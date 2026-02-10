Ciclone Harry: Federconsumatori plaude alla sospensione delle bollette decisa dall’ARERA
All’indomani del disastroso ciclone Harry, che ha devastato ampie aree di Sicilia, Calabria e Sardegna, Federconsumatori aveva chiesto, oltre alla sospensione dei mutui sulle case, anche quella delle bollette di acqua, luce, gas e rifiuti in tutti i Comuni impattati dall’evento atmosferico anomalo. Tale sospensione è appena arrivata e, per questo, Federconsumatori Sicilia ringrazia l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.
La sospensione del pagamento delle bollette non vuol dire che chi abita nei Comuni danneggiati potrà consumare gratis per sei mesi: si tratta di una sospensione dei termini di pagamento, quindi le bollette andranno pagate ma, se l’utente ne ha bisogno, potrà chiedere di pagarle sei mesi dopo. In più, al termine di questo periodo, il pagamento potrà essere rateizzato in 12 mesi senza interessi.
“E’ una misura ragionevole – commenta il presidente di Federconsumatori Sicilia, Alfio La Rosa – che aiuta chi ha perso tutto, o ha subito grossi danni, a concentrarsi sulla ricostruzione e sulle riparazioni dandogli più tempo per pagare le utenze. Inoltre – aggiunge La Rosa – apprezziamo il fatto che l’ARERA abbia sospeso anche le procedure di distacco per morosità, persino quelle verificatesi prima del 18 gennaio”.
Non tutti i Comuni siciliani sono interessati dalla delibera ARERA, ma solo quelli identificati dall’Ordinanza 1180 del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 30 gennaio 2026.
Ecco l’elenco:
ACATE
ACI CASTELLO
ACI CATENA
ACI SANT’ANTONIO
ACIREALE
ACQUEDOLCI
ADRANO
AGIRA
AGRIGENTO
AIDONE
ALCARA LI FUSI
ALI’
ALI’ TERME
ALIA
ALTAVILLA MILICIA
ALTOFONTE
ANTILLO
ASSORO
AUGUSTA
AVOLA
BARCELLONA POZZO DI GOTTO
BELPASSO
BIANCAVILLA
BOLOGNETTA
BORGETTO
BROLO
BRONTE
BUCCHERI
BURGIO
BUSCEMI
BUTERA
CALATABIANO
CALTAGIRONE
CALTANISSETTA
CALTAVUTURO
CAMASTRA
CAMPOBELLO DI MAZARA
CAMPOFELICE DI FITALIA
CAMPOFELICE DI ROCCELLA
CAMPOROTONDO ETNEO
CANICATTINI BAGNI
CAPACI
CAPIZZI
CAPO D’ORLANDO
CAPRILEONE
CARLENTINI
CARONIA
CASALVECCHIO SICULO
CASSARO
CASTEL DI IUDICA
CASTELDACCIA
CASTELL’UMBERTO
CASTELMOLA
CASTELVETRANO
CASTIGLIONE DI SICILIA
CASTRONOVO DI SICILIA
CASTROREALE
CATANIA
CATENANUOVA
CEFALÙ
CENTURIPE
