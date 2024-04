Minuto di raccoglimento

Su indicazione del Presidente Federale, si dispone un minuto di raccoglimento prima dell’inizio delle gare di tutte le competizioni, in programma dalla giornata odierna e per l’intero fine settimana, inclusi anticipi e posticipi, per commemorare la tragica scomparsa del giovane calciatore della Società Castelfiorentino United ASD, Mattia Giani, in conseguenza di un malore occorso durante lo svolgimento di una gara.

OBBLIGO UTILIZZO DEFIBRILLATORI (DAE)

Si ricorda che il D.L. 158 del 3.09.2012 (convertito in L.8.11.2012 n.189) prevede, tra l’altro, l’obbligo sia per le società professionistiche che dilettantistiche, di dotarli di defibrillatori semiautomatici e automatici (DAE) e di eventuali altri dispositivi salvavita nelle competizioni e negli allenamenti.

Si ricorda, altresì, che la società è responsabile della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo.

Si fa presente che questo Comitato Regionale nell’immediato futuro provvederà all’organizzazione di Corsi appropriati per qualificare i dirigenti di società alle pratiche di rianimazione di primo soccorso e al corretto utilizzo dei dispositivi salvavita.

Per ogni buon conto si pubblica di seguito l’estratto della sentenza della Corte Federale di Appello n.105/CFA 23/24 dell’11 aprile 2024.

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONEI SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Antonino Anastasi – Componente

Massimo Galli – Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0104/CFA/2023-2024 proposto dalla Procura federale interregionale in data 08.03.2024, per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lazio, di cui al Com. Uff. n. 284 del 23.02.2024;

-visto il reclamo e i relativi allegati;

-visti tutti gli atti della causa;

relatore all’udienza del 04.04.2024, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Massimo Galli e udito l’Avv. Giulia Conti e Paolo Mormando per la reclamante; nessuno è comparso per il sig. Fabio Lamesi e per la società A.S.D. Priverno A. Palluzzi.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

All’esito di indagini conseguenti alla morte del calciatore Pietrosanti Matteo, tesserato per la soc. ASD Priverno A.Palluzzi, verificatasi in data 3 marzo 2022 in loc. San Lorenzo di Priverno (LT) durante una seduta di allenamento, la Procura presso la Federazione medico sportiva italiana prima (16.3.22), e la Procura federale poi (27.6.2023) richiedevano al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina la trasmissione di copia degli atti e documenti dell’attività di indagine nel frattempo avviata dall’A.G. in merito all’accaduto, al fine di procedere per eventuali illeciti disciplinari di loro competenza.

Per quel che qui rileva le indagini della Procura federale si orientavano sulla verifica della presenza, presso il campo di gioco, di un defibrillatore semiautomatico o automatico esterno (DAE), in relazione, in particolare, a quanto previsto dall’art. 7, commi 11 ed 11 bis, del decreto legge n. 158 del 13 settembre 2012 (Decreto Balduzzi), dall’Allegato E del decreto del Ministero della salute del 24 aprile 2013 nonché dall’art. 4 della legge n. 116 del 4 agosto 2021.

Il Procuratore federale acquisiva agli atti l’annotazione di Polizia giudiziaria, redatta dal Comando Carabinieri per la tutela della salute – N.A.S. a seguito degli accertamenti effettuati presso il campo della Priverno e successivamente presso i locali della stessa, e procedeva all’audizione – tra gli altri – dell’allenatore e del Presidente della suddetta società (tali Giuseppe Consoli e Fabio Lamesi) nonché dell’allenatore della ASD Montenero Calcio, Angelo Delle Donne, presente occasionalmente al momento dei fatti presso il campo di San Lorenzo di Priverno.

All’esito della lunga indagine, i cui termini venivano infatti prorogati per due volte con provvedimenti del 9 agosto e 27 settembre 2023, il Procuratore, in data 18.12.23, disponeva il deferimento al TFT del Lazio del sig. Lamesi Fabio e della società ASD Priverno nei termini che seguono:

– il sig. Lamesi, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Priverno A. Palluzzi, per violazione degli artt. 4, comma 1 C.G.S. sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto, in materia di utilizzo di defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni (DAE), dall’art. 7, commi 11 ed 11 bis, del decreto legge n. 158 del 13 settembre 2012 (Decreto Balduzzi), dall’Allegato E del decreto del Ministero della salute del 24 aprile 2013, nonché dall’art. 4 della legge n.

116 del 4 agosto 2021 per avere lo stesso, in occasione della seduta di allenamento della squadra della società A.S.D. Priverno A. Palluzzi che si è tenuta in data 3.3.2022 presso il campo sportivo affidato in gestione alla società dallo stesso rappresentata, ubicato in località San Lorenzo di Priverno (LT), omesso di accertare e garantire che all’interno dell’impianto fossero presenti un defibrillatore semiautomatico o automatico esterno (DAE) perfettamente funzionante e regolarmente manutenuto, unitamente a personale all’uopo incaricato, preventivamente formato ed abilitato al suo utilizzo, omettendo in tal modo di adempiere alle prescrizioni gravanti su tutte le società ed associazioni sportive dilettantistiche che, come la A.S.D. Priverno A. Palluzzi, non svolgono attività motoria a ridotto impegno cardiocircolatorio, così come indicate nell’allegato “E” del decreto del Ministero della salute del 24 aprile 2013, il cui rispetto è divenuto obbligatorio “nelle competizioni e negli allenamenti” a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 116 del 4 agosto 2021;

…omississ…

La violazione dell’art. 4, comma 1 CGS, nel caso in esame, è del tutto pacifica, essendo sufficiente solo considerare come la Priverno – ed il suo Presidente – abbia di fatto disatteso ogni disposizione dettata in materia di prevenzione nell’ambito delle attività sportive e, in particolare, per la dotazione e l’impiego di defibrillatori semiautomatici ed automatici.

Anche a volersi ritenere che si fosse dotata di un DAE, infatti, la società lo deteneva scarico – dopo averlo rilevato da un centro servizi a titolo non chiarito – in palesi condizioni di impossibilità di utilizzo, senza averne disposto alcuna registrazione presso la centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria del 118, senza averne stabilito un’esatta e nota collocazione nei suoi locali, senza averne comunicato caratteristica, marca, modello e data di scadenza delle parti deteriorabili e senza aver predisposto persone formate per il suo utilizzo o comunque senza aver garantito che fosse presente personale a tanto idoneo durante le gare o gli allenamenti della squadra, senza averlo manutenuto periodicamente secondo le scadenze previste così da mantenere l’apparecchio stesso in condizioni di efficienza ed operatività, senza infine informare tutti i soggetti presenti nel proprio impianto della sua collocazione o posizionamento.

E ciò nella completa ed ammessa ignoranza, da parte dello stesso Presidente deferito, di tutti tali doverosi adempimenti, al punto che la predetta attrezzatura medica sia risultata di fatto, non solo di per sé stessa inutilizzabile, ma anche, ai più, del tutto ignota come dotazione della società.

Una condotta – quella del Lamesi – che ha assunto un elevato grado di colpa e che non può dirsi scriminata da alcuna delega formale ad altri nell’ambito della compagine societaria né dall’ignoranza delle varie disposizioni normative statali od indicazioni del CONI e della FIGC.

Non è compito di questa Corte pronunciarsi sull’eventuale incidenza causale di un tale comportamento sulla morte sul campo del giovane Pietrosanti, ma tale evento di certo delinea la gravità delle omissioni verificate e con essa della violazione da parte del Lamesi dei principi di correttezza e probità garantiti dall’art. 4, comma 1, del CGS, ove solo si consideri che il presidio indicato rientra tra quelli c.d. ‘salvavita’, come tale definito nelle stesse disposizioni del tutto ignorate dal deferito.

Alla responsabilità del Lamesi – del tutto immeritevole di circostanze attenuanti – segue quella della stessa ASD Priverno a titolo di responsabilità oggettiva a’ termini dell’art. 6, comma 1, dello stesso codice Per quanto esposto stimasi pertanto sanzione equa e proporzionata per i soggetti deferiti quella originariamente richiesta dal Procuratore nel giudizio di primo grado: anni due di inibizione per il Lamesi ed euro cinquemila di ammenda per la società.

In tali termini va riformata la sentenza di primo grado.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:

– al sig. Fabio Lamesi l’inibizione di anni 2 (due);

– alla società A.S.D. Priverno A. Palluzzi l’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00).

https://www.figc.it/media/230611/sez-i-decisione-n-0105-cfa-del-11-aprile-2024.pdf

1.1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICATO UFFICIALE n.269 – pubblicato il 2 febbraio 2024

COMUNICATO UFFICIALE N. 156/A – pubblicato il 2 febbraio 2024

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME 4 GIORNATE E GLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI – DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI – (stagione sportiva 2023/2024)

Il Presidente Federale

− preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l’abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativa alle ultime quattro giornate e gli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 – maschili e femminili della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi (stagione sportiva 2023/2024);

− ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi sopra citate;

− visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;

− visti, nello specifico, gli artt. 64, 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva;

− visto l’art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali, Provinciali e Distrettuali e instaurati su ricorso della parte interessata:

– il termine entro cui deve esser preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, resta fermo alle ore 11:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce;

– il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 15:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara, con allegata la prova dell’invio alla controparte;

– il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto alle ore 18.00 del giorno successivo alla gara.

– il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 15:00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:

– il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;

– il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 11:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;

– il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 16:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;

– il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l’udienza in camera di consiglio, è fissato a 1 giorno dal deposito del reclamo;

– il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;

– il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l’udienza;

– al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o fax, o essere depositato presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione di appartenenza nei termini sopra precisati.

Ove l’atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o fax.

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2023-2024/12260-comunicato-ufficiale-n-269-cu-n-156-a-figc-abbreviazione-termini-ultime-4-giornate-campionati-regionali-provinciali-e-distrettuali-c11-c5-lnd-e-campionati-regionali-provinciali-e-distrettuali-allievi-e-giovanissimi-dilettanti/file

COMUNICATO UFFICIALE n.270 – pubblicato il 2 febbraio 2024

COMUNICATO UFFICIALE N. 157/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI – DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI (stagione sportiva 2023/2024)

Il Presidente Federale

− preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l’abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativa alle gare di Play Off e di Play Out dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 – maschili e femminili – della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi (stagione sportiva 2023/2024);

− ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi play off e play out sopra citate;

− visto l’art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;

− visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;

− visti, nello specifico, gli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati

Regionali, Provinciali e Distrettuali instaurati su ricorso della parte interessata:

− i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara;

− il termine entro cui deve essere preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e alla prova della trasmissione alla controparte, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui si è svolta la gara;

− i ricorsi al Giudice Sportivo dovranno pervenire, unitamente al contestuale invio alla contro-parte di copia del reclamo, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 11.00 del giorno successivo non festivo alla disputa della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 13.00 dello stesso giorno; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato entro le ore 19.00 dello stesso giorno;

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:

− il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;

− il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, e trasmesso alla controparte, in uno con le relative motivazioni è stabilito entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione;

− il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 11.00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;

− il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato alle ore 18.00 del giorno in cui è stato depositato il reclamo;

− il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 13.00 del giorno in cui è fissata l’udienza;

− al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

Il deposito di ricorsi, reclami e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o fax, nei termini

sopra precisati.

Ove l’atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o fax.

