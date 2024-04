Ciclismo Uisp: il 27 dicembre il Randonèè Sicilia Sud – Est: 400 km tra 5 province tra cui anche Enna

Domenica 27 Aprile si rinnova l’appuntamento con 8^ Randonnèe Sicilia Sud Est di Km 400 che partendo da Piazza Paternò Castello – Villasmundo, i ciclisti attraverseranno le province di Siracusa,

Catania, Enna, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa con arrivo a Villasmundo, dopo avere percorso 406 Km i partecipanti hanno un tempo minimo per completare il percorso in 16 ore e un tempo massimo di 28 ore, al termine della manifestazione i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione e un pasta Party

0,0 PARTENZA Piazza Paterno’ Castello Villasmundo

0,0 ↑→ Girare a Sx e subito a Dx su via Savonarola e subito dopo a dx via V. Emanu.

5,3 5,3 sp95 ↑ Prosegui DRITTO su SP 95 dir. Carlentini

8,4 3,1 sp95 ↑ Prosegui DRITTO su SP 95 dir. Pedagaggi

10,8 2,4 sp32 → SVOLTA a DX su SP 32 dir. Pedagaggi

20,6 9,8 sp32 ↑ Ingresso PEDAGAGGI – prosegui su SP 32 (via p. Emanuele)

21,8 1,2 sp32 ↑ Prosegui DRITTO su SP 32 dir. Buccheri

NELLA PIAZZA DI PEDAGAGGI Cè UNA FONTANELLA , PER POTERSI RIFORNIRE DI ACQUA

23,8 2,0 sp5 ← SVOLTA a SX su SP 5 dir. Buccheri e prosegui su SP 5 per 12 km

NELLA SALITA DI BUCCHERI Cè LA FONTANA DEL SCHIFITTO , PER POTERSI RIFORNIRE DI ACQUA

35,8 12,0 ← ingresso BUCCHERI svolta a SX su via Sabauda

36,1 0,3 → SVOLTA a DX Via Matteotti dir. Caltagirone

36,5 0,4 CONTROLLO ↑ BUCCHERI BAR DA GIOVANNA

piazza UMBERTO I

Apertura controllo ore 16:20 del 27/04/2024 — Chiusura ore 18:25 del 27/04/2024

36,5 0,0 Uscire da Buccheri su Via Umberto seguendo le indicazioni per Caltagirone

37,1 1,0 SS124 ↑ Prosegui in dir. Caltagirone su SS 124

41,1 4,0 SS124 ↑ Imbocco SS 124 prosegui dir. Vizzini per 8,5 km

49,6 8,5 SS124 ← ingresso VIZZINI SVOLTA a SX dir. Caltagirone – Grammichele

50,8 1,2 SS124 →

← SVOLTA a DX dir. Caltagirone – Grammichele su SS 124 per 5 km

55,8 5,0 SS124 ← Dopo il passaggio a livello SVOLTA a SX

55,8 0,0 dir. Caltagirone – Grammichele su SS 124

QUALCHE KM PRIMA DI GRANMICHELE C’è UNA FONTANA

65,4 9,6 SS124 ↑ ingresso GRAMMICHELE –dopo il pass. a livello tieni la SX – SS124

66,5 1,1 SS124 ← al semaforo SVOLTA a SX dir Caltagirone – SS124 – (via Crispi)

66,5 0,0 esci da GRAMMICHELE seguendo le indicazioni per CALTAGIRONE

81,0 14,5 SS124 ← ingresso CALTAGIRONE al secondo semaforo girare a Sx e Sx per Via Pentol

81,3 0,3 Via Pentolai → Svolta a DX su Via Roma e percorri per circa 1 Km

82,3 1,0 Via Roma ←

← Svolta a SX Via Principe Amedeo

82,4 0,1 CONTROLLO ↑ CALTAGIRONE BAR ESCALIER

CALTAGIRONE SCALA SANTA MARIA DEL MONTE

Apertura controllo ore 18:00 del 27/04/2024 — Chiusura ore 21:30 del 27/04/2024

82,4 0,0 → Torna indietro e gira subito a Dx su piazza del Municipio

82,4 0,0 C.so V.Ema ↑ Proseguire dritto su C.so Vittorio Emanuele e Via Duca degli Abruzzi

