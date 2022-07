Campionati Italiani per Regioni – Trofeo Delle Regioni F.I.N. – Alla Sicilia il primo posto; tanta Enna protagonista

Campionati Italiani per Regioni – Trofeo Delle Regioni F.I.N.

La Rappresentativa siciliana di nuoto di fondo trionfa a Piombino per l’edizione 2022 del più prestigioso palcoscenico nazionale del nuoto di fondo.

Fondamentali i punteggi della staffetta siciliana che conquista l’Oro nazionale con 2 componenti della Fenice Nuoto Enna, Gaia Piccione (2008) e Simone Capostagno (2006) che conquista anche la medaglia d’Argento nella 5km individuale. Punti importanti e pesanti anche dagli atleti ennesi della Fenice Ilaria Sortino, ottavo posto nella 5km individuale e 4^ posto nella staffetta Juniores insieme al compagno di squadra Francesco Rapisardi. La Sicilia guidata dal C.T. Tony Trippodo e dall’allenatore della Fenice Enna, Alessandro Addamo, conquista un primo posto che entra nella storia siciliana del nuoto di fondo e, davanti a Campania e Liguria, gli atleti siciliani vengono proclamati campioni italiani per rappresentativa ponendo una solida e prestigiosa base per il futuro nazionale e internazionale del nuoto siciliano.

