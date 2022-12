Comitato Provinciale Uisp Enna: un 2022 ricco di soddisfazioni

Un anno ricchissimo di importanti traguardi tagliati. E’ quello che si sta chiudendo per il Comitato Territoriale Uisp di Enna.

Un anno solare che ha visto il comitato impegnato in diverse attività, da quelle di carattere nazionale come il Vivicittà lo scorso mese di aprile, ma anche l’evento “Ripartiamo dallo Sport” con lo svolgimento in 10 giorni dalla fine di maggio a Enna di ben 17 discipline sportive, con il coinvolgimento decine di Asd e migliaia di atleti da tutta la Sicilia. E tra queste anche il Bicincittà, Sport Move Week e la ciliegina sulla torta, in collaborazione con il Comitato Sicilia Uisp, e gli altri territoriali siciliani i Campionati Italiani di Atletica Leggera su Pista Uisp al campo di atletica leggera di Enna bassa e tante altre ancora.

Inoltre si è portato conclusione del progetto nazionale “Differenze” dove il Comitato Territoriale Uisp Enna è stato prescelto unico in Sicilia tra i 14 coinvolti in tutta Italia.

Un progetto sulle problematiche legate alla violenza sulle donne e parità di genere che ha visto il comitato come capofila, collaborare con l’associazione antiviolenza Sandra Crescimanno all’interno dell’IIs Lincoln di Enna con il coinvolgimento di una ottantina di studenti delle terze e quarte classi e con una delegazione di studenti insieme al Dirigente Scolastico della scuola il Professore Angelo Di Dio recarsi a Roma per la presentazione degli importanti lavori fatti tra cui una rappresentazione teatrale di forte impatto emotivo che si vuole nei prossimi mesi fare conoscere alla città.

Ed ancora la prosecuzione del progetto “Giocare per Diritto” all’interno della struttura carceraria di Enna, finalizzato al miglioramento della genitorialità figli e padri e madri che si trovano all’interno della struttura.

E non meno importante i protocolli d’intesa sottoscritti con il mondo accademico e scuola, precisamente con la facoltà di Scienze Motorie dell’Università Kore, con l’Istituto Tecnico Commerciale ad Indirizzo sportivo Leonardo da Vinci di Piazza Armerina, l’IC De Amicis di Enna che ha istituito un corso di scuola media ad indirizzo sportivo.

Altri protocolli d’intesa sottoscritti con la cooperativa Iblea Servizi Territoriali che si occupa di accoglienza e politiche di integrazione di immigrati nei comuni di Calascibetta, Centuripe, Regalbuto ed adesso anche a Enna e Catenanuova. E non meno importante con la Cooperativa Asmida di Enna che svolge attività per minori in centri comunali a Enna.

E poi tantissima attività tradizionale con lo svolgimento di attività sportive ricreative di vario genere.

Tutto ciò ha consentito al Comitato di chiudere l’anno agonistico 2021/2022 con un numero di tesserati di poco meno di 2500 (di cui circa la metà nel comune di Enna) rispetto ai 1000 della stagione 2020/21.

E la nuova stagione agonistica 2022/2023 è iniziata sotto incoraggianti auspici se si considera che dall’1 settembre al 31 dicembre il numero di tesserati è stato già di poco meno di 1200 (con non meno di 500 nel comune di Enna) rispetto ai circa 900 dello stesso periodo dell’anno precedente.

Ad oggi il logo del Comitato territoriale Uisp Enna è presente in attività che si svolgono nei comuni di Enna, Calascibetta, Villarosa, Valguarnera, Piazza Armerina, Agira, Centuripe, Nicosia, Cerami, nel comune di Gangi in provincia di Palermo e di Cesarò in provincia di Messina.

Quindi tutti obiettivi importanti quelli raggiunti grazie al lavoro di squadra di tutto il consiglio provinciale e dei volontari di Servizio Civile che quotidianamente svolgono un importante servizio.

E da gennaio a questi due volontari si aggregheranno studenti di Scienze Motorie che proprio in virtù del protocollo d’intesa sottoscritto, svolgeranno tirocinio nella nostra struttura.

Quindi un 2023 che si preannuncia all’insegna dell’ottimismo con interessanti discorsi avviati con associazioni che lavorano nel campo della Disabilità ma anche importanti istituzioni pubbliche che operano nel campo dell’assistenza dei cittadini.

Ed ancora siamo in attesa di avviare ulteriori progetti finanziati da Sport e Salute, che coinvolgeranno cittadini di tutte le fasce di età con attività svolte da professionisti scelti dal nostro comitato secondo precise competenze.

Ma tutto ciò necessita una sempre più crescente disponibilità di impianti sportivi in modo da garantire quello che è proprio “scolpito” sul nome dell’ente vale a dire lo “Sport per tutti”, senza differenza di età, colore della pelle, etnie, condizioni economiche e fisiche. La promozione sportiva e sociale è proprio questa.

Fermo restando che in questo anno di intensa attività ogni qualvolta abbiamo interessato l’amministrazione comunale per un supporto abbiamo avuto sempre ampia disponibilità.

Ma questo comitato perché supportato da vertici superiori dell’ente come il Comitato regionale e nazionale, ha l’ambizione di volere gestire anche impianti sportivi non solo per garantire attività ma anche per iniziare un percorso in cui lo sport possa divenire anche opportunità lavorativa per chi viene coinvolto.

Quindi attendiamo dal Comune di Enna dopo aver partecipato a manifestazione di pubblico interesse nella massima trasparenza e non ad assegnazione di impianti per “via diretta”, un segnale nei nostri confronti.

Ma stesso discorso vale per qualsiasi altro comune della provincia. Come comitato abbiamo le competenze per poter avviare discorsi di gestione di impianti sportivi.

Noi siamo qui pronti e disponibili a volere contribuire nel nostro piccolo alla crescita socio economica del nostro territorio non solo a Enna ma in tutta la provincia.

Per adesso auguriamo a tutti gli sportivi di trascorrere delle serene feste. L’attività dell’Uisp riprende il 2 gennaio.

Il presidente del Comitato territoriale Uisp Enna

Riccardo Caccamo

