo nuova filosofia di mobilità.

