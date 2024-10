Irregolare Modifica e Assegnazione Civici Metrici da parte del Comune di Enna su Strade Statali e Provinciali di Proprietà e Pertinenza di ANAS ed Ex Provincia Regionale di Enna. – Irregolarità

Questa OS Provinciale ha evidenziato alle Istituzioni

Territoriali in indirizzo (oggi si invia pure alla Procura e Tribunale di Enna in quanto oggi la problematica è

anche di loro pertinenza e interesse per le irregolarità delle notifiche di AG, Cartelle Esattoriali …ecc ),

l’irregolare rilascio di autorizzazione al transito da parte dell’allora Comandate dei Vigili Urbani di Enna su

strade su cui l’accesso ricadeva su Strade Statali e Provinciali, senza averne Titolo ed Autorità in quanto di

Proprietà di ANAS ed Ex Provincia, quest’ultima a seguito di tale nota, ha fatto pervenire a suo tempo a

questa OS e Poste una prima Autorizzazione al transito, poi su richiesta di Poste, una seconda ad essi

indirizzata (non poteva essere consegnata ai Lavoratori una autorizzazione rilasciata su richiesta di questa

Organizzazione Sindacale);

Oggi, questa OS Provinciale si ritrova a dover evidenziare alle Istituzioni ed Enti Territoriali, l’irregolare

modifica ed assegnazione a Utenti/Residenti delle Zone Extra Urbane, da parte del Comune di Enna di

Civici Metrici diversi da quelli “Legali, previsti e riportati nelle Pietre Miliari”, nelle Strade Statali e

Provinciali, senza averne anche in questo caso Titolo ed Autorità, in quanto strade di proprietà di ANAS ed

Ex Provincia;

Tale Irregolare Modifica comporta serie difficoltà sia agli Utenti, che operative in capo ai Portalettere in fase

di consegna della Corrispondenza e Notifica di Raccomandate, Atti Giudiziari e atti conseguenziali, Cartelle

Esattoriali …ecc, in quanto sulle SS e SP, l’unico punto di riferimento noto e “Legale” riportato persino da

GOOGLE MAPS ed altri Strumenti di Navigazione sono appunto le “Pietre Miliari”, che risultano essere

precisi al millimetro;

Risulta a nostro avviso, Falso in Atti Pubblici, dato che i Portalettere sono equiparati a Pubblici Ufficiali in

quanto incaricati di Pubblico Servizio, effettuare la consegna dei Posta e Notifiche in luogo non

corrispondente all’indirizzo indicato sui Plichi; I Portalettere hanno “Regole Diverse” da quelle degli

Ufficiali Giudiziari, Messi Notificatori Comunali ecc…!

Ci Spieghiamo meglio al fine di dare adeguata contezza a chi legge della gravità della problematica.

Se il Comune di Enna assegna (in virtù della soppressione delle Contrade), al Sig. Mario Rossi come nuovo

indirizzo Strada Statale 117 Bis Civico Metrico 10300 (o Km non cambia nulla), nonostante l’unente abbia

davanti il cancello la Pietra Miliare riportante il KM 6 + 100, il Portalettere ha l’obbligo di Legge di

effettuare la Consegne/Notifiche – seguendo le “Pietre Miliari” come unico riferimento – al Civico Metrico

riportato nella Corrispondenza/Plichi AG ecc, ovvero al CM/KM 10300, dove non solo il Sig. Mario Rossi

non è Residente, ma con molta probabilità al quel CM, non vi sono neanche abitazioni, con consequenziale

rinvio di Corrispondenza, AG, Notifiche Cartelle Esattoriali ecc.

Qualora invece i Portalettere, effettuino la consegna della Corrispondenza e Notifica di Atti Giudiziari e

Cartelle Esattoriali, non al Civico Metrico 10300 della SS 117 Bis indicato nella Busta/Plico, ma in

luogo/posto diverso, come sopra detto – a nostro avviso – si concreta un Falso in Atto Pubblico, in

quanto si attesta/certifica che l’Utente è Residente in quel Luogo, quando di fatto si trova a parecchie

centinaia di Mt e spesso decine di KM di distanza dal Civico Metrico assegnato dal Comune di Enna 1;

Non può a nostro avviso ricadere in capo ai Portalettere tale tipo di responsabilità civile e penale per

irregolarità e/o errori del Comune di Enna;

