Cammino di San Giacomo in Sicilia: a Piazza Armerina inaugurata la Domus Hospitalia

Il Cammino di San Giacomo in Sicilia continua a regalarci emozioni autentiche e momenti indimenticabili.

Ieri abbiamo inaugurato la Domus Hospitalia: un luogo che ritorna alle origini, nel cuore del Borgo di San Giacomo. Uno spazio di accoglienza autentica per i pellegrini, dove il senso del viaggio incontra quello dell’ospitalità più vera.

Solo una settimana fa, inoltre, a Piazza Armerina (in Piazza Garibaldi), è stata collocata la pietra miliare del Camino de Santiago: il celebre mojón galiziano oggi si trova anche in Sicilia. Un segno concreto che unisce territori, storie e cammini.

In questi giorni respiriamo un fermento straordinario: pellegrini in partenza e in arrivo… veneti, lombardi, siciliani, polacchi e molti altri. Volti, storie e passi diversi che si incontrano lungo la stessa via. Molti si stanno preparando a partire: noi siamo pronti ad accoglierli!

Per chi desidera un primo “assaggio” del Cammino di San Giacomo in Sicilia, vi ricordiamo un appuntamento speciale:

📅 12 aprile In occasione della 3ª Giornata Regionale dei Cammini e Sentieri di Sicilia, sarà possibile vivere questa esperienza a Piazza Armerina accompagnati da una guida ufficiale.

Sarà una domenica da condividere, per raccontare il cammino, camminare insieme e scoprire la bellezza di questo straordinario percorso

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