Cammino di San Giacomo in Sicilia: Giornata Ecologica: Uniti per l’Ambiente

Giornata Ecologica: Uniti per l’Ambiente!

Ieri è stata una giornata memorabile lungo la tappa Mirabella Imbaccari – Piazza Armerina del Cammino di San Giacomo in Sicilia! I nostri pellegrini, “Donne in 4×4″, hanno dato vita ad una straordinaria raccolta di rifiuti, rendendo questa iniziativa la più grande mai realizzata nel nostro territorio.

Vedere il Sindaco di Mirabella Imbaccari, Giovanni Ferro, in prima linea, insieme ai tanti amici che hanno sposato questa missione, ci ha riempito di orgoglio e speranza.

Adesso avanti con altre giornate lungo le prossime tappe! Vogliamo rendere il Cammino di San Giacomo in Sicilia un cammino “PULITO”, e insieme possiamo mantenerlo tale. La speranza è di vedere un giorno la nostra Sicilia pulita. Un piccolo gesto può fare una grande differenza per il nostro pianeta.

Un momento particolarmente emozionante è stato il ringraziamento di noi tutti presso la “Croce delle Pietre”, il luogo simbolo del Cammino.

Continuiamo su questa strada, tutti insieme, per un ambiente più pulito e più sano!

Avanti così! @tutti #mirabellaimbaccari #PiazzaArmerina #CamminoDiSanGiacomo #sicilia