CHIARAMONTE GULFI
CHIUSA SCLAFANI
CIMINNA
CINISI
COMISO
CONDRO’
CONTESSA ENTELLINA
CORLEONE
CUSTONACI
ENNA
FALCONE
FAVARA
FAVIGNANA
FERLA
FICARRA
FIUMEDINISI
FIUMEFREDDO DI SICILIA
FLORESTA
FLORIDIA
FONDACHELLI FANTINA
FORZA D’AGRÒ
FRANCAVILLA DI SICILIA
FRANCOFONTE
FURCI SICULO
GAGGI
GAGLIANO CASTELFERRATO
GALATI MAMERTINO
GALLODORO
GANGI
GELA
GERACI SICULO
GIARDINELLO
GIARDINI NAXOS
GIARRATANA
GIOIOSA MAREA
GIULIANA
GODRANO
GRAMMICHELE
GRANITI
GRAVINA DI CATANIA
GUALTIERI SICAMINÒ
ISOLA DELLE FEMMINE
ISPICA
ITALA
LAMPEDUSA E LINOSA
LENTINI
LEONFORTE
LERCARA FRIDDI
LETOJANNI
LICATA
LICODIA EUBEA
LIMINA
LINGUAGLOSSA
LIPARI
LUCCA SICULA
MALETTO
MALFA
MALVAGNA
MANDANICI
MARIANOPOLI
MARSALA
MASCALI
MASCALUCIA
MAZARA DEL VALLO
MAZZARINO
MAZZARRONE
MELILLI
MENFI
MERÌ
MESSINA
MEZZOJUSO
MILAZZO
MILITELLO IN VAL DI CATANIA
MINEO
MIRABELLA IMBACCARI
MISTERBIANCO
MODICA
MONFORTE SAN GIORGIO
MONGIUFFI MELIA
MONREALE
MONTALBANO ELICONA
MONTALLEGRO
MONTELEPRE
MONTEROSSO ALMO
MOTTA CAMASTRA
MOTTA S. ANASTASIA
MUSSOMELI
NARO
NASO
NICOLOSI
NICOSIA
NISCEMI
NISSORIA
NIZZA DI SICILIA
NOTO
NOVARA DI SICILIA
OLIVERI
PACE DEL MELA
PACHINO
PAGLIARA
PALAGONIA
PALAZZO ADRIANO
PALAZZOLO ACREIDE
PALERMO
PALMA DI MONTECHIARO
PANTELLERIA
PARTINICO
PATERNÒ
PATTI
PEDARA
PETROSINO
PIANA DEGLI ALBANESI
PIAZZA ARMERINA
PIEDIMONTE ETNEO
PIRAINO
POLLINA
PORTO EMPEDOCLE
PORTOPALO DI CAPO PASSERO
POZZALLO
PRIOLO GARGALLO
RACALMUTO
RACCUJA
RADDUSA
RAGALNA
RAGUSA
RAMACCA
RANDAZZO
RAVANUSA
RIBERA
RIPOSTO
ROCCAFIORITA
ROCCALUMERA
ROCCAMENA
ROCCELLA VALDEMONE
RODI MILICI
ROSOLINI
S. BIAGIO PLATANI
S. STEFANO QUISQUINA
SALAPARUTA
SAMBUCA DI SICILIA
SAN FRATELLO
SAN GIOVANNI LA PUNTA
SAN GREGORIO DI CATANIA
SAN MAURO CASTELVERDE
SAN PIERO PATTI
SAN PIETRO CLARENZA
SAN SALVATORE DI FITALIA
SAN VITO LO CAPO
SANT’AGATA LI BATTIATI
SANT’ALESSIO SICULO
SANT’ALFIO
SANT’ANGELO DI BROLO
SANTA CROCE CAMERINA
SANTA DOMENICA VITTORIA
SANTA FLAVIA
SANTA LUCIA DEL MELA
SANTA MARIA DI LICODIA
SANTA MARINA SALINA
SANTA TERESA DI RIVA
SANTA VENERINA
SANTANGELO MUXARO
SANTO STEFANO DI CAMASTRA
SAPONARA
SAVOCA
SCALETTA ZANCLEA
SCIARA
SCIACCA
SCICLI
SCORDIA
SERRADIFALCO
SINAGRA
SIRACUSA
SOLARINO
SORTINO
SPADAFORA
TAORMINA
TERMINI IMERESE
TERRASINI
TORRETTA
TORTORICI
TRECASTAGNI
TREMESTIERI ETNEO
TRIPI
TROINA
USTICA
VALDERICE
VALDINA
VALVERDE
VENETICO
VIAGRANDE
VILLA FRANCA SICULA
VITTORIA
VIZZINI
ZAFFERANA ETNEA