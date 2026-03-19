Storie correlate

zodda 1

Il Presidente del collegio dei Rettori Giovanni Zodda al Congresso Internazionale “La Grande Processione: L’eredità del Giubileo delle Confraternite” di Malaga

Riccardo Marzo 17, 2026
bambini

Lo storico Luca Ballarò racconta ai bambini la Settimana Santa Ennese

Riccardo Marzo 17, 2026
programma salvatore

Riti della Settimana Santa: il programma della confraternita del Santissimo Salvatore

Riccardo Marzo 15, 2026

Ultime notizie

Salute, Faraoni replica a Cgil: «Ivg è diritto garantito dal Servizio sanitario regionale in tutta la Sicilia»

Riccardo Marzo 19, 2026
Savarese 3

Ospiti d’eccezione all’Istituto Comprensivo “F.P. Neglia – N. Savarese” di Enna

Riccardo Marzo 19, 2026
lavori campo

Valguarnera:al via i lavori rifacimento del campo di calcio

Riccardo Marzo 19, 2026
svelate

La Kore partecipa alla Giornata Nazionale delle Università indetta dalla Conferenza dei Rettori delle Università italiane.

Riccardo Marzo 19, 2026