83,0 0,6 Duca Abruz ←→ Svolta a Sx su via S. Filippo Neri e subito a Dx su S.S. 124

94,0 11,0 SS124 ↑ ingresso SAN MICHELE DI GANZARIA – Prosegui su SS124

94,0 0,0 SS124 ↑ Prosegui su SS124 (via Nazionale – via IV novembre)

98,9 4,9 SS124 → SVOLTA a DX dir. Piazza Armerina -Enna SS117bis

100,0 1,1 SS117bis → SVOLTA a DX dir. Mirabella Imbaccari SP 65

107,0 7,0 SP65 → Al bivio svolta a Dx direzione Mirabella I e prosegui sempre dritto

108,5 1,5 SP37i-16 ¤ Alla rotoda prosegui dritto su via Roma

108,6 0,1 Via Roma Controllo MIRABELLA IMBACCARI BAR AL CANALE

Via Roma n° 122

Apertura controllo ore 18:50 del 27/04/2024 — Chiusura ore 23:15 del 27/04/2024

108,6 0,0 Via Roma ← Torna indietro e riprendi SP37I dir. Piazza Armerina

120,0 11,4 SP16 ¤ ingresso PIAZZA ARMERINA – alla rotonda prendi la 1° uscita

121,0 1,0 SP16 ↑ PIAZZA ARMERINA hotel villa romana

Controllo piazza A. DE GASPERI

Apertura controllo ore 19:20 del 27/04/2024 — Chiusura ore 00:05 del 28/04/2024

121,1 ↑ hotel villa romana segui dir. Caltanissetta

121,3 0,2 SP15 ↑ (via Matteotti) – (via Scarpello) – SP 15 proseguire dir. Caltanissetta

129,5 8,2 SP15 ↑ All’incrocio Proseguire dritto dir. Barrafranca-Caltanissetta S.P.15

140,2 10,7 SP15 ¤ Alla Rot. Proseguire dritto

141,3 1,1 SP15 ¤ All’inc. svoltare a Sx Dir. Mazzarino e proseguire su via Generale Cannada

142,9 1,6

CORSO

GARIBALDI Controllo BARRAFRANCA Gazebo A.S.D. Fratres Barrafranca Bike

BikeCORSO GARIBALDI angolo via G.Matteotti

Apertura controllo ore 20:05 del 27/04/2024 — Chiusura ore 01:30 del 28/04/2024

142,9 0,0

Corso

Garibaldi ← Svolta a Sx Via G. Matteotti

143,0 0,1 G. Matteotti → Svolta a Dx Via Monte Nero e proseguire per dritto per 13 Km dir. Mazzarino

156.1 13.1

Via

Caltanissetta → Svolta a Dx su C.so Vitt. Emanuele Viale della Repubblica

156.5 0.4

V.le della

Repub. ← Svolta a Sx su Via Galileo Galilei e prosegu dritto

156.9 0.4

Via Galileo

Galilei Allo Stop svolta a Dx Viale della Resistenza

156,9 0,0 SS191 ↑ Prosegui in dir. Butera – Gela su SS 191

163,0 6,1 SS190 ¤ Alla ROTONDA prendi la 2° uscita dir. Butera – Gela SS 190

163,0 0,0 SS190 ↑ prosegui su SS 190 per 20 km

183,0 20,0 SS117bis → al bivio svolta a DX dir. Gela SS117 bis per 8 km

186,0 3,0 SS117bis ¤ GELA alla ROTONDA 2° uscita segui le indicazioni per ragusacomiso (gela)

191,0 5,0 SS117bis ¤ GELA alla ROTONDA 2° uscita segui le indicazioni per ragusaagrigento