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2023-2024/12261-comunicato-ufficiale-n-270-cu-n-157-a-figc-abbreviazione-termini-gare-di-playoff-e-playout-camp-regionali-provinciali-e-distrettuali-c11-c5-maschili-femminili-e-camp-regionali-provinciali-distrettuali-allievi-e-giovanissimi-dilettanti/file

COMUNICATO UFFICIALE n.271 – pubblicato il 2 febbraio 2024

COMUNICATO UFFICIALE N. 158/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA NELLA FASE FINALE RELATIVA ALLE GARE SPAREGGIO-PROMOZIONE TRA LE SQUADRE 2^ CLASSIFICATE NEI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA – (Stagione Sportiva 2023/2024)

Il Presidente Federale

− preso atto che la Lega Nazionale Dilettanti deve organizzare una serie di gare riservate alle società seconde classificate nei Campionati Regionali di Eccellenza della stagione sportiva 2023/2024, dal cui esito scaturiranno le eventuali ammissioni di alcune delle predette società al Campionato Nazionale Serie D 2024/2025;

− ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare della sopra richiamata fase;

− visto l’art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;

− visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione I del Codice di Giustizia Sportiva;

− visti gli artt. 65, 66 lett. b), 67 e 70 del Codice di Giustizia Sportiva;

− visto l’art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67 del Codice di Giustizia Sportiva incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle fasi delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

1) per i procedimenti in prima istanza presso il Giudice Sportivo nazionale instaurati su ricorso della parte interessata:

− i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara;

− il termine entro cui deve essere preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e alla prova della trasmissione alla controparte, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui si è svolta la gara;

− i ricorsi al Giudice Sportivo dovranno pervenire, unitamente al contestuale invio alla controparte di copia del reclamo, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 11.00 del giorno successivo non festivo alla disputa della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 13.00 dello stesso giorno; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato entro le ore 19.00 dello stesso giorno;

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale.

Gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale devono esser proposti alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale secondo i termini e le modalità del procedimento di urgenza ai sensi dell’art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva.

Nell’ambito di tale procedura si stabiliscono le seguenti abbreviazioni dei termini:

− il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;

− il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, e trasmesso alla controparte, in uno con le relative motivazioni è stabilito entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione;

− il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 11.00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;

− il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale è fissato alle ore 18.00 del giorno in cui è stato depositato il reclamo;

− il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 13.00 del giorno in cui è fissata l’udienza;

− al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

Il deposito di ricorsi, reclami e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o fax, nei termini sopra precisati.

Ove l’atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o fax.

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2023-2024/12262-comunicato-ufficiale-n-271-cu-n-158-a-figc-abbreviazione-termini-gare-spareggio-promozione-squadre-2e-classificate-campionati-di-eccellenza/file

COMUNICATO UFFICIALE n.272 – pubblicato il 2 febbraio 2024

COMUNICATO UFFICIALE N. 159/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER FASI FINALI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI – (stagione sportiva 2023/2024)

Il Presidente Federale

− preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l’abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativa alle fasi finali dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi Dilettanti (stagione sportiva 2023/2024);

− ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi sopra citate;

− visto l’art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;

− visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;

− visti, nello specifico, gli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:

− i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara;

− il termine entro cui deve essere preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e alla prova della trasmissione alla controparte, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui si è svolta la gara;

− i ricorsi al Giudice Sportivo dovranno pervenire, unitamente al contestuale invio alla controparte di copia del reclamo, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 11.00 del giorno successivo non festivo alla disputa della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 13.00 dello stesso giorno; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato entro le ore 19.00 dello stesso giorno;

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:

il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;

− il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, e trasmesso alla controparte, in uno con le relative motivazioni è stabilito entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione:

− il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 11.00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;

− il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato alle ore 18.00 del giorno in cui è stato depositato il reclamo;

− il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 13.00 del giorno in cui è fissata l’udienza.

− al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

Il deposito di ricorsi, reclami e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o fax, nei termini sopra precisati.

Ove l’atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o fax.

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2023-2024/12263-comunicato-ufficiale-n-272-cu-n-159-a-figc-abbreviazione-termini-fasi-finali-e-finali-campionati-regionali-provinciali-e-distrettuali-allievi-e-giovanissimi-dilettanti/file

COMUNICATO UFFICIALE n. 347 (Beach Soccer – n. 4/BS)

Il Dipartimento Beach Soccer, tenuto conto dei termini di iscrizione al Campionato di Serie A – Poule Scudetto, per le sole Società aventi diritto, stabiliti nel Comunicato Ufficiale L.N.D. n.323 (1/BS) del 18 marzo 2024, ha ricevuto le sottoindicate domande di iscrizione complete da parte delle seguenti Società aventi diritto, elencate in ordine alfabetico:

1. S.S.D. CATANIA BEACH SOCCER ARL

2. A.S.D. CITTA’ DI MILANO

3. A.S.D. FVG BEACH SOCCER

4. S.S.D. ARL NAPOLI BEACH SOCCER

5. A.S.D. NONAME TEAM NETTUNO

6. LENERGY PISA BEACH SOCCER (già PISA BEACH SOCCER)

7. HAPPY CAR SAMBENEDETTESE B.S. (già SAMBENEDETTESE B.S.)

8. VIAREGGIO BS S.S.D. ARL

Il Dipartimento Beach Soccer ha altresì ricevuto nei termini di iscrizione al Campionato di Serie A –

Poule Scudetto, per le sole Società aventi diritto stabiliti nel Comunicato Ufficiale L.N.D. n.323 (1/BS) del 18 marzo 2024, la richiesta di iscrizione incompleta da parte della A.S.D. CANALICCHIO BS CATANIA, la quale viene ammessa al suddetto Campionato con riserva.

La summenzionata Società dovrà integrare la documentazione presentata, facendo pervenire la parte mancante, anche tramite mail all’indirizzo dipartimento.beachsoccer@lnd.it , o depositandola presso la sede del Dipartimento Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Piazzale Flaminio n. 9 a Roma (CAP 00196), entro il termine perentorio di Venerdì 19/04/2024, alle ore 16.00, corredata di tutti gli adempimenti, così come stabilito nel Comunicato Ufficiale L.N.D. n.323 (1/BS) del 18 marzo 2024. La mancata integrazione della documentazione renderà inammissibile la domanda presentata.

Con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione, il Dipartimento di Beach Soccer renderà noto l’organico completo, confermandolo o, eventualmente, integrandolo dei posti rimasti vacanti. Tutte le domande di ammissione al Campionato Nazionale di Serie A 2024 – Poule Scudetto, per le Società NON AVENTI DIRITTO, verranno anch’esse regolate dalle norme stabilite dal Comunicato Ufficiale L.N.D. n.323 (1/BS) del 18 marzo 2024.

La ratifica definitiva dell’organico del suddetto Campionato di Serie A Poule Scudetto avverrà, in ogni caso, per decisione dell’Organo competente della Lega Nazionale Dilettanti, su proposta del Dipartimento Beach Soccer della L.N.D. e verrà resa nota con apposito Comunicato Ufficiale di prossima pubblicazione.

Si specifica inoltre che, in riferimento all’attività nazionale 2024 di Beach Soccer (Campionato di Serie A maschile – Poule Scudetto e Poule Promozione e Campionato Nazionale Under 20), il termine ultimo per presentare alla Segreteria del Dipartimento Beach Soccer della L.N.D. le eventuali richieste di cambio di denominazione sociale è fissato improrogabilmente al giorno Venerdì 3 maggio 2024;

decorso tale termine perentorio non saranno accolte ulteriori istanze da parte delle Società interessate.

Le richieste di cambio di denominazione dovranno pervenire entro il termine sopraindicato, tramite

e-mail, all’indirizzo dipartimento.beachsoccer@lnd.it e dovranno essere appositamente redatte su

carta intestata della Società, con firma del Rappresentante legale della stessa

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2023-2024/12674-comunicato-ufficiale-n-347-n-4-beach-soccer-campionato-di-serie-a-poule-scudetto-di-beach-soccer/file

1.2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE SICILIA

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO – SPORTELLO INFORMATIVO

Si informa che a partire dal 12/3/2024 dalle ore 9:00 alle ore 13:00, presso le sedi di Sport e Salute di Palermo e Catania, sarà attivo lo sportello informativo a servizio di tutti gli operatori sportivi del territorio interessati a conoscere le opportunità dell’Istituto per il Credito Sportivo per lo sviluppo dell’impiantistica sportiva:

Il Credito Sportivo offrirà l’attività di consulenza attraverso i referenti commerciali di Area Sicilia per sostenere concretamente le Vostre progettualità ed altresì per illustrare le opportunità di finanziamento agevolate proposte per la realizzazione, ristrutturazione di impianti o acquisto di attrezzatura sportiva.

Pertanto, per quanto sopra, qualora siate interessati ad approfondire, Vi invitiamo a scrivere agli indirizzi in calce al fine di organizzare al meglio un appuntamento con i Referenti Commerciali di Area del Credito Sportivo.

catania@sportesalute.eu

palermo@sportesalute.eu

Vincenzo Smeraglia 347/4113265

yincenzo.smeraglia@creditosportivo.it

gianluca.dantoni@creditosportivo.it

NUOVA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA

A far data odierna la casella di posta elettronica crlnd.sicilia01@figc.it è stata sostituita da cr.sicilia01@lnd.it

SQUADRE FUORI CLASSIFICA

Gli incontri disputati dalle squadre “fuori classifica” ed i relativi risultati acquisiti non produrranno effetti ai fini della classifica finale, sia per le squadre medesime, che per tutte le altre incluse nello stesso girone.

Il calciatore squalificato della squadra avversaria di una “fuori classifica” NON sconta la sanzione in occasione della gara disputata contro quest’ultima, tenuto conto che la squalifica si considera scontata, ex art. 21 comma 4 del C.G.S., solo in gare ufficiali che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica.

Le gare disputate dalla squadra “fuori classifica” sono comunque gare ufficiali, conseguentemente le sanzioni irrogate ai calciatori di entrambe le squadre sono pienamente valide ed efficaci.

Le sanzioni a carico dei calciatori appartenenti alle società “fuori classifica” NON potranno essere scontate nelle gare in cui sono impegnati e quindi le stesse vanno scontate in gare utili ai fini della classifica.

RICHIESTA DI UN MINUTO DI RACCOGLIMENTO E/O PER GIOCARE CON IL LUTTO AL BRACCIO

Dalla sezione Modulistica del sito – sicilia.lnd.it. è possibile scaricare il modulo predisposto dalla Lega Nazionale Dilettanti da utilizzare per la richiesta di un minuto di raccoglimento e/o di giocare con il lutto al braccio, al fine di predisporre in maniera dettagliata e agevolare la lavorazione delle istanze.

Una volta compilato, Il modulo di che trattasi dovrà essere apposto su carta intestata del competente Comitato/Dipartimento/Divisione Calcio a Cinque che, come da iter, predisporrà l’inoltro alla Lega L.N.D. compilando il campo riservato al proprio parere e sottoscrivendolo.

http://sicilia.lnd.it/sites/default/files/comunicati/2023-10/Modulo%20di%20richiesta%20minuto%20di%20raccoglimento-lutto%20al%20braccio.docx

PRATICA DI AGGIORNAMENTO CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO

Si informa che è in fase di rilascio sul Portale LND la nuova pratica di Aggiornamento Contratto di Lavoro Sportivo.

La nuova pratica consente:

1.Passaggio da Volontario a Contratto

2.Aggiornamento di un Contratto già in essere

3.Caricamento Contratto per i tesserati con vincolo pluriennale per i quali non è ancora presente un contratto

All’atto dell’istruzione della pratica vengono richiesti i seguenti documenti, che sono proposti pre-compilati:

Modello pratica

Contratto di Lavoro Sportivo

Autocertificazione di adeguamento deposito (visto di esecutività)

NUOVO REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Con riferimento al Registro di cui all’oggetto, si invitano le Società ad iscriversi ed a inviare a questo Comitato Regionale, email crlnd.sicilia01@figc.it, il Certificato di iscrizione con validità fino al 30/06/2024.

Quanto sopra è rilevante ai fini dell’attribuzione dei Contributi in particolare Legge Regionale 8/78 e L.R. 31/84.

