Compagnia del Vespro Henna; alla scoperta della Settimana Santa
La Settimana Santa di Enna rappresenta uno dei momenti più significativi della tradizione religiosa e culturale della città.
Le confraternite custodiscono da secoli riti, simboli e gesti che fanno parte dell’identità del territorio.
Per offrirti la possibilità di conoscere più da vicino queste tradizioni abbiamo creato delle esperienze culturali dedicate alla scoperta della Settimana Santa di Enna.
Per garantire un’accoglienza senza confine, utilizzeremo un sistema di traduzione simultanea digitale che renderà l’esperienze accessibili in ogni lingua.
Un’occasione speciale per entrare nel cuore più vero di Enna, lasciandosi guidare da storie, simboli e testimonianze che custodiscono l’anima della sua Settimana Santa.
Esperienze intense e coinvolgenti, capaci di trasformare la visita in un incontro autentico con la memoria, la fede e l’identità più profonda della città.
Per info e prenotazioni :
Settimana Santa tra le Confraternite di Enna
https://www.airbnb.it/experiences/6946486
Simboli e misteri: la Settimana Santa di Enna
https://www.airbnb.it/experiences/6957948
Un momento intimo della Settimana Santa di Enna
https://www.airbnb.it/experiences/6944530
– Foto di Biagio Virlinzi – utilizzate con gentile concessione dall’autore.
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