E’ stata anche rilevata l’attribuzione di CM in strade di pertinenza Comunale (Comunali, Vicinali ecc),

senza la specifica del numero della strada Extra Urbana, a titolo di esempio per meglio comprendere la

portata dell’errore effettuato sugli indirizzi…. Il Comune di Enna ha assegnato come indirizzo Strada

Vicinale Santa Lucia 104, ma la strada Comunale 104 non è Santa Lucia ma Savarino, e ricada a Pergusa e

non a Enna Bassa, la Strada Vicinale Santa Lucia è una traversa della Via Sardegna, ed al suo inizio vi è in

bella Vista da tempo immemore la tabella Comunale riportante il numero della stradella “43” e non 104 2 – 3;

Tali Problematiche, sono state evidenziate per le vie brevi (circa 2 anni addietro), ad addetti dell’Ufficio

Tecnico del Comune di Enna il quale hanno esternato la necessità di affrontare il problema con l’Ingegnere

Capo; I Dirigenti Provinciali di questa OS hanno provato tramite contatti telefonici con addetti funzionari

dell’Ufficio Tecnico ad avere appuntamento con lo stesso decine di volte, ma non si è mai stati richiamati;

Qualora il Comune di Enna abbia autorizzazione o facoltà di modificare i CM sulle Strade Statali e

Provinciali, si presume che lo stesso Comune debba applicare le “Proprie Pietre Miliari”, con relativo

immotivato danno sia alle casse Comunali, che all’erario dato che queste sono già state applicate degli Enti

Proprietari delle Strade;

Cosa diversa è – per quanto ci è dato sapere – qualora uno o più tratti delle Strade Statali e Provinciali ricada

all’interno dell’Urbano Comunale e tali tratti vengano rinominati con Via e Numeri Civici (Vedasi ad

esempio Via Leonardo da Vinci, Viale Unità d’Italia, Via Pergusa ecc), fermo restando che prima di tali

tratti permane la denominazione di SS e SP e i Civici Metrici (diversi dai Numeri Civici), dagli enti

proprietari assegnati e collocati con le Pietre Miliari, a nostro avviso, non modificabile dai Comuni;

Per quanto nella presente Esposto, si richiede agli Enti in Indirizzo, ognuno per la propria competenza, di

appurare la correttezza procedurale effettuata dal Comune di Enna nella assegnazione di Civici Metrici

diversi da quelli “Legali, previsti e riportati nelle Pietre Miliari”, presenti delle Strade Statali e Provinciali,

di Proprietà e Pertinenza di ANAS ed ex Provincia Regionale, è qualora ritenuta effettivamente errata

imporre al Comune di Enna la Correzione di tutti i Nuovi Indirizzi assegnati Errati;

Si Rimane a disposizione per gli eventuali chiarimenti che si rendessero necessari;

Cordiali Saluti.

Caltanissetta/Enna, 28/10/2024

Il Segretario Generale SLC/CGIL – CL/EN Il Coord.re Prov.le. SLC/CGIL Poste Caltanissetta/Enna

Gianluca Polizzi C. Giuseppe Vetri

1 Ulteriore esempio è l’assegnazione del CM 3000 della Strada Statale 122 (che Parte da Agrigento e termina ad Enna

attraversando decine di Comuni), quando tale Civico Metrico univoco della SS 122 ricade sul Comune di Agrigento; I CM della

SS 122 ricadenti nel Territorio Comunale di Enna vanno dal KM 79 (Bivio Capodarso), al KM 87950 (Bivio/Innesto con SS 117

Bis), quindi dal Civico Metrico 79000 a 87950; Se ogni Comune che attraversa la SS 122 assegna selle SS il proprio CM 3000, ci

sarebbero decine di civici metrici uguali sulla stessa SS, perdendo cosi l’unicità dell’indirizzo di Residenza;

2 Ulteriore errore rilevato, è l’assegnazione di Civici Metrici altissimi (oltre 3000), ad utenti residenti al centro di altri Utenti della

Stessa Strada Comunale, a cui è stato assegnato il CM 250 e 400 (CM a caso), creando anche in questo caso serie difficoltà

operative nell’espletamento del Recapito, nonché responsabilità sui Portalettere per Errori commessi dal Comune di Enna;

3 La Strada Provinciale 2 (Enna Bivio Kamut), è Lunga Km 2+050 certificata dalle Pietre Miliari e dai documenti Ufficiali della

Provincia di Enna (Oggi Libero Consorzio), il Comune di Enna ha assegnato Civici Metrici oltre i 2500