A tale riguardo, si informa che i legali rappresentanti delle Associazioni che necessitano di acquisire la certificazione di iscrizione a detto Registro, gestito dalla Società Sport e Salute S.p.A., potranno accedere al Nuovo Registro Nazionale e alle sue funzionalità tramite la URL https://registro.sportesalute.eu/, dove potranno monitorare lo stato di validazione della domanda di iscrizione e scaricarne la certificazione al termine dell’istruttoria, secondo quanto previsto dal Regolamento di detto Registro, disponibile alla URL https://registro.sportesalute.eu/home/regolamentoenorme/.

Per ogni problematica connessa alla registrazione e all’accesso al citato portale, vogliate inoltrare mail a: sicilia.affarigenerali@lnd.it. Inoltre, si invita a consultare il Regolamento del Registro utilizzando la suddetta URL.

ART. 8 – RINUNCIA A GARE

Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa o alla prosecuzione di una gara, verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all’art. 53 N.O.I.F. (gara persa per 0-3) nonché l’esclusione dal proseguimento della manifestazione e a suo carico saranno altresì irrogate adeguate sanzioni pecuniarie.

La società verrà, inoltre, esclusa nel caso di sospensione della gara per inferiorità numerica.

E, ancora, saranno escluse dal prosieguo del torneo le Società che utilizzano calciatori in posizione irregolare o che, comunque, si rendano responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicato nei loro confronti l’art. 10 del C.G.S.

Se dovesse essere esclusa una Società del Triangolare si formerà un accoppiamento con gare di andata e ritorno delle due Società restanti e se una gara è stata già disputata risulterà valida come gara di andata dell’accoppiamento.

ART. 9 – APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e dal Regolamento della L.N.D..

INDICAZIONI NUOVO PORTALE SERVIZI F.I.G.C. ANAGRAFE FEDERALE

CAMBIO E/O AGGIUNTA ATTIVITA’ su portale FIGC Anagrafe

Con riferimento all’oggetto, si informa che le Società che intendono aggiungere una attività, oltre ad inserire le proprie attività alla voce ATTIVITA’ CORRENTI DELLA SOCIETA’, dovranno riportare queste ultime anche alle voci sottostanti ATTIVITA’ DI SETTORE GIOVANILE e ATTIVITA’ DI SETTORE DILETTANTISTICO ed in questi ultimi campi inserire anche la nuova attività che intendono svolgere.

*****

A seguito di numerosi quesiti ricevuti, si ritiene utile fornire alcune indicazioni sul Portale SERVIZI FIGC ANAGRAFE FEDERALE:

Com’è noto dal 1° Luglio, in concomitanza con l’avvio della nuova Stagione Sportiva, è online il Portale Servizi FIGC ANAGRAFE FEDERALE, raggiungibile al seguente link https://anagrafefederale.figc.it o attraverso il collegamento presente sul sito sicilia.lnd.it.; il portale permetterà di gestire tutta l’attività di Anagrafe Federale sul territorio nazionale, nonché l’allineamento, in tempo reale, a cura dell’Ente affiliante, dei dati anagrafici su Registro CONI, Registro Sport e Salute e FIFA Connect.

Tutte le pratiche inerenti le seguenti voci:

Adeguamento Denominazione Sociale

Cambio di giurisdizione

Cambio e/o aggiunta di attività

Cessazione attività maschile o femminile

Conferimento d’azienda

Mutamento di denominazione sociale

Mutamento di denominazione sociale e trasferimento di sede sociale

Rinuncia ad un Campionato

Scissione

Trasferimento di sede sociale

Variazione dei dati societari

Variazione organigramma

dovranno essere effettuate e depositate dalle Società tramite il nuovo portale.

Anche il Portale Area Società LND (https://iscrizioni.lnd.it) si evolve con nuove funzionalità.

La tipologia di accesso sarà di Autenticazione Unica, ovvero con lo stesso indirizzo e-mail del Rappresentante Legale si entrerà sia nel Portale Servizi FIGC ANAGRAFE FEDERALE che nel Portale Area Società LND.

L’Ufficio Sistemi Informativi L.N.D. ha provveduto, a far data dal 1° luglio 2023, a disattivare sul Portale Area Società LND le funzioni relative ai dati societari, all’organigramma societario e la documentazione necessaria per l’iscrizione ai registri CONI e Sport e Salute.

Il Portale Area Società LND resterà attivo per tutte le altre funzioni già in essere.

OPERAZIONI PRELIMINARI:

Le Società dovranno accedere al portale Servizi FIGC ANAGRAFE FEDERALE e, selezionando la funzione variazione organigramma, aggiornare i propri organigrammi. Gli organigrammi societari verranno importati per intero dalla s.s. 2022/2023.

A tale riguardo, si ricorda che il Consiglio Direttivo dovrà essere composto da almeno Presidente, Vice Presidente e un Consigliere; in caso di Amministratore Unico o Commissario non sarà obbligatorio inserire gli altri due componenti.

Le Società dovranno eliminare i soggetti che non fanno più parte dei propri organigrammi societari, oltre a poter aggiungere nuovi componenti; per eliminare dall’organigramma i soggetti che non sono più in carica, le Società dovranno inserire, all’interno dell’anagrafica di ognuno di essi, la data di fine rapporto indicando la data del 30 giugno 2023.

Il Consiglio direttivo deve essere completo di tutte le cariche così come riportato nel proprio statuto/atto costitutivo.

Per i membri del Consiglio direttivo è possibile indicare l’incarico secondario. (Es. Consigliere con l’incarico di Segretario o Consigliere con l’incarico di Direttore Generale).

Se un soggetto che deve essere inserito nel Consiglio direttivo è già presente alla voce “Altri dirigenti” per poterlo inserire sarà necessario porre in stato dimissionario il dirigente indicando nella sua scheda la data di termine incarico 30/06/2023.

Dopo tale operazione sarà possibile aggiungere il soggetto all’interno della sezione Consiglio Direttivo; completate le operazioni il sistema restituisce un messaggio di conferma, indicando i documenti da caricare; sotto il nominativo del Legale Rappresentante sarà disponibile il modulo Autocertificazione NOIF, da scaricare, firmare e allegare alla pratica.

Si ricorda che è necessario produrre una copia del verbale delle assemblee e di ogni altro organo delle società che ha deliberato la riconferma o la variazione dell’organigramma societario, qualora la variazione interessi il Consiglio Direttivo e/o sia intervenuto un cambio di Legale Rappresentante.

Nelle variazioni di “Altri dirigenti” non si deve produrre alcun verbale.

La Variazione Organigramma effettuata, ovvero l’elenco nominativi, deve essere timbrata e firmata, negli appositi spazi, dal Presidente e da tutti i dirigenti presenti; il medesimo foglio, debitamente compilato, dovrà essere caricato, insieme alla lettera “accoglimento operazione“ generata automaticamente dal sistema, sul Portale Area Società LND, in fase di iscrizione come organigramma iniziale (UNICO PDF).

Ogni variazione all’organigramma successiva, dovrà essere firmata solamente dai nuovi tesserati ed inserita nel Portale Servizi FIGC ANAGRAFE FEDERALE; le pratiche inerenti le successive variazioni dovranno sempre essere corredate dall’autocertificazione NOIF del Presidente della Società che il sistema aggiorna ogni qualvolta rilevi una modifica al censimento.

A seguito allineamento dell’archivio dati operato da FIGC in collaborazione con LND, tutti i dirigenti in forza la scorsa stagione, fino a quel momento “nascosti” poiché avevano una qualifica dirigente non più disponibile sul Portale Anagrafe, vengono adesso mostrati con due qualifiche provvisorie, di seguito elencate, create per renderne immediata l’identificazione all’interno dell’organico:

1.Da Confermare o Dimissionare

2.Attenzione! Attivi sul portale LND

*Da Confermare o Dimissionare*

I soggetti sono mostrati perché attivi la scorsa stagione (probabilmente quindi presenti sul portale di LND).

La società dovrà:

– creare una pratica di variazione Organigramma,

– selezionarli e compilare i dati mancanti, previsti per il Registro Sport e Salute,

– aggiornando la qualifica con una di quelle previste

– confermarli o dimissionarli (inserendo data di fine carica 30/06/2023).

Tale attività allineerà i dati sul portale di LND.

*Attenzione! Attivi sul portale LND*

I Soggetti sono mostrati perché attivi la scorsa stagione, sono sicuramente attivi sul portale di LND, poiché hanno una firma elettronica attiva, o una pratica di richiesta tessera dirigente. In questo caso andranno trattati con cura, avendo ben a mente che la dimissione di un soggetto con Firma Elettronica attiva inibirà i processi di firma sul portale LND. Confermando questi soggetti si manterrà l’allineamento con il portale LND. L’operatività delle modifiche per questi soggetti è la stessa descritta al punto precedente.

Si invitano le Associate a verificare l’indirizzo della sede sociale, l’indirizzo per la corrispondenza, l’indirizzo di posta elettronica ordinaria e l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), nonché l’aggiornamento degli organigrammi societari nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Effettuate le predette operazioni, è necessario operare sul Portale Area Società LND per eseguire la procedura (rimasta invariata) per l’iscrizione ai campionati e generare i documenti che dovranno essere caricati e inviati; oltre ai documenti per le iscrizioni alle singole competizioni, alla voce «Altri documenti» procedere così:

Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC: scaricare da Portale Anagrafe Federale e caricare il documento approvato con la Variazione Organigramma allegando anche la lettera “accoglimento operazione”

Autocertificazione NOIF: scaricare da Portale Anagrafe Federale e caricare il documento approvato con la Variazione Organigramma

Dati societari: scaricare da Portale LND – caricare il documento generato con le iscrizioni se non sono intervenute variazioni oppure scaricare da Portale Anagrafe Federale il documento generato e approvato se sono intervenute variazioni.

Delega diritti immagine: scaricare da Portale LND e caricare il documento generato con le iscrizioni

oOrganigramma completo: Eliminare utilizzando la funzione «Cestino»

oRappresentante Legale: Eliminare utilizzando la funzione «Cestino»

Tali documenti sono inclusi nel Censimento, quindi non necessari.

Si fa presente che i portali web non riconoscono il contenuto dei documenti .pdf caricati nelle apposite sezioni, pertanto, si richiama l’attenzione sulla verifica della correttezza di tali documenti. Si suggerisce di rinominare i file .pdf in modo adeguato e cioè corrispondente al contenuto del documento (es. “Dati Societari ASD Esempio.pdf”, ecc.).

Per ogni necessità di supporto tecnico alle Associate sul portale Servizi FIGC Anagrafe federale, quindi per eventuali problemi di funzionalità del portale, per eventuali problemi di caricamento dei documenti e così via, può essere aperta una segnalazione all’indirizzo:

supportotecnico@figc.it

RECUPERO GARE

La Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate, interrotte o annullate. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l’irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

In tal senso, valgono le disposizioni di cui all’art. 33, del Regolamento della L.N.D.

INDENNIZZO TRASFERTE – NORME PER IL RECUPERO E LA RIPETIZIONE DELLE GARE DI CAMPIONATO E DI COPPE –

Si riportano alcune nozioni utili per le Società:

a) Gare non iniziate o sospese nel 1° tempo per motivi atmosferici:

Alla Società ospitata compete il 50% delle spese effettive di viaggio da liquidarsi in separata sede, tramite il Comitato Regionale, a cui vanno segnalate le spese stesse, il quale si riserva di concorrere con un contributo proporzionato all’importo rilevato dai documenti giustificativi della gara sospesa.

b) Gara non disputata per assenza dell’arbitro o per disfunzioni organizzative imputabili a questo Comitato Regionale:

Dovranno essere rimessi al Comitato Regionale medesimo i documenti giustificativi inerenti la prima trasferta onde procedere all’accredito, sul conto della Società.

c) Gara non disputata o sospesa entro il primo tempo per cattive condizioni meteorologiche, o per indisponibilità dell’arbitro:

La procedura è come al punto a) ed il Comitato Regionale si riserva di concorrere con un contributo proporzionato all’importo rilevato dai documenti giustificativi della gara non disputata.

d) Gara sospesa nell’intervallo tra il 1° ed il 2° tempo o durante il 2° tempo per motivi atmosferici, o per indisponibilità dell’arbitro:

La gara di recupero sarà effettuata a cura della Società ospitante, che deve inviare al Comitato Regionale il rendiconto economico (incassi e spese).

