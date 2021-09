GP Sicilia Open Water FIN 2021

Campionato Regionale Fondo 5km e Mezzofondo 2km.

La Fenice Nuoto Enna conquista 2 medaglie Assolute e e 7 medaglie di categoria. Ilaria Sortino (2006) Vince la 2km conquistando il Titolo Regionale assoluto e di categoria, conquista anche il premio speciale per il miglior tempo registrato sulla distanza. Gaia Piccione (2008) conquista il 3º posto assoluto e il 2º posto della sua categoria nella 2km. Francesco Rapisardi (2005) conquista il 3º posto di categoria nella 5km. Giulia De Luca (2002). Doppio podio di categoria, conquista l’Oro nella 2km e Bronzo nella 5km. Ionut Tifrea (2008) conquista il Bronzo nella 2km per la categoria esordienti A. Sofia Natale (2010) vince la medaglia d’argento conquistando il secondo posto per la categoria esordienti. Ottime le prestazioni sempre fra i migliori delle loro categorie di Amalia Mazzaglia, Matilde Canaletta, Martina Fieraru, Giuseppe La Rosa, Mattia Mondo, Mattia Scelfo e Giuseppe Dinaro. Una delle formazioni più competitive del campionato. Nella Staffetta 4×1250 gli atleti Ilaria Sortino e Francesco Rapisardi nella formazione composta anche da Antonio Bavastrelli (CUS Unime) e Gabriel Cutrupi (Palermo Nuoto) conquista il secondo posto assoluto.

