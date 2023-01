CALCIO: L’ARBITRO NICOSIANO MICHELE BUZZONE 4° UOMO NEL DERBY MILAN-INTER DI SERIE A FEMMINILE

L’ARBITRO NICOSIANO MICHELE BUZZONE 4° UOMO NEL DERBY MILAN-INTER DI SERIE A FEMMINILE

L’arbitro nicosiano Michele Buzzone è stato designato come Quarto Ufficiale nel derby del campionato di serie A femminile tra Milan Women ed Inter Women, che si disputerà sabato 28 gennaio alle 14.30 nel centro sportivo Vismara a Milano. La gara sarà trasmessa in diretta su LA7.

Il 26enne direttore di gara fa parte della sezione Aia di Enna presieduta da Giuseppe Di Gregorio. Dall’inizio di questa stagione è stato promosso nella Can D e l’11 dicembre scorso ha esordito in Serie D nella gara del girone C tra i vicentini del Montecchio e il Legnago Salus.

Michele Buzzone ha iniziato ad arbitrare nel gennaio del 2014, ha fatto l’esordio in Promozione nel gennaio del 2016 e in Eccellenza nel dicembre del 2017. Nel corso della sua carriera è stato inserito nel progetto Uefa “Talent & Mentor”, che valorizza i direttori di gara più promettenti a livello regionale ed ha partecipato ad uno stage nel Centro Tecnico Federale di Coverciano. Nel corso della sua carriera ha arbitrato una finale di Coppa Sicilia di Prima Categoria ed una di Eccellenza per la promozione in Serie D tra la Sancataldese e l’Akragas.