Il rendiconto definitivo sarà successivamente compilato dal Comitato Regionale con la ripartizione alle Società del risultato economico.

e) Gare ripetute perché annullate:

In questo caso la gara va organizzata dalla Società ospitante per conto del Comitato Regionale, a cui poi sarà rimesso il rendiconto economico per le operazioni di cui al punto d).

f) Gare disputate in campo neutro:

Alla Società organizzatrice spetta un rimborso forfettario di € 200,00 che sarà accreditato direttamente dal C.R.S., il quale, allo stesso modo, provvederà all’addebito della predetta somma alla Società ospitante (se trattasi di gara di campionato a seguito squalifica campo) o di entrambe le Società (se trattasi di gara di spareggio, play-off o play-out). Tale rimborso potrà essere pagato direttamente alla società organizzatrice.

CIRCOLARI E COMUNICATI UFFICIALI L.N.D./F.I.G.C.

Si invitano le Società a prendere visione delle Circolari ed i Comunicati Ufficiali diramati dalla L.N.D./F.I.G.C. che sono consultabili sul sito www.lnd.it

MODIFICHE REGOLAMENTARI “CARTE FEDERALI”

Poiché sono intervenute numerose variazioni attinenti, soprattutto, le norme dello Statuto Federale, delle N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva, del Settore Tecnico, etc…le Società tutte sono invitate a prenderne atto e conoscenza consultando, oltre i Comunicati Ufficiali di questo C.R., le Carte Federali inserite nel sito della L.N.D., cliccando la voce “Comunicazioni” e, successivamente “CARTE FEDERALI”.

RICHIESTE COMMISSARI DI CAMPO

Si informano le Società che le richieste di Commissari di Campo vanno inoltrate a questo Comitato entro il martedì antecedente la disputa della partita, con allegata la ricevuta del Bonifico di Euro 100,00 comprensivo di ogni diritto.

APERTURA AL PUBBLICO UFFICI COMITATO REGIONALE

Si informa che gli Uffici del Comitato Regionale saranno aperti al pubblico nei seguenti giorni ed orari:

MATTINA POMERIGGIO

Lunedì 10.30 – 13.00 CHIUSI

Martedì 10.00 – 12.00 15.00 – 16.30

Mercoledì 10.00 – 12.00 15.00 – 16.30

Giovedì 10.30 – 13.00 CHIUSI

Venerdì 10.30 – 13.00 CHIUSI

Si informa, altresì, che, al bisogno, il Personale del Comitato riceverà i Dirigenti delle Società nella zona front-office, ubicata al piano terra del Comitato Regionale.

ORGANIZZAZIONE UFFICI DEL COMITATO REGIONALE F.I.G.C. – L.N.D.

Segretaria Wanda Costantino Telefono: 091 6808405

e-mail: w.costantino@lnd.it

Vice Segretario: Calogero Giannopolo Telefono: 091 6808408

e-mail: sicilia.amministrazione@lnd.it

PEC: sicilia.amministrazione@lndsicilia.legalmail.it

AFFARI GENERALI – C.E.D

Aldo Lo Nigro Telefono: 091 6808421

e-mail: sicilia.affarigenerali@lnd.it

PEC: sicilia.affarigenerali@lndsicilia.legalmail.it

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Calogero Giannopolo Telefono: 091 6808408

Rosalia Lo Iacono Telefono: 091 6808428

e-mail: sicilia.amministrazione@lnd.it

PEC: sicilia.amministrazione@lndsicilia.legalmail.it

ATTIVITÀ AGONISTICA

Giovanni Cutrera (LND) Telefono: 091 6808410

e-mail: sicilia.attivitaagonistica@lnd.it

PEC: attivitaagonistica@lndsicilia.legalmail.it

Fabio Giattino (SGS) Telefono: 091 6808422

e-mail: sicilia.sgs@lnd.it

PEC: sicilia.sgs@lndsicilia.legalmail.it

Paolo Mendola (C5) Telefono: 091 6808475

e-mail: sicilia.dr5@lnd.it

Giovanni Cutrera (Femm.le a 11) Telefono: 091 6808410

e-mail: sicilia.femminileagonistica@lnd.it

SEGRETERIA

Simona Boatta Telefono: 091 6808416

PEC: sicilia.segr-iscriz@lndsicilia.legalmail.it

Francesco Paolo Cinquemani Telefono: 091 6808425

e-mail: sicilia.segreteria@lnd.it

PEC: sicilia.segreteria@legalmail.it

Giusy Cusimano Telefono: 091-6808472

e-mail: presidenza.sicilia@lnd.it

Laura Lo Sicco Telefono: 091 6808440

e-mail: crlnd.sicilia01@lnd.it

PEC: laura.losicco@lndsicilia.legalmail.it

TESSERAMENTO

Giulio Sconzo Telefono: 091 6808423

Giuliano Brucato Telefono: 091 6880834

Andrea Giarrusso Telefono: 091 6880834

e-mail: sicilia.tesseramento@lnd.it

PEC: sicilia.tesseramento@lndsicilia.legalmail.it

UFFICIO GIUSTIZIA SPORTIVA

Giudice Sportivo

e-mail: sicilia.giudicesportivo@lnd.it

PEC: giudicesportivo@lndsicilia.legalmail.it

Corte Sportiva d’Appello Territoriale

PEC: cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it

Tribunale Federale Territoriale

PEC: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it

UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE

Responsabile Regionale: Maximiliano Birchler Telefono: 091 6808406

e-mail: sicilia.dr5@lnd.it

PEC: sicilia.dr5@lndsicilia.legalmail.it

UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE

Responsabile Regionale: Natale Ferrante Telefono: 091 6808473

e-mail: sicilia.femminile@lnd.it

PEC:: femminile@lndsicilia.legalmail.it

UFFICIO CAMPI SPORTIVI

Fiduciario Regionale: Giuseppe Bonsangue Telefono: 091 6808424

e-mail: settoreimpiantisicilia@lnd.it

PEC: : settoreimpianti@lndsicilia.legalmail.it

Comunicazioni dell’ufficio Attività Agonistica

attivitaagonistica@lndsicilia.legalmail.it

sicilia.attivitaagonistica@lnd.it

CALCIO A 11 MASCHILE

Coppa Italia di Promozione “Memorial Day”Orazio Siino”

Le gare di Semifinale si disputeranno come di seguito riportato

Gara di Andata Domenica 21.04.2024 ore 16.30 – Ritorno Domenica 28 Aprile ore 16.00

FOOTBALL CLUB VITTORIA – VALDINISI CALCIO

Date da stabilire

SAN GIORGIO PIANA – CITTA’ DI SAN VITO LO CAPO

I campi di giuoco sono gli stessi utilizzati per il campionato di Promozione.

Coppa Trinacria Memorial Day”Salvatore Sajeva”

Le gare di Semifinale si disputeranno come di seguito riportato

Gara di Andata Domenica 28.04.2024 ore 16.30 – Ritorno Domenica 5.05.2024 ore 16.00

CASSIBILE FONTANE BIANCHE – QAL AT

Date da stabilire

PROVINCIALE – FADA FOOTBALL CLUB

I campi di giuoco sono gli stessi utilizzati per il campionato di Seconda Categoria

Campionato di Promozione

Gare di Play Off e Play Out

Girone A

Play-Off

Sabato 20 Aprile 2024 ore 16.00

PARMONVAL – BAGHERIA CITTA DELLA VILLE

Campo Lo Monaco/Palermo

CITTA DI SAN VITO LO CAPO – FOOTBALL CLUB MARSALA

Comunale San Vito Lo Capo

Finale – Play-Off

Gara tra le vincenti le Semifinali Sabato 27/Domenica 28 Aprile ore 16.00

Play-Out

Domenica 21 Aprile 2024 ore 16.00

GIARDINELLESE – EMPEDOCLINA

Comunale Giardinello

Girone B

Play-Off

Sabato 20 Aprile 2024 ore 16.00

POLISPORTIVA GIOIOSA – AQUILA

Comunale Piraino

Finale – Play-Off

Domenica 28 Aprile 2024 ore 16.00

CITTA’ DI MISTRETTA – Vincente Semifinale

Comunale Mistretta

Play-Out

Sabato 20 Aprile 2024 ore 16.00

SANTANGIOLESE – ATLETICO MESSINA

Comunale S.Angelo di Brolo

Girone C

Play-Off

Sabato 20 Aprile 2024 ore 16.00

REAL ACI – RSC RIPOSTO

Comunale Aci e Galatea di Acireale

Finale – Play-Off

Domenica 28 Aprile 2024 ore 16.00

POLISPORTIVA NICOSIA – Vincente Semifinale

Comunale Gangi

Play-Out

Sabato 20 Aprile 2024 ore 16.00

S.S. KAGGI – CITTA’ DI ACICATENA

Campo V.Mazzola/Gaggi

Girone D

Finale – Play-Off

Domenica 28 Aprile 2024 ore 16.00

CITTA’ DI AVOLA 2020 – FC PRIOLO GARGALLO

Comunale Avola

Play-Out

Domenica 21 Aprile 2024 ore 16.00

CITTA DI CANICATTINI – CATANIA S.PIO X

Comunale Canicattini Bagni

Campionato di Prima Categoria

Gare di Spareggio – Play Off e Play Out

Girone A

Play-Off

Domenica 21 Aprile 2024 ore 16.00

FC ALCAMO 1928 – VALDERICE CALCIO 2013

Comunale Matranga di Castellammare del Golfo

MARGHERITESE 2018 – SPORT PALERMO

Comunale S. Margherita Belice

Finale – Play-Off

Gara tra le vincenti le Semifinali Sabato 27/Domenica 28 Aprile ore 16.00

Play-Out

Domenica 21 Aprile 2024 ore 16.00

CITTA DI CINISI – CAMPOREALE CALCIO 2018

Comunale Cinisi

Girone B

Play-Off

Sospesi in attesa di decisioni degli organi di Giustizia Sportiva

Play-Out

Sabato 20 Aprile 2024 ore 16.00

NSITANA – CITTA’ DI PETRALIA SOPRANA

Campo Merendino/Capo D’Orlando

Girone C

Play-Off

Domenica 21 Aprile 2024 ore 16.00

ORSA PROMOSPORT – TERME VIGLIATORE

Campo Salvuccio Rao/Barcellona P.G.

Finale – Play-Off

Domenica 28 Aprile 2024 ore 16.00

CITTA’ DI VILLAFRANCA – Vincente Semifinale

Comunale Villafranca Tirrena

Play-Out

Domenica 21 Aprile 2024 ore 15.00

LIPARI – RODI MILICI

Comunale Lipari

Girone D

Spareggio Promozione

Domenica 21 Aprile ore 16.00 giocasi

AKRON SAVOCA – CALCIO SANTA VENERINA

Campo neutro Comunale di Palazzolo Acreide

L’Organizzazione della gara è affidata alla Società SPORT CLUB PALAZZOLO

Biglietto d’ingresso 7 Euro.

