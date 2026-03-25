C’è un solo calciatore ennese che farà parte della rappresentativa regionale under 15 che partecipera al Trofeo delle Regioni in Puglia. Ma gioca nella Sancataldese. Si tratta dello xibetano Gabriel Montalbano. Nipote d’arte (suo zio il “maestro” Peppino Cannarozzo) Gabriel Montalbano è cresciuto nelle società dell’FC Enna e successivamente nell’Enna. Da quest’anno veste la maglia della Sancataldese. Adesso per lui uno giocatore della provincia di Enna, l’importante palcoscenixo del Trofeo delle Regioni con la maglia della rappresentativa siciliana.

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