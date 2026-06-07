Storie correlate

cubebe 1

Rassegna concertistica Crescere Insieme: successo di presenze per il concerto del quintetto di chitarre Cubebe

Riccardo Giugno 7, 2026
memorie di pietra

Aidone: al via progetto “Memorie di Pietra”

Riccardo Giugno 7, 2026
tavola rotonda 1

I 60 anni dello Scoutismo a Enna: il 12 giugno tavola rotonda “Sguardi educativi, scoutismo e non solo”

Riccardo Giugno 7, 2026

Ultime notizie

savarino 2

Enzo Savarino, Uila: “Lavoro nero e caporalato in Agricoltura, denunce confermate dallo studio della Cgia. Si vuole davvero estirpare questa malapianta in Sicilia?”

Riccardo Giugno 7, 2026

Sanità, Uil Sicilia e Palermo e Uil FP smentiscono partecipazione a riunione sul Presidio Dei Bianchi di Corleone.

Riccardo Giugno 7, 2026
cubebe 1

Rassegna concertistica Crescere Insieme: successo di presenze per il concerto del quintetto di chitarre Cubebe

Riccardo Giugno 7, 2026
meteo 18

Previsioni Meteo Enna: Clima stabile e caldo. Ipotesi di cambiamento nel fine settimana

Riccardo Giugno 7, 2026