Ogni Società metterà a disposizione n. 3 palloni per la disputa della gara

Play-Off

Sabato 20 Aprile 2024 ore 16.00

CASALVECCHIO SICULO – CITTA’ DI S.TERESA

Comunale Bucalo/S. Teresa Riva

Finale – Play-Off

Sabato 27/Domenica 28 Aprile 2024 ore 16.00

Perdente spareggio – Vincente Semifinale

Play-Out

Domenica 21 Aprile 2024 ore 16.00

RIPOSTO CALCIO 2016 – CITTA’ DI MASCALI

Comunale L.Averna/Riposto

Girone E

Play-Off

Domenica 21 Aprile 2024 ore 16.00

NOTO FC 2021 – CITTA’ DI BELPASSO

Comunale Rosolini

Sabato 20 Aprile 2024 ore 16.00

CAMPANARAZZU – REAL BELVEDERE

Campo Valentino Mazzola/Misterbianco

Finale – Play-Off

Gara tra le vincenti le Semifinali Sabato 27/Domenica 28 Aprile ore 16.00

Play-Out

Sabato 20 Aprile 2024 ore 15.00

LEO SOCCER – CLUB CALCIO S.GREGORIO

Campo Seminara/Catania

Girone F

Finale – Play-Off

Domenica 28 Aprile 2024 ore 16.00

SERRADIFALCO – ARAGONA CALCIO

Comunale Montedoro

Play-Out

Domenica 21 Aprile 2024 ore 16.00

ALESSANDRIA DELLA ROCCA – S.ANNA ENNA

Comunale Alessandria della Rocca

Campionato di Seconda Categoria

Gare di Spareggio – Play Off e Play Out

Girone A

Spareggio Promozione

Domenica 21 Aprile ore 16.00 giocasi

ANIMOSA CIVITAS CORLEONE – FADA FOOTBALL CLUB

Campo neutro Comunale Piana degli Albanesi

L’Organizzazione della gara è affidata alla Società SAN GIORGIO PIANA

Biglietto d’ingresso 7 Euro.

Ogni Società metterà a disposizione n. 3 palloni per la disputa della gara

Play-Off

Domenica 21 Aprile 2024 ore 16.00

CITTA DI GIULIANA – POLISPORTIVA FICARAZZI

Comunale Giuliana

Finale – Play-Off

Sabato 27/ Domenica 28 Aprile 2024 ore 16.00

Perdente spareggio – Vincente Semifinale

Girone B

Play-Off

Sospesi in attesa di decisioni degli organi di Giustizia Sportiva

Spareggio Retrocessione

Domenica 21 Aprile ore 16.00 giocasi

BOMPENSIERE FAMILY – CALCIO CAMPOFRANCO

Campo neutro Comunale S.Giovanni Gemini.

L’Organizzazione della gara è affidata alla Società GEMINI CALCIO.

Biglietto d’ingresso 7 Euro.

Ogni Società metterà a disposizione n. 3 palloni per la disputa della gara

Girone C

Play-Off

Sabato 20 Aprile 2024 ore 16.00

FICARRA – TORTORICI

Comunale Ficarra

Finale – Play-Off

Domenica 28 Aprile 2024 ore 16.00

A.S.R. MAMERTINA – Vincente semifinale

Campo Ducezio/Galati Mamertino

Girone D

Spareggio Retrocessione

Domenica 21 Aprile ore 16.00 giocasi

SPORTING FIUMEFREDDO – VIGOR ITALA

Campo neutro Comunale di Biancavilla

L’Organizzazione della gara è affidata alla Società REAL BIANCAVILLA

Alla Società organizzatrice spetta un rimborso forfettario di Euro 200,00, che le Società partecipanti alla gara dovranno corrispondere nella misura di Euro 100,00 ciascuna.

Tale rimborso sarà accreditato dal C.R.S. il quale, allo stesso modo, provvederà all’addebito della predetta somma alle Società partecipanti.

Ogni Società metterà a disposizione n. 3 palloni per la disputa della gara

Girone E

Finale – Play-Off

Domenica 28 Aprile 2024 ore 16.00

POZZALLO DUE – RAGUSA BOYS

Comunale Pozzallo

GARA DI SPAREGGIO

In caso di parità al termine dei novanta minuti regolamentari saranno effettuati i tempi supplementari ed in caso di ulteriore parità verranno calciati i tiri di rigore.

GARE DI PLAY-OFF PRIMO TURNO – CAMPIONATI PROMOZIONE 1’ E 2’ CATEGORIA

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, accederà al turno successivo, la Società meglio Classificata al termine del Campionato.

GARE DI FINALE PLAY-OFF – CAMPIONATI PROMOZIONE E 1’ CATEGORIA

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, accederà agli spareggi promozione, la Società meglio Classificata al termine del Campionato.

GARE DI FINALE PLAY-OFF – CAMPIONATO DI 2’ CATEGORIA

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, accederà al campionato di 1’ Categoria della stagione sportiva 2024/25, la Società meglio Classificata al termine del Campionato.

GARE DI PLAY-OUT CAMPIONATO DI PROMOZIONE

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo ulteriore parità, retrocederà al Campionato di Prima Categoria 2024/25 la squadra peggio classificata al termine del campionato.

GARE DI PLAY-OUT CAMPIONATO DI 1’ CATEGORIA

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo ulteriore parità, si considererà perdente la Società peggio Classificata al termine del Campionato, che parteciperà agli spareggi retrocessione

CALCIO A 5 MASCHILE e FEMMINILE

sicilia.dr5@lnd.it

CAMPIONATO UNDER 15 E UNDER 17

FINAL FOUR – PIAZZA ARMERINA 20/21 APRILE 2024

Al termine della fase eliminatoria sono state ammesse a disputare la Final Four le seguenti Società divise per categoria:

CAMPIONATO UNDER 15

ALCAMO ACADEMY

JSL JUNIOR SPORT LAB.

NEW TEAM CL

SCICLI SPORTING CLUB

A seguito del sorteggio effettuato in data 15/04/2024 presso la sede del Comitato Regionale Sicilia si sono determinati i seguenti accoppiamenti e il programma appresso indicato:

Gare del 20/04/2024 – Semifinali

Accoppiamento A

ALCAMO ACADEMY – SCICLI SPORTING CLUB

Giocasi alle ore 14,30

Accoppiamento B

NEW TEAM CL – JSL JUNIOR SPORT LAB.

Giocasi alle ore 16,00

Gara del 21/04/2024 – Finale

VINCENTE “A” – VINCENTE “B”

Giocasi alle ore 15,30

CAMPIONATO UNDER 17

ACADEMY BARCELLONA S.C.

GEAR PIAZZA ARMERINA

MARSALA FUTSAL 2012

REAL MODICA

A seguito del sorteggio effettuato in data 15/04/2024 presso la sede del Comitato Regionale Sicilia si sono determinati i seguenti accoppiamenti e il programma appresso indicato:

Gare del 20/04/2024 – Semifinali

Accoppiamento A

MARSALA FUTSAL 2012 – GEAR PIAZZA ARMERINA

Giocasi alle ore 17,00

Accoppiamento B

ACADEMY BARCELLONA S.C. – REAL MODICA

Giocasi alle ore 19,15

Gara del 21/04/2024 – Finale

VINCENTE “A” – VINCENTE “B”

Giocasi alle ore 17,30

Entrambe le Final Four si disputeranno a Piazza Armerina presso il campo “Palaferraro”, contrada Santa Croce.

Nelle Semifinali e nelle Finali in caso di parità di reti al termine dei tempi regolamentari saranno disputati due tempi supplementari di 5 (cinque) minuti ciascuno. Persistendo la parità si procederà con i tiri di rigore secondo il regolamento vigente.

Le Società vincenti accederanno alla Fase Nazionale, organizzata dal Settore Giovanile e Scolastico, per l’assegnazione del Titolo Italiano.

Ogni Società dovrà mettere a disposizione almeno due palloni da gara regolamentari e due addetti al mantenimento dell’Ordine Pubblico.

L’organizzazione delle Final Four è affidata alla Società Gear Piazza Armerina in collaborazione con la Delegazione Provinciale di Enna.

GIUSTIZIA SPORTIVA

La Delegazione Provinciale di Enna gestirà la Giustizia Sportiva e provvederà alla pubblicazione del relativo comunicato ufficiale.

Si ricorda che le ammonizioni residuate al termine della fase eliminatoria vengono azzerate prima della Final Four.

Eventuali giornate di squalifica dovranno essere scomputate nell’ambito della Final Four o, in caso di residui, oltre tale manifestazione.

RECLAMI

Il termine per presentare eventuali reclami, in uno con le relative motivazioni unitamente al contributo, è fissato entro mezz’ora dal termine della gara, le controdeduzioni entro un’ora dal termine della stessa.

Le motivazioni del reclamo e le controdeduzioni dovranno essere consegnate presso l’apposita segreteria costituita in loco che provvederà a farle pervenire alla controparte e al Giudice Sportivo e dovranno, comunque, pervenire entro i termini sopra indicati.

APPLICAZIONI REGOLAMENTI FEDERALI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., dal Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D.

RAPPRESENTATIVA REGIONALE FEMMINILE

Per una gara amichevole della Rappresentativa Regionale Femminile con la Società Futsal Academy Canicattì in preparazione al Torneo delle Regioni, che avrà luogo in Calabria dal 24 aprile al 1° maggio 2024, le seguenti calciatrici sono convocate giovedì 18 aprile 2024 alle ore 14,30 presso il campo “Polivalente Don Pino Puglisi”, contrada Urselluzzo, Agira (EN), munite di indumenti sportivi idonei per la gara amichevole:

DON BOSCO MUSSOMELI Barbasso Giorgia, Sorce Aurora e Varsalona Federica

NUOVA PRO NISSA POL. ASD Pagano Carla Pia e Santangelo Carla

PALERMO CALCIO A5 Bevilacqua Alessia e Di Girolamo Sara

POLISPORTIVA REAL SPORTS Bertola Irene

REAL LICATA Nobile Marzia e Pace Marika

REAL PALAZZOLO Gennarini Carla e Messina Miriam

Staff Dirigenti, Tecnici e Sanitari

Dirigente Responsabile Maurizio Rizza

Responsabile Area Tecnica Nello Cavarra

Tecnico Federale Femminile Nicola Famà

Collaboratore Tecnico Fabrizio Caristia

Medico Federale Angelo Gazzè

Non possono prendere parte alla gara amichevole le calciatrici il cui certificato medico valido non è agli atti della Società come previsto dall’art. 43, comma 4 delle N.O.I.F.

Le predette calciatrici sono, comunque, invitate a produrre copia del superiore certificato medico all’inizio della gara amichevole se non consegnata in precedenza.

Si fa presente che la mancata partecipazione di una calciatrice all’attività della Rappresentativa Regionale comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 76, comma 2 delle N.O.I.F.

CAMPIONATO DI SERIE C1

PLAY OFF

FINALE ASSOLUTA

SPORTING ALCAMO ONLUS – FUTSAL FERLA

Giocasi sabato 20/04/2024 presso il campo “Palazzetto Livatino-Saetta”, via San Vincenzo (trav. via San Domenico), Canicattì, alle ore 17,00.

In caso di parità di reti al termine dei tempi regolamentari si disputeranno due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno. Persistendo la parità si procederà con i tiri di rigore secondo il regolamento vigente.

La Società vincente accederà alla Fase Nazionale, organizzata dalla Divisione Calcio a 5, che stabilirà ulteriori promozioni nel Campionato Nazionale di Serie B della stagione sportiva 2024/25

Ogni Società dovrà mettere a disposizione almeno due palloni da gara regolamentari e due addetti al mantenimento dell’Ordine Pubblico.

CAMPIONATO DI SERIE C2

SOCIETÀ PROMOSSE

In base ai risultati conseguiti in campo e per effetto di quanto stabilito con c.u. n° 93 del 20/09/2023 le Società MERLO CALCIO A 5 (girone A), MERIENSE (girone B), SAN NICOLÒ (girone C) e HOLIMPIA SIRACUSA (girone D) hanno acquisito il diritto a partecipare al Campionato di Serie C1 della stagione sportiva 2024/25.

Alle Società Merlo Calcio a 5, Meriense, San Nicolò e Holimpia Siracusa i complimenti del Comitato Regionale Sicilia, dell’Ufficio Regionale C5 e delle Società consorelle.

PLAY OFF

In base ai risultati conseguiti in campo e per effetto di quanto stabilito con c.u. n° 93 del 20/09/2023 la Società Vittoria Football Club (girone D) accede direttamente alla Finale Play Off.

