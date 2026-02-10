Storie correlate

LAVORO: BANDO AST. GIAMBONA “SERVONO TUTELE PER I LAVORATORI”

Riccardo Febbraio 10, 2026 0

PONTE, DAMANTE (M5S): IL GOVERNO CI RIPROVA MA IL CONTRATTO E’ A RISCHIO

Riccardo Febbraio 10, 2026 0

Ciclone Harry, la Regione modifica l’avviso per i ristori: documentazione più snella e conferma della cumulabilità

Riccardo Febbraio 10, 2026 0

LA POLIZIA DI STATO COMMEMORA GIOVANNI PALATUCCI

Riccardo Febbraio 10, 2026 0
antonello 1

Asta di un dipinto di Antonello. Venezia (PD): “L’opera venga acquisita ed esposta in Sicilia”

Riccardo Febbraio 10, 2026 0

Uil FPL: salvaguardare il personale dell’Ente Autodromo di Pergusa

Riccardo Febbraio 10, 2026 0

Riccardo Febbraio 10, 2026 0