Calcio Prima Categoria: la Don Bosco Aidone espugna il campo del S.Anna Enna

Emanuele Alessandro fa un’euro gol, Andrea Pellegrino si trasforma in saracinesca, e la Don Bosco 2000 espugna Enna battendo il Sant’Anna per 1 a 0 e superandolo per la quarta volta consecutiva in questa stagione.

Bella partita della squadra di Angilella che entra in campo con Andrea Pellegrino tra i pali, coppia centrale Abbate Falcone, esterni bassi Lo Bartolo e La Morella, davanti la difesa Bonsignore, Franchino e Stivala, davanti il trio Russo, Alessandro, Mirci.

Primo tempo equilibrato ma senza grandi occasioni da entrambe le parti. La partita è bella e sentita perché si tratta in fondo di un derby e le due squadre sono concentrati a non fare errori. Angilella cambia e inverte la posizione di Alessandro e Mirci e la Don Bosco 2000 trova più profondità. Al ritorno negli spogliatoi qualche scaramuccia ma l’arbitro tiene tutto sotto controllo.

Nella ripresa Stivala lascia il posto a Danilo Raccuglia e dopo otto minuti arriva lo splendido gol di Emanuele Alessandro. L’attaccante prende palla nella trequarti, entra come un caterpillar nella difesa avversaria dribbla un paio di avversari, sceglie di non tirare, torna qualche metro indietro, ridibbla questa volta tre avversari facendoli sedere per terra ed infila il portiere del Sant’Anna all’angolino. Un euro gol.

Dopo il vantaggio della don Bosco 2000 la partita si fa ancora più bella con il Sant’Anna che tira le fila del gioco e la Don Bosco 2000 che si difende sfiorando il raddoppio in contropiede sempre con Alessandro. Nel frattempo almeno due le parate decisive di Andrea Pellegrino: la prima con un colpo di reni su un tiro a palombella e la seconda di piede con grande prontezza di riflessi.

A 10 minuti dalla fine espulsione di Mauro Lamorella per seconda ammonizione che fino a quel momento era stato uno dei migliori in campo.

La Don Bosco 2000 rimane in 10 ma si difende con grande attenzione. Entrano Yussuf Kone e Lorenzo Tespi. Anche il Sant’Anna avvicenda diversi giocatori ma il risultato non cambia nonostante i 7 minuti di recupero dati dall’arbitro.

Non si comprende come la Don Bosco 2000 possa passare facilmente da ottime prestazioni s prestazioni deludenti nel giorno di pochi giorni. Mercoledì era stata battuta per 4 a 0 dal San Giorgio Piana uscendo dalla coppa Sicilia oggi, invece con un’ottima prestazione espugna Enna.

Adesso si riavvicinano le partite decisive e, a questo punto, la don Bosco 2000 se vuole avere la speranza di qualificarsi per i play off non può più sbagliare partite per scarsa concentrazione e per sottovalutazione degli avversari.