Le Società Città di Marsala, Emiri, Ficarazzi C5 e Pioppo Futsal (girone A), Arcobaleno, Citta di Canicattì, Pedara e Polisportiva Nicosia (girone C), Futura Rosolini Calcio a 5 e Me.Ta. Sport (girone D) accedono alle Semifinali Play Off secondo il seguente programma:

Girone A

CITTÀ DI MARSALA – PIOPPO FUTSAL

Giocasi sabato 04/05/2024 presso il campo “Turismo Rurale”, Marsala, alle ore 16,00.

EMIRI – FICARAZZI C5

Giocasi sabato 04/05/2024 presso il campo “Calcetto Emiri”, Palermo, alle ore 15,30.

Girone B

Per quanto concerne i Play Off del girone B si rimane in attesa delle decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva.

Girone C

ARCOBALENO – POLISPORTIVA NICOSIA

Giocasi sabato 04/05/2024 presso il campo “M&M Futsal Club”, San Giovanni La Punta, alle ore 16,00.

CITTÀ DI CANICATTÌ – PEDARA

Giocasi sabato 04/05/2024 presso il campo “Palestra Comunale Mario Mura”, Canicattì, alle ore 17,30.

Girone D

FUTURA ROSOLINI CALCIO A 5- ME.TA. SPORT

Giocasi sabato 04/05/2024 presso il campo “Palatricomi”, Rosolini, alle ore 16,30.

In caso di parità di reti al termine del tempi regolamentari si disputeranno due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno. Persistendo la parità accederà alla Finale Play Off la Società meglio classificata al termine della stagione regolare.

Le Finali Play Off si disputeranno sabato 11/05/2024

SOCIETÀ RETROCESSE

In base ai risultati conseguiti in campo e per effetto di quanto stabilito con c.u. n° 93 del 20/09/2023 retrocedono direttamente nel Campionato Provinciale di Serie D le Società POLISPORTIVA GIOIOSA (girone B), CALTANISSETTA SOCCER (girone C) e SIRACUSA C5 MERACO (girone D).

Per stabilire la Società retrocessa nel girone A sarà necessario effettuare una gara di spareggio (v. c.u. n° 93 del 20/09/2023) sabato 27/04/2024, in campo e orario da stabilire, tra le Società Gemini Calcio e Sport Club Giudecca.

PLAY OUT

In base ai risultati conseguiti in campo e per effetto di quanto stabilito con c.u. n° 93 del 20/09/2023 le Società Futsal Acireale e Agrigento Futsal (girone C), New Handballclub Rosolini e Libera Futsal (girone D) disputeranno le Semifinali Play Out secondo il seguente programma:

Girone C

FUTSAL ACIREALE – AGRIGENTO FUTSAL

Giocasi sabato 04/05/2024 presso il campo “Maracanà”, via Dello Stadio – Acireale, alle ore 18,00.

Girone D

NEW HANDBALLCLUB ROSOLINI – LIBERA FUTSAL

Giocasi sabato 04/05/2024 presso il campo “Palatricomi”, Rosolini alle ore 19,00.

In caso di parità di reti al termine dei tempi regolamentari si effettueranno due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno. Persistendo la parità disputerà la Finale Play Out la Società peggio classificata al termine della stagione regolare.

Gironi A e B

Per effetto di quanto pubblicato nel c.u. n° 345 del 27/02/2024 le gare dei Play Out dei gironi A e B sono state annullate e, conseguentemente, non si disputeranno.

Le Finali Play Out si disputeranno sabato 11/05/2024.

SPAREGGI SECONDE CLASSIFICATE SERIE D

Le Societa Futsal Gela (vincente Play Off girone Interprovinciale Ragusa/Caltanissetta) e Virtus Favara (vincente Play Off girone Interprovinciale Caltanissetta/Agrigento) disputeranno una gara di spareggio come sotto specificato:

FUTSAL GELA – VIRTUS FAVARA

Giocasi domenica 28/04/2024 presso il campo “Polivalente Don Pino Puglisi”, contrada Urselluzzo, Agira, alle ore 18,30.

In caso di parità di reti al termine del tempi regolamentari si disputeranno due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno. Persistendo la parità si procederà con i tiri di rigore secondo il regolamento vigente.

Ogni Società dovrà mettere a disposizione almeno due palloni da gara regolamentari e due addetti al mantenimento dell’Ordine Pubblico

L’organizzazione dello spareggio è affidata alla Società Argyrium.

La Società vincente acquisirà il diritto a partecipare al Campionato Regionale di Serie C2 della stagione sportiva 2024/25.

RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 15

Per una gara amichevole della Rappresentativa Maschile Under 15 con la Società Viagrande C5 in preparazione al Torneo delle Regioni, che avrà luogo in Calabria dal 24 aprile al 1° maggio 2024, i seguenti calciatori sono convocati domenica 21 aprile 2024 alle ore 10,30 presso il campo “Palaviagrande Ing. G.Coco”, via Poio n°15, Viagrande (CT), muniti di indumenti sportivi idonei per la gara amichevole :

CITTÀ DI LEONFORTE Lattuga Marco e Miceli Matteo

GEAR PIAZZA ARMERINA Caponetto Alessandro, Di Dio Andrea e Schillaci Giuseppe

MASCALUCIA C5 Carbone Fabio

META CATANIA C5 ARL Giuffrida Giuseppe

PGS VIGOR SAN CATALDO Pirrera Luca

SICURLUBE FUTSAL ARL Marletta Salvatore e Giannazzo Vito

VIAGRANDE C5 Sciuto Elvis

VILLAUREA A.S.D. Clemente Michele

Staff Dirigenti, Tecnici e Sanitari

Dirigente Responsabile Maurizio Rizza

Responsabile Area Tecnica Nello Cavarra

Team Manager Fabio Capuana

Tecnico Federale Under 15 Cristian Terranova

Collaboratore Tecnico Alessio Cassarino

Medico Federale Angelo Gazzè

Non possono prendere parte alla gara amichevole i calciatori il cui certificato medico valido non è agli atti della Società come previsto dall’art. 43, comma 4 delle N.O.I.F.

I predetti calciatori sono, comunque, invitati a produrre copia del superiore certificato medico all’inizio della gara amichevole se non consegnata in precedenza.

Si fa presente che la mancata partecipazione di un calciatore all’attività della Rappresentativa Regionale comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.76, comma 2 delle N.O.I.F.

1.3. UFFICIO ATTIVITÀ GIOVANILE SUL TERRITORIO

COMUNICAZIONI DELL’ UFFICIO DEL COORDINATORE

FAIR PLAY ELITE UNDER 13

In allegato al presente C.U., si pubblica la Graduatoria di merito della FASE 3 ed il conseguente Calendario e Regolamento della FASE INTERREGIONALE 1.

TORNEI GIOVANILI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ

Si riporta stralcio del C.U. SGS n. 5 del 3/08/2023:

Il Coordinamento SGS Sicilia, in accordo con il Comitato Regionale LND Sicilia, comunica i periodi in cui sarà possibile richiedere l’autorizzazione di Tornei:

1° PERIODO – APERTURA dal 7 all’8 Ottobre 2023

2° PERIODO – FESTIVITA’ DI OGNISSANTI dal 28 Ottobre al 5 Novembre 2023

3° PERIODO – IMMACOLATA dall’8 al 10 Dicembre 2023

4° PERIODO – FESTIVITÀ NATALIZIE dal 20 Dicembre 2023 al 7 Gennaio 2024

5° PERIODO – CARNEVALE dal 10 al 13 Febbraio 2024

6° PERIODO – TORNEO D.O.C.- RISERVATO SDC 3° LIVELLO Domenica 3 Marzo 2024

7° PERIODO – FESTIVITÀ PASQUALI dal 28 Marzo all’1 Aprile 2024

8° PERIODO – 25 APRILE E FESTA DEI LAVORATORI dal 25 Aprile all’1 Maggio 2024

9° PERIODO – FESTA DELLA REPUBBLICA dal 31 Maggio al 2 Giugno 2024

10° PERIODO – TORNEI ESTIVI dal 10 al 30 Giugno 2024

Come da CU SGS, i Tornei dovranno essere organizzati prevedendo formule a rapido svolgimento (durata massima 3 giorni indipendentemente dalla durata del periodo previsto).

Non saranno autorizzati Tornei al di fuori dei periodi fissati eccetto casi di carattere straordinario, come ad esempio “Memorial” (durata di n. 1 gg.), “Feste/Ricorrenze patronali” (durata di n. 2/3 gg.), ed in ogni caso Tornei che abbiano acquisito una storicità nel corso delle passate Stagioni sportive. Si precisa che la richiesta di autorizzazione Tornei non potrà essere presentata da un Club Giovanile “Non classificato” nella Stagione sportiva 2022/23 (CU SGS n. 29 S.S. 22/23).

Questo Comitato Regionale provvede, dopo idonea istruttoria, demandata alle Delegazioni Provinciali, alla autorizzazione dei Tornei organizzati dalle Società sulla base della rispondenza ai requisiti richiesti dall’apposito Regolamento pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico.

Al fine di evitare possibili discrasie nell’interpretazione e nell’attuazione delle norme regolamentari vigenti, con possibili conseguenze anche di ordine disciplinare, si informa che per ogni Torneo sarà nominato, dall’Ufficio del Coordinatore del S.G.S., un Referente Tecnico che affiancherà la società organizzatrice e sarà di supporto nella regolare applicazione delle norme federali.

Si ricorda alle Società, vista l’anticipata comunicazione dei Periodi autorizzati da parte di questo Coordinamento SGS, al fine di consentire i tempi tecnici per un’efficace autorizzazione e pubblicazione sul CU, che è necessario inviare la richiesta di autorizzazione con allegata documentazione (regolamenti e calendari) tassativamente entro le seguenti scadenze:

-Tornei Internazionali entro 60 giorni dalla data di inizio;

-Tornei Nazionali entro 45 giorni dalla data di inizio;

-Tornei Regionali entro 30 giorni dalla data di inizio;

-Tornei Provinciali/Locali entro 20 giorni dalla data di inizio.

Al termine del Torneo è obbligatorio inviare una relazione finale oltre alle copie delle distinte delle gare effettuate alla propria Delegazione di appartenenza.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

RADUNI DI GIOVANI CALCIATORI

In riferimento alle richieste di autorizzazione a svolgere Raduni di Giovani Calciatori, si comunica che così come disposto sul C.U. n°1 e più volte ribadito dalla Segreteria del S.G.S. Nazionale, tutte le società che organizzano un Raduno di Giovani Calciatori devono assicurarsi che i calciatori che prenderanno parte alla selezione, siano regolarmente tesserati per la F.I.G.C. e che abbiano compiuto il 12° anno di età.

Questo C.R. L.N.D. ha autorizzato lo svolgimento dei seguenti raduni di giovani calciatori:

Società Giorno Orario Campo Responsabile S.G.S.

S.S. MILAZZO SSD ARL

in collaborazione con A.C. PERUGIA CALCIO SRL

29.04.2024

ore 14.30 Impianto

“Marco Salmeri” di Milazzo Assormante Stefano (SS Milazzo)

Andaloro Antonio (SS Milazzo)

Caragliano Angelo (SS Milazzo)

Bertè Antonino (SS Milazzo)

Guido Giuseppe (SS Milazzo)

Lombardi Piero (Perugia Calcio)

Lucarini Mauro (Perugia Calcio)

D’Andrea Giovanni (Perugia Calcio)

Classe d’età autorizzata 2009 – 2010

NUOVO REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Con riferimento al Registro di cui all’oggetto, si invitano le Società ad iscriversi ed a inviare a questo Comitato Regionale, email cr.sicilia01@lnd.it, il Certificato di iscrizione con validità fino al 30/06/2024.