192,6 1,6 SS117bis ¤ GELA Alla ROTONDA prendi la prima uscita dir. CENTRO

192,8 0,2 ↑ GELA A 300 mt BAR DI STEFANO

Via Venezia 40 aperto H 24

Apertura controllo ore 21:55 del 27/04/2024 — Chiusura ore 04:50 del 28/04/2024

192,8 0,0 SS115 ↑ GELA riprendere la SS115 dir. RAGUSA – biviere di gela per 5 km

197,8 5,0 SP51 → svolta a DX dir. SCOGLITTI su SP 51

205,5 7,7 SP31 ¤ alla rotonda prosegui per SCOGLITTI su SP31

209,0 3,5 SP31 ¤ alla rotonda prosegui dritto per SCOGLITTI su SP31

220,0 11,0 SP31 ↑ ingresso SCOGLITTI prosegui dritto su SP 102

222,5 2,5 SP102 ← Svolta a sx via padelle e pellegrina e poi a dx su SP 105 e proseguire dritto

231,0 8,5 SR25 → svolta a DX dir. PUNTA SECCA su SR25

233,5 2,5 SR26 ¤ alla rotonda 2 uscita dir PUNTA SECCA

236,4 2,9 SP88 → svolta a DX dir. PUNTA SECCA su SP88

237,4 1,0 SP88 ↑ Casa di Montalbano

237,6 0,2 SP88 ↑ prosegui dritto su SP 88 dir. MARINA DI RAGUSA

240,6 3,0 SP63 ¤ Alla rotonda 2 uscita direz. Marina di Ragusa pista ciclabile ing. Marina di Ragusa

249,4 8,8 SP89 → SVOLTA a DX dir. DONNALUCATA (MARE) su SP89

252,8 3,4 SP64 → DONNALUCATA svolta a DX dir. POZZALLO su SP64

255.7 3,9 SP64 ↑ prosegui dir. SAMPIERI SP64-SP65

263,6 7,9 SP65 ↑ SAMPIERI prosegui dir POZZALLO SP66 per 10 km

273,6 10,0 SP66 → uscita POZZALLO CENTRO portarsi sul lungomare e seguire SP67 per 17 km

290,6 17,0 SP67 → svolta a DX dir PACHINO

298,3 7,7 SP44 → allo STOP svolta a DX dir PACHINO su SP22

301,0 2,7 SP22 → All ingresso di PACHINO subito a DX dir PORTOPALO su SP6

306,1 5,1 SP6 ¤ alla rotonda prendi la 3° uscita dir PORTOPALO CENTRO SP8

310,0 3,9 SP8 ↑ PORTOPALO – BAR CANDIANO (CONTROLLO)

Via Maucini 46

Apertura controllo ore 02:05 del 28/04/2024 — Chiusura ore 12:40 del 28/04/2024

310.0 PORTOPALO – BAR CANDIANO ViaMaucini

310.0 0,0 P.palo ↑ Proseguire DRITTO seguendo le indicazioni per MARZAMEMI

310,5 0,5 SP84 ← Svoltare a sx via Tonnara

310,8 0,3 SP 84 ← Svoltare a SX SP84 Marzamemi Portopalo

316,8 6,0 SP 84 ← Svolta a Sx e prosegui fino alla rotonda

317,2 0,4 Marza ¤ Svolta a Dx Viale Sebastiano Fortuna e infondo a Sx su Via Marzamemi e proseguire

317,9 0,5 Marza ¤ Svolta a Sx e proseguire per 1,1 Km

319,0 1,1 ← Svolta a Sx e prosegui fino alla SP119

322,5 3,5 SP 19 → all incrocio con SP 19 svoltare a DX dir. SIRACUSA per 12 Km

334,1 12,0 SP 19 ¤ Alla Rot. Svolta a DX e prosegui direz. Lidi di Noto SP59

335,8 1,8 SP 19 ¤ Alla 2^ Rot seguire la DX Lidi di Noto

338,0 2,2 Lidi Noto ↑ Prosegui per 3,0 km fino alla Rotonda

341,0 3,0 SP59 ¤ Alla rot. Svolta a Dx e prosegui sempre dritto per 4,1 Km fino ad Avola

