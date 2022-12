Cia Sicilia Orientale, nomina assessore regionale dell’agricoltura Luca Sammartino- Il presidente Francesco Favata “Nell’augurare buon lavoro all’on. Sammartino, auspichiamo un imminente incontro per mettere a fuoco le tante questioni irrisolte dell’agroalimentare in Sicilia”

Catania, 9 dicembre 2022 –“Nell’augurare buon lavoro al neo assessore regionale dell’Agricoltura, Luca Sammartino, desideriamo formulare l’invito ad incontrarlo, manifestando sin da subito la nostra disponibilità a collaborare per affrontare e superare, lo spirito costruttivo che ci contraddistingue, le tante questioni irrisolte che il 2022, ormai agli sgoccioli, ha lasciato aperte”. Così, il presidente CIA Sicilia Orientale Francesco Favata, si rivolge nella lettera inviata all’assessore dell’Agricoltura Luca Sammartino a nome di tutto l’Esecutivo Cia.

“Come certamente saprà – si rivolge Favata – quello dell’agricoltura è uno dei comparti economici più delicati della nostra regione che pure rappresenta uno dei punti di forza del nostro sistema, in termini di numero di aziende, di PIL, di investimenti, di programmazione nazionale ed europea. E’ inutile sottolineare quanto sia difficile, ma allo stesso tempo strategico per lo sviluppo dell’intera Sicilia, il compito che l’attende”.

“Di questi e di tanti altri temi, vorremmo discutere quando lei lo riterrà opportuno – sottolinea il presidente Favata – Si rende necessaria, infatti, una sinergia fra istituzioni e rappresentanti di categoria per affrontare e superare le tante questioni irrisolte di questa bellissima Regione, le cui soluzioni dovranno consentire il consolidamento ed il rilancio economico delle imprese agricole”:

“Abbiamo appreso con favore la nomina di Sammartino in un ruolo difficile. Da Catanese, poi – aggiunge Favata – egli conosce molto bene il tessuto socio-economico del nostro territorio e siamo certi che egli saprà mostrare sensibilità e tempestività necessarie per sostenere le migliaia di imprese agricole che vivono in uno stato di evidente difficoltà”.