Quanto sopra è rilevante ai fini dell’attribuzione dei Contributi in particolare Legge Regionale 8/78 e L.R. 31/84.

A tale riguardo, si informa che i legali rappresentanti delle Associazioni che necessitano di acquisire la certificazione di iscrizione a detto Registro, gestito dalla Società Sport e Salute S.p.A., potranno accedere al Nuovo Registro Nazionale e alle sue funzionalità tramite la URL https://registro.sportesalute.eu/, dove potranno monitorare lo stato di validazione della domanda di iscrizione e scaricarne la certificazione al termine dell’istruttoria, secondo quanto previsto dal Regolamento di detto Registro, disponibile alla URL https://registro.sportesalute.eu/home/regolamentoenorme/.

Per ogni problematica connessa alla registrazione e all’accesso al citato portale, vogliate inoltrare mail a: sicilia.affarigenerali@lnd.it. Inoltre, si invita a consultare il Regolamento del Registro utilizzando la suddetta URL.

DEROGA ART. 72 DELLE N.O.I.F. “TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI

In deroga a quanto stabilito dall’Art. 72 delle N.O.I.F. “Tenuta di giuoco dei calciatori”, è consentito ai calciatori partecipanti ai Campionati di Settore Giovanile di indossare, per tutta la durata della stagione sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo) senza personalizzazione con cognome del calciatore che la indossa.

RECUPERO GARE INTERROTE

Con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 41/A del 30 gennaio 2019 della Federcalcio e la punto 16 del Comunicato Ufficiale n. 1 della L.N.D. 2023/24, si ritiene opportuno precisare che per le gare riservate alle categorie in ambito di Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, deve essere disposta la ripetizione integrale.

COMUNICAZIONI DELL’ATTIVITÀ AGONISTICA

e-mail per le comunicazioni sicilia.sgs@lnd.it

PEC per le comunicazioni sicilia.sgs@lndsicilia.legalmail.it

recapito telefonico 091/6808422 – 3286290838

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

CAMPIONATO ELITE UNDER 17

FASE FINALE

Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà ottenuto il maggior numero di reti nel corso delle due gare.

Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

1ma giornata

New Eagles 2010/Calcio Sicilia

Giocasi Sabato 20.04.2024 ore 16.00, presso il campo “F.P. Merendino” di Capo D’Orlando.

Trapani 1905 F.C./Accademia Siracusa

Giocasi Sabato 20.04.2024 ore 17.15, presso il campo “Municipale” di Valderice.

2ma giornata

Calcio Sicilia/New Eagles 2010

Giocasi Sabato 27.04.2024 ore 16.00, presso il campo “P. Pisani” di Palermo.

Accademia Siracusa/Trapani 1905 F.C.

Giocasi Sabato 27.04.2024 ore 17.30, presso il campo “De Simone” di Siracusa.

CAMPIONATO ELITE UNDER 15

FASE FINALE

Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà ottenuto il maggior numero di reti nel corso delle due gare.

Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

1ma giornata

New Eagles 2010/Calcio Sicilia

Giocasi Domenica 21.04.2024 ore 10.30, presso il campo “F.P. Merendino” di Capo D’Orlando.

Trapani 1905 F.C./Accademia Siracusa

Giocasi Sabato 20.04.2024 ore 15.00, presso il campo “Municipale” di Valderice.

2ma giornata

Calcio Sicilia/New Eagles 2010

Giocasi Domenica 28.04.2024 ore 10.30, presso il campo “P. Pisani” di Palermo.

Accademia Siracusa/Trapani 1905 F.C.

Giocasi Sabato 27.04.2024 ore 15.00, presso il campo “De Simone” di Siracusa.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17

Play-Out

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati 2 tempi supplementari da 15 minuti, in caso di ulteriore parità, retrocederà direttamente al Campionato Provinciale, la Società peggio Classificata al termine del Campionato (Regular Season);

Girone A

S.C. Costa Gaia Adelkam/Fada Football Club

Giocasi Sabato 20.04.2024 ore 16.00, presso il campo “S. Favazza” di Terrasini.

Girone B

Canicattì/Terzo Tempo

Giocasi Sabato 20.04.2024 ore 15.00, presso il campo “C. Bordonaro” di Canicattì.

Girone C

Valle del Mela/Jsl Junior Sport Lab.

A seguito problemi organizzativi, su accordo società, anticipasi a Giovedì 18.04.2024 ore 16.00, presso il campo “Giammoro” di Pace del Mela.

Primo turno – Play-Off

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati 2 tempi supplementari da 15 minuti, in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno, la Società meglio classificata al termine del Campionato (Regular Season);

Girone A

Academy Panormus S.Alfonso/Accademia Trapani

Giocasi Sabato 20.04.2024 ore 17.30, presso il campo “Villa S.Alfonso” di Palermo.

Girone B

Città di Ribera/Trinacria

Giocasi Sabato 20.04.2024 ore 16.30, presso il campo “F.Parisi & T.Corso” di Ribera.

Santa Sofia Calcio/Enna Calcio

Giocasi Sabato 20.04.2024 ore 15.30, presso il campo “C. Saporito” di Licata.

Girone C

Gi.Fra. Milazzo/Folgore Milazzo

Giocasi Sabato 20.04.2024 ore 16.00, presso il campo “G. Scirea” di Santa Lucia del Mela.

Academy Barcellona S.C./Messana 1966

A seguito problemi organizzativi, giocasi Sabato 27.04.2024 ore 16.00, presso il campo “Felice Naselli” di Barcellona P.G..

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15

Play-Out

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati 2 tempi supplementari da 10 minuti, in caso di ulteriore parità, retrocederà direttamente al Campionato Provinciale, la Società peggio Classificata al termine del Campionato (Regular Season);

Girone A

Polisportiva Gonzaga/Fada Football Club

Giocasi Sabato 20.04.2024 ore 18.00, presso il campo “L. Ribolla” di Palermo.

Calcio Ciccio Galeoto/Città di Carini

Giocasi Domenica 21.04.2024 ore 11.00, presso il campo “Fincantieri” di Palermo.

Primo turno – Play-Off

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati 2 tempi supplementari da 10 minuti, in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno, la Società meglio classificata al termine del Campionato (Regular Season);

Girone A

Primavera Marsala/Accademia Trapani

Giocasi Sabato 20.04.2024 ore 15.30, presso il campo “Polisportivo Strasatti” di Marsala.

Girone C

Gi.Fra. Milazzo/Real Gescal

Giocasi Domenica 21.04.2024 ore 16.00, presso il campo “Don Peppino Cutropia” di Milazzo.

Giovanile Rocca/Stella Nascente

Giocasi Domenica 21.04.2024 ore 10.00, presso il campo Comunale di Caprileone.

1.4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

1.4.1. ORARI DI RICEVIMENTO UFFICI DELEGAZIONE

Si comunicano, di seguito, gli orari di ricevimento degli uffici della Delegazione di Enna:

Lunedì 09:00-12:30 13:30-15:00

Martedì 11:00-13:00 16:00-17:00

Mercoledì 11:00-13:00 Chiusura

Giovedì 09:00-12:30 13:30-15:00

Venerdì 09:00-12:30 13:30-15:00

Sabato Chiusura

1.4.2. RICHIESTA DI INFORMAZIONI AGLI UFFICI DELLA DELEGAZIONE

Questa Delegazione ritiene opportuno ricordare che alle richieste telefoniche avanzate dalle Società agli addetti, in merito all’interpretazione di norme contenute nelle “Carte Federali” o nel Codice di Giustizia Sportiva, le risposte date non possono essere assolutamente vincolanti né tantomeno dotate di validità assoluta.

Si precisa, inoltre, che ogni parere informale espresso dalla Delegazione non potrà comunque impegnare le decisioni che andranno ad essere adottate dagli Organi della giustizia Sportiva, i quali – come noto – operano in completa autonomia di giudizio.

1.4.3. OMOLOGAZIONE IMPIANTI DI GIOCO

RICHIESTA SOPRALLUOGHI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI –

Si ricorda alle gentili Società che la richiesta per effettuare sopralluoghi finalizzati a fornire pareri in merito ad aspetti tecnico-impiantistici, propedeutici all’omologazione degli impianti in applicazione delle norme sancite dalla Carte Federali, deve OBBLIGATORIAMENTE essere inviata preventivamente all’indirizzo e-mail della Delegazione: del.enna@lnd.it .

1.4.4. VARIAZIONI PROGRAMMA DI GARA

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

Allo scopo di assicurare al Campionato le massime garanzie di regolarità, si ricorda alle Società affiliate l’opportunità di sottostare, nel comune interesse, ad alcune inderogabili disposizioni.

E’ indispensabile ricordare che una qualsiasi richiesta di spostamento di campo o di orario di gara comporta una serie di operazioni in sede organizzativa, non ultima la necessità di verificare la disponibilità degli Arbitri designati dall’Organo Tecnico.

Si ribadisce pertanto che, per motivi di carattere organizzativo, a garanzia della regolarità dei Campionati e nell’opportunità di salvaguardare il rispetto di tutte le persone che operano nell’ambiente a titolo di puro volontariato, è indispensabile che tali richieste vengano assolutamente limitate.

Si comunica, pertanto, che non si concederanno variazioni di campo o di data, se non per giustificati motivi documentati. Solo in casi eccezionali, ad insindacabile giudizio di questa Delegazione, potranno essere concesse variazioni di gare, a condizione che le richieste vengano formulate a mezzo e-mail (del.enna@lnd.it) alla Segreteria della Delegazione Provinciale con notevole anticipo rispetto alla data prevista in calendario (almeno 5 giorni prima).

A tal proposito, si specifica che le richieste inviate per il tramite dei Comuni dovranno necessariamente avere il numero di protocollo, che da questo momento in poi verrà inserito nel comunicato ufficiale a garanzia e tutela di tutte le parti coinvolte nel provvedimento.

Si invitano, altresì, le Società a non telefonare, per le suindicate motivazioni, ai CELLULARI PERSONALI o inviare messaggi ai SOCIAL NETWORK (FACEBOOK, WHATSAPP, ecc.) dei Componenti o dell’impiegato della Delegazione Provinciale fuori dagli orari della segreteria riportati in altra parte di questo comunicato.

SI AVVISANO LE SOCIETA’ CHE QUALSIASI RICHIESTA DI VARIAZIONE GARA IN CALENDARIO NON CONFORME ALLE PREDETTE DIRETTIVE, O COMUNQUE INTEMPESTIVA, VERRA’ RESPINTA.

GITE SCOLASTICHE

Si ricorda alle gentili Società che, in caso di rinvii di gare richiesti per le gite scolastiche, sarà necessario inviare opportuna dichiarazione da parte del Dirigente Scolastico attestante l’effettiva partecipazione dei propri tesserati alle suddette. Le richieste prive della succitata documentazione non potranno essere prese in considerazione.

TORNEO ESORDIENTI A 9

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Agira – Crisas Assoro del 17.04.2024, per accordo tra le due società, verrà disputata il 19.04.2024 alle ore 17:00.

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Enna Calcio sq. B – Sporting Casale sq. B del 21.04.2024, per accordo tra le due società, verrà disputata il 20.04.2024 alle ore 10:00.

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Polisportiva Nicosia – Mattroina Handball del 17.04.2024, per accordo tra le due società, verrà disputata il 23.04.2024 alle ore 16:30.

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Villarosa Calcio – Next Level del 26.04.2024, per accordo tra le due società, verrà disputata il 30.04.2024 alle ore 17:00.

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Football Club Enna – Crisas Assoro del 22.04.2024, per accordo tra le due società, avrà inizio alle ore 17:00 anziché alle 15:30.

TORNEO PULCINI A 7 MISTI

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Sporting Casale – Real Carrapipi sq. B del 14.04.2024, per accordo tra le due società, verrà disputata il 04.05.2024 alle ore 16:00.

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Valguarnerese – Agira sq. B del 25.04.2024, per accordo tra le due società, verrà disputata il 24.04.2024 alle ore 17:00.

