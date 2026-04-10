Storie correlate

Apicoltura, approvate le graduatorie del bando da 1,3 milioni di euro. Sammartino: «Sostegno concreto al settore»

Riccardo Aprile 10, 2026
meteo 20

Previsioni Meteo Enna: Ultima stabilità. Cambia da domenica.

Riccardo Aprile 10, 2026

Rifiuti, Schifani: «Entro il 2028 operativi i termovalorizzatori di Palermo e Catania. Svolta storica per la Sicilia»

Riccardo Aprile 10, 2026

Ultime notizie

prestifilippo

Confcommercio Caltanissetta Enna: aperte le iscrizioni ai corsi professionali in partenza a giugno

Riccardo Aprile 10, 2026

Ciclone Harry, sopralluogo su litorali danneggiati. Savarino: «Lavori a buon punto, saremo pronti per la stagione estiva»

Riccardo Aprile 10, 2026

Apicoltura, approvate le graduatorie del bando da 1,3 milioni di euro. Sammartino: «Sostegno concreto al settore»

Riccardo Aprile 10, 2026

Ateneo Motorsport inaugura la stagione 2026 al Rally della Val d’Orcia

Riccardo Aprile 10, 2026