344,9 3,9 Avola → all ingresso di AVOLA svolta a Dx e seguire via Miramare e via Aldo Moro

345,5 0,6 Avola ← Gira a Sx Via Aldo Moro e seguire tutto il lungomare (Via S. Pertini)

348,5 3,0 Avola ¤ Alla Rot. Svolta a Dx e proseguire direzione SIRACUSA su SS 115

353,0 4,5 SS115 ¤↑ Alla Rot. proseguire direzione SIRACUSA su SS 115

355,2 2,2 Cassibile ↑ All’incrocio proseguire dritto direzione SIRACUSA su SS 115

356,2 1,0 Cassibile ↑ attraversare CASSIBILE e proseguire dir SIRACUSA su SS115

365,0 8,8 SS115 ¤ Alla Rot. proseguire direzione SIRACUSA su SS 115

366,4 1,4 Siracusa ¤ Alla rot. Proseguire per Siracusa su Via Elorina

368,6 1,2 Siracusa ← Girare a sx per via Mario Gaetano Columba e alla rot. Mantenere la DX

369,5 0,9 Siracusa ¤ Alla 1^ rot seguire dritto e alla 2^ Rot. Svoltare a Dx su Viale Paolo Orsi

370,6 1,1 Siracusa ¤ Alla 1^ rot seguire dritto e alla 2^ Rot. Svoltare a Sx su Corso Gelone

371,0 0,4 Siracusa ↑ seguire le indicazioni per SP SIRACUSA PRIOLO

371,9 0,9 Siracusa ← seguire le indicazioni per SP SIRACUSA PRIOLO

372,1 0,2 Siracusa ←¤ Alla rotonda girare a SX Via Necropoli Grotticelle Hotel Panorama

SIRACUSA – BAR Hotel Panorama

Via Necropoli Grotticelle N° 33

Apertura controllo ore 04:20 del 28/04/2024 — Chiusura ore 16:50 del 28/04/2024

372,0 Siracusa SIRACUSA – BAR Hotel Panorama

372,1 0,1 Siracusa ¤↑ Tornare indietro alla rotonda e proseguire dritto viale Scala Greca fino alla fine

374,6 2,5 Exss114 ¤↑ Proseguire su EX SS 114 direzione PRIOLO

383,6 9,0 Exss114 ¤ alla rotonda di PRIOLO tenere la DX dir. CATANIA AUGUSTA

384,2 0,6 Exss114 ¤↑ Alla Rot. proseguire sempre dritto su EX SS 114 direzione CATANIA AUGUSTA

391,5 5,5 Exss114 ↑ ATTENZIONE RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA

Dopo il restringimento di carreggiata proseguire sempre dritto per 2,5 km

394,0 2,5 Siracusa → Svoltare a Dx direz. Punta Cugno e subito dopo Svoltare a SX

394,5 0,5 Siracusa ← Svoltare a Sx e proseguire la strada e superato il ponte al bivio girare a Sx

395,0 0,5 exSS114 ← Svoltare a Sx e segure la strada SP marcellino Brucoli

398,0 3,0 exSS114 ¤ Alla rot. Seguire sempre dir. Villasmundo

398,1 0,1 exSS114 ↑ Lasciata la rot. Seguire sempre dir. Villasmundo per 8 Km

406,5 8,4 exSS114 → Svoltare a Dx su via Adige

406,6 0,1 → Svoltare a Dx Piazza Paterno’ Castello

406,6 0,0 → ARRIVO

Villasmundo – P.zza Paterno’ Castello

A R R I V O

Apertura controllo ore 05:30 del 28/04/2024 — Chiusura ore 19:00 del 28/04/2024

Emer.ze 118 INFO. NAZARENO 3913798468- SALVATORE -392 5600397-GIUSEPPE 3382704822

-SALVATORE

Comunicare eventuale ritiro via SMS indicando nome e cognome al 3913798468