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Villarosa Calcio – Football Club Enna del 12.04.2024, per accordo tra le due società, verrà disputata il 03.05.2024 alle ore 16:00.

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Real Carrapipi – Agira sq. B dell’01.04.2024, per accordo tra le due società, verrà disputata il 29.04.2024 alle ore 17:00.

TORNEO PULCINI C5

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Football Club Enna – Villarosa Calcio del 17.04.2024, per accordo tra le due società, verrà disputata il 27.04.2024 alle ore 10:00.

MODIFICHE DATE, CAMPI, ORARI, ETC:

La gara Football Club Enna – Progetto Enna Sport 04 verrà recuperata il 27.04.2024 alle ore 11:00.

1.4.5. PROGRAMMA GARE

Si riporta di seguito il “programma delle gare” valido dal 18/04/2024 al 28/04/2024 elettronicamente elaborato. Lo stesso ha valore puramente indicativo e, pertanto, s’invitano le Società a prendere nota, di volta in volta, delle modifiche al calendario originario riportate nel comunicato ufficiale.

ESORD.TI 11-12anni a9 PRIM.-EN

GIRONE A – 1 Giornata

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita’ Impianto Indirizzo Impianto

ATLETICO GANGI MATTROINA HANDBALL R 20/04/2024 15:30 289 COMUNALE F.SCO RAIMONDI GANGI C.DA SPIRITO SANTO VIA C.MORI

VIOLA FUTSAL CERAMI GAGLIANO A.S.D. R 20/04/2024 16:00 207 COMUNALE CERAMI C.DA ZUCCALEO

GIRONE A – 5 Giornata

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita’ Impianto Indirizzo Impianto

POLISPORTIVA NICOSIA MATTROINA HANDBALL A 23/04/2024 16:30 658 COMUNALE SPERLINGA C.DA S. MARGHERITA

GIRONE B – 5 Giornata

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita’ Impianto Indirizzo Impianto

AGIRA CRISAS ASSORO A 19/04/2024 17:00 200 ANGELO VALENTI AGIRA PIAZZA DEL MERCATO

GIRONE B – 1 Giornata

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita’ Impianto Indirizzo Impianto

FOOTBALL CLUB ENNA CRISAS ASSORO R 22/04/2024 17:00 204 COMUNALE PIANO LONGUILLO CALASCIBETTA C.DA LONGUILLO

REAL CARRAPIPI ASD ENNA CALCIO S.C.S.D. R 24/04/2024 17:00 217 S.ELENA VALGUARNERA CAROPEPE VIA S.ELENA

GIRONE C – 5 Giornata

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita’ Impianto Indirizzo Impianto

BARRESE VALGUARNERESE A 18/04/2024 17:00 1555 PRIVILEGE SPORT CLUB C9 BARRAFRANCA C.DA CALABRESE

GIRONE C – 1 Giornata

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita’ Impianto Indirizzo Impianto

SPORTING CASALE ATLETICO RADDUSA R 20/04/2024 16:00 205 G.DI BENEDETTO CATENANUOVA VIA P.PE UMBERTO

DON BOSCO 2000 VALGUARNERESE R 26/04/2024 15:30 201 NUCCIO MALAPONTI AIDONE PIAZZA S. ANNA 1

GIRONE D – 4 Giornata

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita’ Impianto Indirizzo Impianto

VILLAROSA SAN SEBASTIANO ATLETICO RADDUSA SQ.B A 19/04/2024 16:00 204 COMUNALE PIANO LONGUILLO CALASCIBETTA C.DA LONGUILLO

GIRONE D – 1 Giornata

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita’ Impianto Indirizzo Impianto

ENNA CALCIO S.C.S.D. SQ.B SPORTING CASALE SQ.B R 20/04/2024 10:00 208 PERGUSA ORA ENRICO GRECA ENNA C.DA PERGUSA

PULCINI MISTI A 7 PRIMAV. ENNA

GIRONE A – 2 Giornata

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita’ Impianto Indirizzo Impianto

VIOLA FUTSAL CERAMI ATLETICO GANGI A 20/04/2024 16:00 207 COMUNALE CERAMI C.DA ZUCCALEO

ATLETICO GANGI VIOLA FUTSAL CERAMI R 24/04/2024 15:30 289 COMUNALE F.SCO RAIMONDI GANGI C.DA SPIRITO SANTO VIA C.MORI

GAGLIANO A.S.D. MATTROINA HANDBALL R 27/04/2024 15:30 209 COMUNALE GAGLIANO CASTELFERRATO C.DA BOSCO

GIRONE B – 2 Giornata

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita’ Impianto Indirizzo Impianto

FOOTBALL CLUB ENNA ENNA CALCIO S.C.S.D. R 22/04/2024 16:00 204 COMUNALE PIANO LONGUILLO CALASCIBETTA C.DA LONGUILLO

AGIRA VILLAROSA SAN SEBASTIANO R 26/04/2024 16:00 200 ANGELO VALENTI AGIRA PIAZZA DEL MERCATO

GIRONE C – 2 Giornata

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita’ Impianto Indirizzo Impianto

VALGUARNERESE AGIRA SQ.B R 24/04/2024 17:00 217 S.ELENA VALGUARNERA CAROPEPE VIA S.ELENA

BARRESE REAL CARRAPIPI ASD R 25/04/2024 16:00 1555 PRIVILEGE SPORT CLUB C9 BARRAFRANCA C.DA CALABRESE

GIRONE D – 3 Giornata

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita’ Impianto Indirizzo Impianto

SPORTING CASALE BARRESE SQ.B A 18/04/2024 16:30 205 G.DI BENEDETTO CATENANUOVA VIA P.PE UMBERTO

GIRONE D – 2 Giornata

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita’ Impianto Indirizzo Impianto

DON BOSCO 2000 SPORTING CASALE R 22/04/2024 16:00 201 NUCCIO MALAPONTI AIDONE PIAZZA S. ANNA 1

REAL CARRAPIPI ASD SQ.B BARRESE SQ.B R 26/04/2024 16:30 217 S.ELENA VALGUARNERA CAROPEPE VIA S.ELENA

ESORDIENTI C5 ENNA PRIMAVERA

GIRONE A – 5 Giornata

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita’ Impianto Indirizzo Impianto

VILLAROSA SAN SEBASTIANO GEAR PIAZZA ARMERINA A 19/04/2024 17:00 1500 POLIVALENTE COPERTO C5 VILLAROSA VIALE TRINACRIA

GIRONE A – 1 Giornata

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita’ Impianto Indirizzo Impianto

AGIRA CITTA DI LEONFORTE R 21/04/2024 10:00 1568 COMUNALE C5 NISSORIA C.DA PIANO COMUNE

GEAR PIAZZA ARMERINA SQ.B GEAR PIAZZA ARMERINA R 22/04/2024 18:15 657 PALAFERRARO C5 PIAZZA ARMERINA VIA CESARE PAVESE

PULCINI CALCIO 5 PRIMAVERA EN

GIRONE A – 1 Giornata

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita’ Impianto Indirizzo Impianto

ARGYRIUM CITTA DI LEONFORTE R 19/04/2024 17:00 775 POLIVAL.DON PINO PUGLISI C5 AGIRA VIA URSELLUZZO

GIRONE A – 2 Giornata

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita’ Impianto Indirizzo Impianto

CITTA DI LEONFORTE GEAR PIAZZA ARMERINA R 22/04/2024 16:30 1041 AMBIENTE SPORT C5 LEONFORTE VIA DEI CENTO COMUNI D’ITALIA

AGIRA ARGYRIUM R 27/04/2024 16:00 1569 TENSOSTATICO R. LIVATINO C5 NISSORIA C,DA PIANO COMUNE

GIRONE B – 5 Giornata

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita’ Impianto Indirizzo Impianto

NEXT LEVEL PROGETTO ENNA SPORT 04 A 24/04/2024 16:30 572 PALESTRA POL. ENNA BASSA C5 ENNA PIAZZALE GIULIO ONESTI

VILLAROSA SAN SEBASTIANO GEAR PIAZZA ARMERINA SQ.B A 24/04/2024 17:30 1500 POLIVALENTE COPERTO C5 VILLAROSA VIALE TRINACRIA

GIRONE B – 2 Giornata

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita’ Impianto Indirizzo Impianto

FOOTBALL CLUB ENNA PROGETTO ENNA SPORT 04 A 27/04/2024 11:00 1178 GREEN GAME C5 ENNA CONTRADA BRUCHITO

GIRONE B – 4 Giornata

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita’ Impianto Indirizzo Impianto

FOOTBALL CLUB ENNA VILLAROSA SAN SEBASTIANO A 27/04/2024 10:00 1178 GREEN GAME C5 ENNA CONTRADA BRUCHITO

1.4.6. ATTIVITÀ DI BASE

FUTSAL CHALLENGE

Si comunica che, nel periodo compreso tra il 29/04/2024 e il 04/05/2024, la Delegazione di Enna organizzerà un Torneo, denominato FUTSAL CHALLENGE, riservato alla categoria Pulcini a 5 in età mista.

Il club vincente parteciperà alla Festa Regionale.

Si precisa, altresì, che potranno prendere parte alla succitata manifestazione esclusivamente i club iscritti al torneo PULCINI CALCIO A 5, inviando una mail di adesione all’indirizzo del.enna@lnd.it entro e non oltre il 24/04/2024.

RICONOSCIMENTO CALCIATORI PRE-GARA

Si ricorda alle società che anche nelle gare dei tornei dell’Attività di Base è necessario effettuare il “riconoscimento” dei calciatori partecipanti tramite le modalità previste dai vigenti regolamenti e che, per nessuna ragione, calciatori non tesserati potranno partecipare alle attività federali organizzate da Questa Delegazione.

1.4.7. ONERI DI TESSERAMENTO GIOVANI CALCIATORI

Di seguito si pubblicano gli oneri di tesseramento e le fasce d’età per la partecipazione alle attività del Settore Giovanile e Scolastico nella stagione sportiva 2023/2024.

CATEGORIE ANNI DI NASCITA TIPOLOGIA/ CARTELLINO COSTO (€)*

Piccoli Amici 2017 – 2018

(5 anni compiuti) CERTIFICATO ASSICURATIVO ONLINE 10

Primi calci 2015 – 2016

(6 anni compiuti nati 2017) CERTIFICATO ASSICURATIVO ONLINE 10

Pulcini Misti 2013 – 2014

(8 anni compiuti nati nel 2015) TESSERAMENTO

ONLINE 19.60

Esordienti Misti 2011 – 2012

(10 anni compiuti nati nel 2013) TESSERAMENTO ONLINE 19.60

Under 15 2009 – 2010

(max 5 giocatori nati 2011

12 anni compiuti in distinta) TESSERAMENTO ONLINE 19.60

Under 17 2007 – 2008

(possono partecipare calciatore che abbiano compiuto 14 anni) TESSERAMENTO ONLINE 19.60

1.4.8. TESSERE DIRIGENTI E/O CALCIATORI

Di seguito si elencano le società che hanno in giacenza, presso i locali della Delegazione di Enna, tessere dirigenti e/o calciatori.

SOCIETA’ DIRIGENTE CALCIATORE DL CALCIATORE SGS

SICURLUBE FUTSAL 78

REAL ASSORO 1

GAGLIANO 11 38

ATLETICO BRANCIFORTI 1

NEXT LEVEL 9

CRISAS ASSORO 1

CITTÀ DI TROINA 1 1

CITTÀ DI LEONFORTE 3

AGIRA 4 18

SPORTING CASALE 2

DON BOSCO 2000 3

ARGYRIUM 2

LEONESSE WHITE 10

VALGUARNERESE 1

BARRESE 7

POLISPORTIVA NICOSIA 17

VIRTUS LEONFORTE 3

FOOTBALL CLUB ENNA 3 13

Visite: 51