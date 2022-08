MUSICA, ARTE, CULTURA E SPETTACOLO CON OSPITE D’ONORE PAU [NEGRITA]

PER LA PRIMA “NOTTE BIANCA” DEL BORGO.

Si terrà venerdì 19 agosto 2022 la prima “NOTTE BIANCA” organizzata dal Comune di Centuripe.

A poche settimane dall’inaugurazione della mostra “Maestri del Novecento” nell’Antiquarium Comunale, un nuovo evento che punta ad essere tra i più importanti dell’estate siciliana.

“La prima Notte Bianca di Centuripe” dice il Sindaco Salvatore La Spina, “rappresenta un momento importante, dove tutte le arti performative vengono rappresentate in un contenitore così suggestivo come il centro storico del nostro borgo. Sarà un momento di aggregazione unico per tutta la comunità e per i turisti che ci verranno a trovare, ma anche un’occasione per ribadire la presenza di Centuripe tra le più vivide realtà culturali Italiane.”

Durante la nottata del diciannove, infatti, si susseguiranno diversi spettacoli in giro per le vie del centro e gli spazi culturali del borgo. Un programma ricco di sorprese: spettacoli musicali, arti circensi e clowneria per bambini, danza, cultura e tradizioni.

Il programma prevede l’inizio della manifestazione alle 19.00 presso il Baglio Comunale, che ospita anche la mostra “Maestri del Novecento” e che resterà eccezionalmente aperta fino alle 22.00 con visite guidate. Qui avrà anche luogo il concerto della street band Ottoni Animati, che partendo da piazza Sciacca riempirà di musica nel centro storico.

Subito dopo, alle 21.00, ci si sposterà al Museo Archeologico Regionale, anch’esso con apertura prolungata, dove, oltre a poter ammirare lo splendido ritratto marmoreo di Augusto ( il più bel ritratto dell’Imperatore) e l’importante collezione archeologica del Museo, il Maestro Gioacchino Spoto Barbagallo si esibirà in un concerto di chitarra classica, con un repertorio che spazia dal Bolero a Morricone.

Alle 22.00, la Notte Bianca approderà in Piazza Vittorio Veneto, dove l’artista di strada Giorgioliere si esibirà in uno spettacolo dal titolo “APORIA”, un mix di arti circensi, micro magia e clowneria che farà divertire grandi e, soprattutto, piccini.

Alle 23.00, in Piazza Sciacca, si esibirà la band ONE NIGHT, che con un repertorio italiano ed internazionale intratterà tutti i presenti prima dell,evento coclusivo in piazza Duomo.

Alle ore 24.00, in Piazza Duomo, sarà la volta della performance di acrobatica aerea a cura del famoso Circo Solavoy, uno spettacolo mozzafiato che vedrà volteggiare gli artisti sospesi su delle funi.

Al termine della performance, sempre in Piazza Duomo, ci sarà il momento clou della manifestazione, con il Dj Set di PAU [Negrita], ospite d’onore che farà ballare il paese fino a notte fonda. Quella centuripina è la prima di sole due date che l’artista terrà in Sicilia.

La Notte Bianca è organizzata dal Comune di Centuripe con la collaborazione dell’Associazione Liberart Aps.

Augusto.jpg

